Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mùa lau trắng Tràng An khung cảnh thơ mộng khiến du khách say lòng

Du lịch

Mùa lau trắng Tràng An khung cảnh thơ mộng khiến du khách say lòng

Tràng An cuối năm khoác áo trắng tinh khôi của hoa lau sậy, mang đến không gian bình yên, huyền ảo, lý tưởng để du khách thư giãn và sống chậm.

Vân Giang/ Ảnh Ngọc Linh
Những ngày cuối năm, Tràng An (Ninh Bình) như khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi khi hoa lau sậy bung nở, biến quần thể danh thắng vốn nổi tiếng thành một bức tranh thiên nhiên huyền ảo.
Những ngày cuối năm, Tràng An (Ninh Bình) như khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi khi hoa lau sậy bung nở, biến quần thể danh thắng vốn nổi tiếng thành một bức tranh thiên nhiên huyền ảo.
Từng thung lũng, bãi bồi, con đường dọc triền núi đá vôi đều được nhuộm trắng, bồng bềnh tựa những đám mây mềm mại hạ xuống mặt đất.
Từng thung lũng, bãi bồi, con đường dọc triền núi đá vôi đều được nhuộm trắng, bồng bềnh tựa những đám mây mềm mại hạ xuống mặt đất.
Cỏ lau sậy vốn là hình ảnh quen thuộc của miền Bắc, nhưng khi kết hợp với núi non hùng vĩ và mặt nước trong vắt tại Tràng An, loài cây bình dị này trở nên lộng lẫy.
Cỏ lau sậy vốn là hình ảnh quen thuộc của miền Bắc, nhưng khi kết hợp với núi non hùng vĩ và mặt nước trong vắt tại Tràng An, loài cây bình dị này trở nên lộng lẫy.
Mỗi cánh lau lay động trong gió, phản chiếu ánh nắng đầu ngày, tạo nên khung cảnh vừa thanh bình vừa tràn đầy sức sống. Sắc trắng tinh khôi của hoa nổi bật trên nền xanh của núi rừng và mặt nước, khiến du khách như lạc vào một miền cổ tích giữa đời thực.
Mỗi cánh lau lay động trong gió, phản chiếu ánh nắng đầu ngày, tạo nên khung cảnh vừa thanh bình vừa tràn đầy sức sống. Sắc trắng tinh khôi của hoa nổi bật trên nền xanh của núi rừng và mặt nước, khiến du khách như lạc vào một miền cổ tích giữa đời thực.
Nhiều du khách khi đến đây đều bày tỏ sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp bình dị nhưng đầy cuốn hút của mùa hoa, một trải nghiệm hiếm nơi nào có được trong mùa đông Việt Nam.
Nhiều du khách khi đến đây đều bày tỏ sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp bình dị nhưng đầy cuốn hút của mùa hoa, một trải nghiệm hiếm nơi nào có được trong mùa đông Việt Nam.
Sáng sớm là khoảng thời gian lý tưởng để ngắm hoa lau. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống, bông lau trắng tinh khôi rực rỡ nhất, tạo ra một không gian nhẹ nhàng, thanh thoát. Về trưa hoặc chiều, hoa chuyển dần sang màu vàng, mang vẻ đẹp trầm mặc, cổ điển – một khung cảnh khác nhưng không kém phần lãng mạn.
Sáng sớm là khoảng thời gian lý tưởng để ngắm hoa lau. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống, bông lau trắng tinh khôi rực rỡ nhất, tạo ra một không gian nhẹ nhàng, thanh thoát. Về trưa hoặc chiều, hoa chuyển dần sang màu vàng, mang vẻ đẹp trầm mặc, cổ điển – một khung cảnh khác nhưng không kém phần lãng mạn.
Để tận hưởng trọn vẹn không gian, du khách có thể thong dong đi bộ trên những con đường rợp trắng lau, hít thở không khí trong lành và thả mình giữa thiên nhiên. Từng bước chân chậm rãi sẽ giúp tâm hồn tĩnh lặng, xua tan những căng thẳng của cuộc sống thường nhật.
Để tận hưởng trọn vẹn không gian, du khách có thể thong dong đi bộ trên những con đường rợp trắng lau, hít thở không khí trong lành và thả mình giữa thiên nhiên. Từng bước chân chậm rãi sẽ giúp tâm hồn tĩnh lặng, xua tan những căng thẳng của cuộc sống thường nhật.
Một trải nghiệm khác không thể bỏ qua là ngồi thuyền dạo quanh Tràng An giữa những cánh đồng lau bạt ngàn. Từ thuyền, hai bên bờ là những hàng lau uốn mình trong gió, mặt nước lấp lánh ánh sáng. Tiếng nước vỗ nhè nhẹ, tiếng gió lay động cỏ lau, tất cả tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng vừa nên thơ, khiến mỗi khoảnh khắc đều trở nên đáng giá và dễ nhớ.
Một trải nghiệm khác không thể bỏ qua là ngồi thuyền dạo quanh Tràng An giữa những cánh đồng lau bạt ngàn. Từ thuyền, hai bên bờ là những hàng lau uốn mình trong gió, mặt nước lấp lánh ánh sáng. Tiếng nước vỗ nhè nhẹ, tiếng gió lay động cỏ lau, tất cả tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng vừa nên thơ, khiến mỗi khoảnh khắc đều trở nên đáng giá và dễ nhớ.
Mùa hoa lau không chỉ tô điểm cho danh thắng Tràng An mà còn biến nơi đây thành chốn dừng chân lý tưởng cho những du khách muốn tìm kiếm sự bình yên, tránh xa ồn ào phố thị. Giữa không gian núi non trùng điệp, sông nước trong veo và sắc trắng tinh khôi của lau, mỗi người đều có thể tìm thấy những giây phút thư thái, hòa mình cùng thiên nhiên.
Mùa hoa lau không chỉ tô điểm cho danh thắng Tràng An mà còn biến nơi đây thành chốn dừng chân lý tưởng cho những du khách muốn tìm kiếm sự bình yên, tránh xa ồn ào phố thị. Giữa không gian núi non trùng điệp, sông nước trong veo và sắc trắng tinh khôi của lau, mỗi người đều có thể tìm thấy những giây phút thư thái, hòa mình cùng thiên nhiên.
Vân Giang/ Ảnh Ngọc Linh
#Mùa hoa lau Tràng An #Thiên nhiên huyền ảo #Khung cảnh bình yên #Du lịch mùa đông Việt Nam #Trải nghiệm thuyền trên sông #Vẻ đẹp mùa hoa lau

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT