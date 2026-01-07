Hà Nội

Du lịch

Lên Phia Oắc săn băng giá, trải nghiệm mùa đông đặc biệt của Cao Bằng

Giữa đợt rét đậm đầu tháng 1, đỉnh Phia Oắc xuất hiện băng giá phủ trắng cây cỏ, tạo khung cảnh mùa đông hiếm gặp, thu hút du khách trải nghiệm, chụp ảnh.

Vân Giang (Tổng hợp)
Trưa 6/1, khi nhiệt độ trên đỉnh Phia Oắc giảm sâu, mưa nhỏ kèm gió lạnh đã khiến băng giá bắt đầu hình thành. Được biết, từ khoảng 8 giờ sáng, khi nền nhiệt xuống khoảng âm 0,5 độ C, lớp băng mỏng đã bám chặt lên các cành cây, ngọn cỏ và bụi cây ven đường. Càng về trưa, gió thổi mạnh hơn khiến băng đóng dày, tạo nên khung cảnh trắng xóa, lấp lánh giữa núi rừng. Ảnh Kolia Organic Farm
Những hình ảnh được người dân và du khách ghi lại cho thấy từng nhành cây như được khoác lên lớp áo pha lê, phản chiếu ánh sáng trong màn sương mờ, mang đến vẻ đẹp vừa hoang sơ, vừa huyền ảo. Đây được xem là lần đầu tiên hiện tượng băng giá xuất hiện trên đỉnh Phia Oắc kể từ đầu mùa đông năm nay. Ảnh Hoa Hà
Phia Oắc nằm ở độ cao 1.931 m so với mực nước biển, được ví như “nóc nhà” phía Tây của tỉnh Cao Bằng. Ảnh Hoa Hà
Khu vực này có khí hậu đặc biệt, mùa đông thường xuyên ghi nhận rét đậm, rét hại, là một trong số ít địa điểm ở miền Bắc có khả năng xuất hiện băng giá, thậm chí băng tuyết trong những đợt không khí lạnh mạnh. Ảnh Hoa Hà
Không chỉ mang giá trị về mặt khí tượng, Phia Oắc còn là điểm đến hấp dẫn với du khách yêu thiên nhiên, trekking và săn ảnh. Ảnh Hoa Hà
Vào mùa đông, khi băng giá xuất hiện, cảnh sắc nơi đây càng trở nên khác biệt so với phần lớn các điểm du lịch miền núi phía Bắc, tạo sức hút đặc biệt với giới trẻ và nhiếp ảnh gia. Ảnh Hoa Hà
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đợt không khí lạnh hiện nay, nhiều khu vực núi cao phía Bắc như Fansipan, Y Tý (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) và Phia Oắc (Cao Bằng) tiếp tục có nguy cơ xuất hiện băng giá, sương muối trong những ngày tới.Ảnh Hoa Hà
Với những ai yêu thích trải nghiệm du lịch mùa đông, Phia Oắc thời điểm băng giá được xem là “đặc sản” hiếm có. Tuy nhiên, bên cạnh việc tận hưởng vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên, du khách cần theo dõi sát thông tin thời tiết và đảm bảo an toàn để chuyến đi trọn vẹn và đáng nhớ. Ảnh Hoa Hà
Hiện tượng kỳ thú đầu tiên trong mùa đông 2026 tại Cao Bằng. Ảnh Kolia Organic Farm
#Hiện tượng băng giá Phia Oắc #Khám phá mùa đông Cao Bằng #Khung cảnh băng tuyết hiếm gặp #Du lịch và trải nghiệm mùa đông #Ảnh hưởng của khí hậu cao nguyên #Du lịch trekking và săn ảnh

