Fansipan rét -3 độ C, băng giá phủ trắng 'nóc nhà Đông Dương'

Rạng sáng 7/1, trong làn sương dày và không khí buốt giá, đỉnh Fansipan ghi nhận mức nhiệt thấp hiếm thấy, xuống tới -3 độ C. Nhiệt độ giảm sâu khiến băng nhanh chóng hình thành, bám dày trên cây cối, lan can, bậc đá và các lối di chuyển trên khu vực đỉnh núi.

Sáng 7/1, băng giá bám trắng các triền núi, lan can, bậc đá và mái công trình trên đỉnh Fansipan. Ảnh Báo Tiền phong

Từ trên cao nhìn xuống, “nóc nhà Đông Dương” như được phủ một lớp áo trắng lạnh giá. Những mảng sương muối đọng lại trên cành cây, mặt đất và các công trình tạo nên bức tranh mùa đông khác biệt hoàn toàn so với khung cảnh xanh mát quen thuộc của Fansipan. Nhiều du khách có mặt từ sớm không giấu được sự thích thú khi lần hiếm hoi được chứng kiến băng giá xuất hiện dày đặc trên một đỉnh núi ở Việt Nam.

Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách chủ động giữ ấm, hạn chế di chuyển tại các khu vực đóng băng, đảm bảo an toàn khi tham quan, trải nghiệm. Ảnh Báo Tiền phong

Theo ghi nhận của lực lượng vận hành tại khu vực cáp treo, các hiện tượng thời tiết cực đoan như sương muối và băng tuyết đã xuất hiện liên tục trong thời gian gần đây. Từ giữa tháng 12, đỉnh Fansipan đã có những đợt tuyết rơi nhẹ, sau đó là các đợt rét sâu kéo dài. Diễn biến này gợi nhớ tới những mùa đông từng ghi nhận tuyết phủ đáng kể trong các năm 2019 và 2021.

Ảnh Sun World Fansipan Legend

Dù mang lại sức hút đặc biệt cho Fansipan trong những ngày rét đậm, băng giá cũng khiến việc di chuyển trên đỉnh núi trở nên khó khăn hơn. Nhiều khu vực có nguy cơ trơn trượt cao, trong khi sương mù dày làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng tới trải nghiệm tham quan và chụp ảnh.

Trước điều kiện thời tiết bất lợi, các đơn vị quản lý khuyến cáo du khách cần chủ động theo dõi dự báo thời tiết, chuẩn bị trang phục giữ nhiệt phù hợp và hạn chế di chuyển ở những khu vực đóng băng dày.

Việc tuân thủ hướng dẫn an toàn không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn đảm bảo chuyến trải nghiệm Fansipan mùa đông diễn ra trọn vẹn.

Vào những ngày nhiệt độ xuống thấp, Fansipan mang vẻ đẹp khắc nghiệt nhưng cuốn hút, nơi thiên nhiên vùng cao Tây Bắc phô bày những lát cắt mùa đông hiếm gặp. Tuy nhiên, để chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh ấy, du khách cần đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu khi chinh phục “nóc nhà Đông Dương” trong giá rét.