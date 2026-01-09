Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhà thờ Con Gà, điểm dừng chân không thể bỏ qua khi đến Đà Lạt

Du lịch

Nhà thờ Con Gà, điểm dừng chân không thể bỏ qua khi đến Đà Lạt

Giữa trung tâm Đà Lạt, Nhà thờ Con Gà gây chú ý với tháp chuông cao vút, kiến trúc Pháp cổ đặc trưng và không gian yên tĩnh, trầm mặc giữa phố núi.

Vân Giang (Tổng hợp)
Giữa không gian se lạnh đặc trưng của thành phố cao nguyên, Nhà thờ Con Gà hiện lên trầm mặc và cổ kính như một mảnh ghép châu Âu còn sót lại giữa lòng Đà Lạt. Không ồn ào, phô trương, công trình tôn giáo này vẫn bền bỉ thu hút du khách nhờ vẻ đẹp kiến trúc đặc trưng cùng không gian tĩnh lặng hiếm có giữa trung tâm đô thị. Ảnh Hoàng Giang
Giữa không gian se lạnh đặc trưng của thành phố cao nguyên, Nhà thờ Con Gà hiện lên trầm mặc và cổ kính như một mảnh ghép châu Âu còn sót lại giữa lòng Đà Lạt. Không ồn ào, phô trương, công trình tôn giáo này vẫn bền bỉ thu hút du khách nhờ vẻ đẹp kiến trúc đặc trưng cùng không gian tĩnh lặng hiếm có giữa trung tâm đô thị. Ảnh Hoàng Giang
Tọa lạc trên đường Trần Phú, Nhà thờ Con Gà – tên chính thức là Nhà thờ Chính tòa Thánh Nicôla Bari – được xem là một trong những nhà thờ lâu đời và tiêu biểu nhất của Đà Lạt. Với vị trí ngay khu vực trung tâm, từ đây du khách dễ dàng kết nối đến Hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt hay các dinh thự cổ, tạo nên một điểm dừng chân thuận tiện trong hành trình tham quan thành phố ngàn hoa. Ảnh Lam Uy Huynh
Tọa lạc trên đường Trần Phú, Nhà thờ Con Gà – tên chính thức là Nhà thờ Chính tòa Thánh Nicôla Bari – được xem là một trong những nhà thờ lâu đời và tiêu biểu nhất của Đà Lạt. Với vị trí ngay khu vực trung tâm, từ đây du khách dễ dàng kết nối đến Hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt hay các dinh thự cổ, tạo nên một điểm dừng chân thuận tiện trong hành trình tham quan thành phố ngàn hoa. Ảnh Lam Uy Huynh
Nhà thờ được xây dựng theo phong cách Roman của châu Âu, nổi bật với những đường nét vững chãi, mái ngói đỏ trầm và tháp chuông cao vươn lên giữa nền trời cao nguyên. Ảnh Lam Uy Huynh
Nhà thờ được xây dựng theo phong cách Roman của châu Âu, nổi bật với những đường nét vững chãi, mái ngói đỏ trầm và tháp chuông cao vươn lên giữa nền trời cao nguyên. Ảnh Lam Uy Huynh
Trên đỉnh tháp là biểu tượng gà trống bằng hợp kim – chi tiết đặc biệt khiến người dân và du khách quen gọi nơi đây bằng cái tên gần gũi “Nhà thờ Con Gà”. Trong văn hóa Kitô giáo, hình ảnh gà trống tượng trưng cho sự tỉnh thức và niềm tin, đồng thời cũng trở thành điểm nhận diện độc đáo của công trình này suốt nhiều thập kỷ qua. Ảnh thuan.jpeg
Trên đỉnh tháp là biểu tượng gà trống bằng hợp kim – chi tiết đặc biệt khiến người dân và du khách quen gọi nơi đây bằng cái tên gần gũi “Nhà thờ Con Gà”. Trong văn hóa Kitô giáo, hình ảnh gà trống tượng trưng cho sự tỉnh thức và niềm tin, đồng thời cũng trở thành điểm nhận diện độc đáo của công trình này suốt nhiều thập kỷ qua. Ảnh thuan.jpeg
Bước vào khuôn viên nhà thờ, du khách dễ dàng cảm nhận được bầu không khí yên tĩnh, tách biệt hẳn với nhịp sống bên ngoài. Không gian bên trong mang vẻ trang nghiêm, với những hàng ghế gỗ sẫm màu, trần cao và hệ thống cửa kính màu đón ánh sáng tự nhiên. Khi ánh nắng len qua các ô kính, toàn bộ không gian như được phủ lên những mảng màu dịu nhẹ, tạo cảm giác an yên và sâu lắng. Ảnh thuan.jpeg
Bước vào khuôn viên nhà thờ, du khách dễ dàng cảm nhận được bầu không khí yên tĩnh, tách biệt hẳn với nhịp sống bên ngoài. Không gian bên trong mang vẻ trang nghiêm, với những hàng ghế gỗ sẫm màu, trần cao và hệ thống cửa kính màu đón ánh sáng tự nhiên. Khi ánh nắng len qua các ô kính, toàn bộ không gian như được phủ lên những mảng màu dịu nhẹ, tạo cảm giác an yên và sâu lắng. Ảnh thuan.jpeg
Không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng Công giáo tại Đà Lạt, Nhà thờ Con Gà còn trở thành điểm tham quan được nhiều du khách yêu thích. Vẻ đẹp cổ kính, hài hòa giữa kiến trúc phương Tây và cảnh sắc cao nguyên khiến nơi đây luôn xuất hiện trong hành trình khám phá Đà Lạt của nhiều người. Ảnh Lam Uy Huynh
Không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng Công giáo tại Đà Lạt, Nhà thờ Con Gà còn trở thành điểm tham quan được nhiều du khách yêu thích. Vẻ đẹp cổ kính, hài hòa giữa kiến trúc phương Tây và cảnh sắc cao nguyên khiến nơi đây luôn xuất hiện trong hành trình khám phá Đà Lạt của nhiều người. Ảnh Lam Uy Huynh
Đặc biệt vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, khi ánh nắng nhẹ chiếu lên những bức tường đá và mái ngói đỏ, khung cảnh nhà thờ trở nên trầm lắng và giàu cảm xúc, rất phù hợp để lưu giữ những bức ảnh mang hơi thở thời gian. Ảnh Lam Uy Huynh
Đặc biệt vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, khi ánh nắng nhẹ chiếu lên những bức tường đá và mái ngói đỏ, khung cảnh nhà thờ trở nên trầm lắng và giàu cảm xúc, rất phù hợp để lưu giữ những bức ảnh mang hơi thở thời gian. Ảnh Lam Uy Huynh
Bên cạnh việc tham quan, nhiều du khách lựa chọn dành ít phút ngồi lại trong nhà thờ, lắng nghe tiếng chuông vang đều giữa không gian tĩnh mịch. Với những ai muốn tìm hiểu đời sống tôn giáo địa phương, việc tham dự một buổi Thánh lễ cũng mang đến trải nghiệm đặc biệt. Trong không gian cổ kính, tiếng thánh ca vang lên nhẹ nhàng, tạo nên cảm giác thiêng liêng và bình yên, khác hẳn sự náo nhiệt thường thấy ở các điểm du lịch khác. Ảnh van.ng1704
Bên cạnh việc tham quan, nhiều du khách lựa chọn dành ít phút ngồi lại trong nhà thờ, lắng nghe tiếng chuông vang đều giữa không gian tĩnh mịch. Với những ai muốn tìm hiểu đời sống tôn giáo địa phương, việc tham dự một buổi Thánh lễ cũng mang đến trải nghiệm đặc biệt. Trong không gian cổ kính, tiếng thánh ca vang lên nhẹ nhàng, tạo nên cảm giác thiêng liêng và bình yên, khác hẳn sự náo nhiệt thường thấy ở các điểm du lịch khác. Ảnh van.ng1704
Dù là người theo đạo hay chỉ đơn thuần là một du khách ghé thăm, Nhà thờ Con Gà vẫn mang đến cảm giác thư thái hiếm có. Không gian nơi đây như mời gọi con người chậm lại, tạm gác những bộn bề để tận hưởng sự tĩnh tại giữa lòng thành phố sương mù. Giữa Đà Lạt nhiều sắc màu và trải nghiệm, Nhà thờ Con Gà không chỉ là một công trình kiến trúc cổ, mà còn là điểm dừng chân dành cho những ai muốn tìm kiếm sự bình yên và chiều sâu cảm xúc trong chuyến đi của mình. Ảnh van.ng1704
Dù là người theo đạo hay chỉ đơn thuần là một du khách ghé thăm, Nhà thờ Con Gà vẫn mang đến cảm giác thư thái hiếm có. Không gian nơi đây như mời gọi con người chậm lại, tạm gác những bộn bề để tận hưởng sự tĩnh tại giữa lòng thành phố sương mù. Giữa Đà Lạt nhiều sắc màu và trải nghiệm, Nhà thờ Con Gà không chỉ là một công trình kiến trúc cổ, mà còn là điểm dừng chân dành cho những ai muốn tìm kiếm sự bình yên và chiều sâu cảm xúc trong chuyến đi của mình. Ảnh van.ng1704
Vân Giang (Tổng hợp)
#Kiến trúc Pháp cổ tại Đà Lạt #Nhà thờ Con Gà và biểu tượng gà trống #Không gian tĩnh lặng và thiêng liêng #Điểm tham quan lịch sử và tôn giáo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT