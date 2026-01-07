Hà Nội

Du lịch

Fansipan rét -3 độ C, băng giá phủ trắng 'nóc nhà Đông Dương'

Không khí lạnh mạnh khiến đỉnh Fansipan rạng sáng 7/1 xuống -3 độ C, băng và sương muối xuất hiện dày đặc, phủ trắng “nóc nhà Đông Dương”.

Vân Giang (Tổng hợp)

Rạng sáng 7/1, trong làn sương dày và không khí buốt giá, đỉnh Fansipan ghi nhận mức nhiệt thấp hiếm thấy, xuống tới -3 độ C. Nhiệt độ giảm sâu khiến băng nhanh chóng hình thành, bám dày trên cây cối, lan can, bậc đá và các lối di chuyển trên khu vực đỉnh núi.

bang-gia.jpg
Sáng 7/1, băng giá bám trắng các triền núi, lan can, bậc đá và mái công trình trên đỉnh Fansipan. Ảnh Báo Tiền phong

Từ trên cao nhìn xuống, “nóc nhà Đông Dương” như được phủ một lớp áo trắng lạnh giá. Những mảng sương muối đọng lại trên cành cây, mặt đất và các công trình tạo nên bức tranh mùa đông khác biệt hoàn toàn so với khung cảnh xanh mát quen thuộc của Fansipan. Nhiều du khách có mặt từ sớm không giấu được sự thích thú khi lần hiếm hoi được chứng kiến băng giá xuất hiện dày đặc trên một đỉnh núi ở Việt Nam.

bang-gia1.jpg
Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách chủ động giữ ấm, hạn chế di chuyển tại các khu vực đóng băng, đảm bảo an toàn khi tham quan, trải nghiệm. Ảnh Báo Tiền phong

Theo ghi nhận của lực lượng vận hành tại khu vực cáp treo, các hiện tượng thời tiết cực đoan như sương muối và băng tuyết đã xuất hiện liên tục trong thời gian gần đây. Từ giữa tháng 12, đỉnh Fansipan đã có những đợt tuyết rơi nhẹ, sau đó là các đợt rét sâu kéo dài. Diễn biến này gợi nhớ tới những mùa đông từng ghi nhận tuyết phủ đáng kể trong các năm 2019 và 2021.

fansipan.jpg
Ảnh Sun World Fansipan Legend

Dù mang lại sức hút đặc biệt cho Fansipan trong những ngày rét đậm, băng giá cũng khiến việc di chuyển trên đỉnh núi trở nên khó khăn hơn. Nhiều khu vực có nguy cơ trơn trượt cao, trong khi sương mù dày làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng tới trải nghiệm tham quan và chụp ảnh.

Trước điều kiện thời tiết bất lợi, các đơn vị quản lý khuyến cáo du khách cần chủ động theo dõi dự báo thời tiết, chuẩn bị trang phục giữ nhiệt phù hợp và hạn chế di chuyển ở những khu vực đóng băng dày.

Việc tuân thủ hướng dẫn an toàn không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn đảm bảo chuyến trải nghiệm Fansipan mùa đông diễn ra trọn vẹn.

Vào những ngày nhiệt độ xuống thấp, Fansipan mang vẻ đẹp khắc nghiệt nhưng cuốn hút, nơi thiên nhiên vùng cao Tây Bắc phô bày những lát cắt mùa đông hiếm gặp. Tuy nhiên, để chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh ấy, du khách cần đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu khi chinh phục “nóc nhà Đông Dương” trong giá rét.

Bài liên quan

Du lịch

Lên Phia Oắc săn băng giá, trải nghiệm mùa đông đặc biệt của Cao Bằng

Giữa đợt rét đậm đầu tháng 1, đỉnh Phia Oắc xuất hiện băng giá phủ trắng cây cỏ, tạo khung cảnh mùa đông hiếm gặp, thu hút du khách trải nghiệm, chụp ảnh.

cao-bang8-2048.jpg
Trưa 6/1, khi nhiệt độ trên đỉnh Phia Oắc giảm sâu, mưa nhỏ kèm gió lạnh đã khiến băng giá bắt đầu hình thành. Được biết, từ khoảng 8 giờ sáng, khi nền nhiệt xuống khoảng âm 0,5 độ C, lớp băng mỏng đã bám chặt lên các cành cây, ngọn cỏ và bụi cây ven đường. Càng về trưa, gió thổi mạnh hơn khiến băng đóng dày, tạo nên khung cảnh trắng xóa, lấp lánh giữa núi rừng. Ảnh Kolia Organic Farm
cao-bang-6891.jpg
Những hình ảnh được người dân và du khách ghi lại cho thấy từng nhành cây như được khoác lên lớp áo pha lê, phản chiếu ánh sáng trong màn sương mờ, mang đến vẻ đẹp vừa hoang sơ, vừa huyền ảo. Đây được xem là lần đầu tiên hiện tượng băng giá xuất hiện trên đỉnh Phia Oắc kể từ đầu mùa đông năm nay. Ảnh Hoa Hà
Xem chi tiết

Du lịch

Băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan trong sáng Noel

Đỉnh Fansipan sáng 25/12 đẹp lung linh trong lớp băng giá, khiến du khách thích thú chụp hình, cảm nhận không khí lạnh giá đặc trưng của vùng núi cao.

tuyet3.jpg
Sáng 25/12, đỉnh Fansipan (Lào Cai) khoác lên mình lớp áo trắng xóa khi băng giá phủ dày trong điều kiện nhiệt độ chỉ dao động 1–3°C.
tuyet9.jpg
Trời quang, mây bảng lảng và ánh bình minh đầu ngày tạo nên khung cảnh mùa đông hiếm gặp, thu hút đông du khách đi cáp treo chuyến sớm để trải nghiệm.
Xem chi tiết

Du lịch

Băng giá xuất hiện lần hai ở Y Tý, cảnh sắc mờ ảo hút khách

Nhiệt độ giảm sâu khiến băng giá lại phủ trắng Y Tý, biến núi đồi và bản làng thành bức tranh mùa đông độc đáo, hấp dẫn du khách khám phá và săn cảnh đầu mùa.

Nhiệt độ tiếp tục rớt xuống thấp, băng giá phủ trắng Y Tý

Rạng sáng 29/11, nhiều khu vực thuộc xã Y Tý (Lào Cai) tiếp tục ghi nhận băng giá khi nhiệt độ giảm sâu xuống 3–5°C. Đây là đợt băng giá thứ hai xuất hiện chỉ trong vòng vài ngày, khiến vùng núi cao này khoác lên màu trắng tinh khôi đặc trưng của mùa đông vùng biên.

Xem chi tiết

