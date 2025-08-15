Hà Nội

Du lịch

“Săn” sao ở Ba Vì trải nghiệm du lịch đêm độc đáo gần Hà Nội

Khi màn đêm buông xuống, Ba Vì hiện ra huyền ảo với muôn vàn vì sao lấp lánh, mang đến cho du khách trải nghiệm “săn” sao khó quên giữa đại ngàn.

Vân Giang

Vườn quốc gia Ba Vì từ lâu đã là điểm “trốn phố” quen thuộc của người Hà Nội. Không chỉ hút khách nhờ bầu không khí mát lạnh, rừng thông cổ thụ hay mùa hoa dã quỳ rực rỡ, nơi đây còn sở hữu một trải nghiệm ít người biết nhưng lại vô cùng đặc biệt “săn” sao giữa đại ngàn.

san-sao-ba-vi.jpg
Ảnh Fanpage Thổ Địa Ba Vì

Mùa và thời điểm lý tưởng

Theo chia sẻ từ nhiều nhóm phượt thủ, khoảng thời gian đẹp nhất để ngắm sao ở Ba Vì là từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Lúc này, tiết trời khô ráo, bầu trời trong xanh, ít mây và hầu như không bị ánh sáng đô thị che lấp.

Để có buổi “săn” sao trọn vẹn, du khách nên khởi hành vào chiều muộn, vừa kịp thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn nhuộm vàng núi rừng, vừa chuẩn bị địa điểm lý tưởng cho đêm ngắm sao. Các tọa độ được dân phượt gợi ý gồm khu Đền Thượng, đồi 700 và những bãi đất trống trong rừng thông cổ thụ – nơi ít ánh sáng nhân tạo và tầm nhìn thoáng đãng.

san-sao-ba-vi3.jpg
Ảnh Fanpage Thổ Địa Ba Vì

Khi núi rừng hóa thiên hà

Đêm ở Ba Vì có sức quyến rũ rất riêng. Khi mặt trời lặn hẳn, bóng tối ôm trọn lấy những triền núi. Ngẩng đầu lên, bầu trời mở ra như một tấm thảm nhung đen, rắc đầy vô số “viên ngọc” lấp lánh. Tiếng gió thổi qua tán cây, tiếng côn trùng rả rích như bản nhạc nền tự nhiên, khiến người ta quên mất mình chỉ đang ở cách Hà Nội hơn một giờ chạy xe.

san-sao-ba-vi1.jpg
Ảnh Fanpage Thổ Địa Ba Vì

Anh Nguyễn Phú Minh (Hà Nội), một nhiếp ảnh gia yêu thiên văn, kể: “Ba Vì là một trong số ít nơi gần thủ đô có thể quan sát rõ dải ngân hà. Nhiều lần, tôi còn may mắn bắt được cảnh sao băng và ánh sáng vệ tinh. Chỉ cần một chiếc máy ảnh góc rộng và tripod, bạn sẽ có những tấm hình để đời.”

Không chỉ ngắm sao, nhiều nhóm du khách kết hợp trải nghiệm này với cắm trại qua đêm. Quây quần bên bếp nướng, nhâm nhi đồ uống nóng và trò chuyện dưới bầu trời đầy sao là khoảnh khắc khó quên cho bất kỳ ai.

san-sao-ba-vi2.jpg
Ảnh Fanpage Thổ Địa Ba Vì

Lưu ý để chuyến đi trọn vẹn

Chuẩn bị kỹ: Áo ấm, chăn mỏng, đèn pin, đồ ăn nhẹ, ống nhòm hoặc máy ảnh góc rộng, tripod.

Đi theo nhóm: Vừa đảm bảo an toàn, vừa dễ hỗ trợ nhau khi cắm trại hoặc chụp ảnh.

Thông báo kế hoạch: Đăng ký với ban quản lý vườn nếu qua đêm.

Giữ gìn thiên nhiên: Không xả rác, hạn chế bật đèn sáng hoặc phát nhạc lớn để không ảnh hưởng đến cảnh quan và hệ sinh thái.

Bỏ lại sau lưng phố thị ồn ào, chỉ mất một giờ di chuyển, du khách đã có thể đặt chân tới Ba Vì và tận hưởng khoảnh khắc núi rừng lặng yên dưới bầu trời sao. Dù là một chuyến đi ngắn cuối tuần hay trải nghiệm cắm trại qua đêm, “săn” sao ở Ba Vì chắc chắn sẽ để lại những ký ức lung linh như chính bầu trời đêm nơi đây.

