Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Siêu du thuyền quốc tế neo đậu, vịnh Hạ Long thêm điểm check-in hút khách

Du lịch

Siêu du thuyền quốc tế neo đậu, vịnh Hạ Long thêm điểm check-in hút khách

Mỗi khi siêu du thuyền quốc tế neo đậu trên vịnh Hạ Long, người dân và du khách lại đổ về ven biển chụp ảnh, tạo nên “bến cảng triệu view”.

Vân Giang/ Ảnh Sang Doan Dang
Mỗi khi một siêu du thuyền quốc tế cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, khu vực ven vịnh lại trở nên nhộn nhịp khác thường. Người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ, đổ về các tuyến đường ven biển để ghi lại những khoảnh khắc hiếm có bên những con tàu khổng lồ, biến Hạ Long thành “bến cảng triệu view” trên mạng xã hội.
Mỗi khi một siêu du thuyền quốc tế cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, khu vực ven vịnh lại trở nên nhộn nhịp khác thường. Người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ, đổ về các tuyến đường ven biển để ghi lại những khoảnh khắc hiếm có bên những con tàu khổng lồ, biến Hạ Long thành “bến cảng triệu view” trên mạng xã hội.
Thời gian gần đây, hình ảnh các siêu du thuyền cao hàng chục tầng, mang dáng dấp hiện đại của những tàu du lịch biển quốc tế, liên tục xuất hiện trên vịnh Hạ Long.
Thời gian gần đây, hình ảnh các siêu du thuyền cao hàng chục tầng, mang dáng dấp hiện đại của những tàu du lịch biển quốc tế, liên tục xuất hiện trên vịnh Hạ Long.
Ngay khi tàu neo đậu tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (phường Bãi Cháy), mạng xã hội lập tức tràn ngập ảnh check-in, video TikTok ghi lại khung cảnh ấn tượng giữa trời biển xanh.
Ngay khi tàu neo đậu tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (phường Bãi Cháy), mạng xã hội lập tức tràn ngập ảnh check-in, video TikTok ghi lại khung cảnh ấn tượng giữa trời biển xanh.
Những con tàu đồ sộ, nổi bật trên nền vịnh di sản, tạo nên không gian được nhiều người ví von chẳng kém các bến cảng du lịch nổi tiếng như Singapore, Busan hay Sydney. Với giới trẻ, đây nhanh chóng trở thành “background trong mơ”, vừa sang trọng, vừa mới lạ.
Những con tàu đồ sộ, nổi bật trên nền vịnh di sản, tạo nên không gian được nhiều người ví von chẳng kém các bến cảng du lịch nổi tiếng như Singapore, Busan hay Sydney. Với giới trẻ, đây nhanh chóng trở thành “background trong mơ”, vừa sang trọng, vừa mới lạ.
Được biết, khu vực thu hút đông người nhất là tuyến đường ven biển Bến Đoan (phường Hồng Gai) nơi có góc nhìn đối diện trực tiếp với Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Từ sáng sớm đến chiều muộn, khi siêu du thuyền còn neo đậu, từng nhóm người dân và du khách liên tục dừng chân chụp ảnh.
Được biết, khu vực thu hút đông người nhất là tuyến đường ven biển Bến Đoan (phường Hồng Gai) nơi có góc nhìn đối diện trực tiếp với Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Từ sáng sớm đến chiều muộn, khi siêu du thuyền còn neo đậu, từng nhóm người dân và du khách liên tục dừng chân chụp ảnh.
Không ít bạn trẻ chuẩn bị trang phục chỉn chu, mang theo máy ảnh, chân máy, thậm chí thuê thợ chụp chuyên nghiệp để lưu lại những khung hình ấn tượng. Có người tranh thủ chụp vào buổi sáng để bắt trọn ánh nắng dịu, có người lại chọn buổi chiều hoặc tối khi ánh đèn trên tàu bắt đầu bật sáng, tạo nên khung cảnh lung linh hiếm gặp.
Không ít bạn trẻ chuẩn bị trang phục chỉn chu, mang theo máy ảnh, chân máy, thậm chí thuê thợ chụp chuyên nghiệp để lưu lại những khung hình ấn tượng. Có người tranh thủ chụp vào buổi sáng để bắt trọn ánh nắng dịu, có người lại chọn buổi chiều hoặc tối khi ánh đèn trên tàu bắt đầu bật sáng, tạo nên khung cảnh lung linh hiếm gặp.
“Nhiều lần đi Hạ Long rồi nhưng đây là lần đầu tôi được chụp ảnh cùng siêu du thuyền lớn như vậy. Cảm giác rất khác, hiện đại và mới mẻ”, một du khách trẻ chia sẻ.
“Nhiều lần đi Hạ Long rồi nhưng đây là lần đầu tôi được chụp ảnh cùng siêu du thuyền lớn như vậy. Cảm giác rất khác, hiện đại và mới mẻ”, một du khách trẻ chia sẻ.
Chỉ cần vài bức ảnh hoặc đoạn video ngắn, hình ảnh siêu du thuyền neo đậu trên vịnh Hạ Long nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt thích và chia sẻ. Nhiều clip quay cảnh tàu cập cảng, nhìn từ trên cao hoặc từ bờ đối diện, đạt hàng trăm nghìn lượt xem chỉ sau thời gian ngắn.
Chỉ cần vài bức ảnh hoặc đoạn video ngắn, hình ảnh siêu du thuyền neo đậu trên vịnh Hạ Long nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt thích và chia sẻ. Nhiều clip quay cảnh tàu cập cảng, nhìn từ trên cao hoặc từ bờ đối diện, đạt hàng trăm nghìn lượt xem chỉ sau thời gian ngắn.
Du khách được khuyến cáo lựa chọn vị trí chụp ảnh phù hợp, không trèo qua lan can, không đứng sát mép nước, đặc biệt vào buổi tối hoặc khi thời tiết xấu. Việc giữ gìn trật tự, vệ sinh chung cũng góp phần giúp hình ảnh du lịch Hạ Long trở nên đẹp hơn trong mắt du khách.
Du khách được khuyến cáo lựa chọn vị trí chụp ảnh phù hợp, không trèo qua lan can, không đứng sát mép nước, đặc biệt vào buổi tối hoặc khi thời tiết xấu. Việc giữ gìn trật tự, vệ sinh chung cũng góp phần giúp hình ảnh du lịch Hạ Long trở nên đẹp hơn trong mắt du khách.
Dù vậy, không thể phủ nhận rằng những siêu du thuyền quốc tế xuất hiện giữa vịnh di sản đã mang đến sức hút mới mẻ cho Hạ Long. Chỉ cần đứng từ xa, phóng tầm mắt ra vịnh và lưu lại khoảnh khắc cùng những con tàu khổng lồ, nhiều người đã có thêm một trải nghiệm đáng nhớ khi ghé thăm thành phố biển này.
Dù vậy, không thể phủ nhận rằng những siêu du thuyền quốc tế xuất hiện giữa vịnh di sản đã mang đến sức hút mới mẻ cho Hạ Long. Chỉ cần đứng từ xa, phóng tầm mắt ra vịnh và lưu lại khoảnh khắc cùng những con tàu khổng lồ, nhiều người đã có thêm một trải nghiệm đáng nhớ khi ghé thăm thành phố biển này.
Vân Giang/ Ảnh Sang Doan Dang
#Du lịch siêu du thuyền Hạ Long #Điểm check-in ven vịnh #Ảnh mạng xã hội về du thuyền #Phương tiện tàu du lịch quốc tế #Ảnh đẹp vịnh Hạ Long #Trải nghiệm du lịch hiện đại

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT