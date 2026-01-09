Mặc bikini tắm nắng trước chùa, nhóm du khách bị chỉ trích tại Thái Lan

Hình ảnh du khách nước ngoài mặc bikini phơi nắng trước chùa ở Chiang Mai gây tranh cãi, làm dấy lên lo ngại về ý thức tôn trọng văn hóa bản địa khi du lịch.

Những ngày đầu tháng 1, mạng xã hội Thái Lan xôn xao trước loạt hình ảnh ghi lại cảnh một nhóm nữ du khách nước ngoài mặc bikini, ngồi và nằm trên bãi cỏ thuộc khu vực hào nước bao quanh thành phố cổ Chiang Mai, ngay đối diện chùa Wat Ratchamonthian – một địa điểm tôn giáo quan trọng của địa phương. Thông tin được báo Khaosod đăng tải và nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận.

Hình ảnh du khách nước ngoài mặc bikini phơi nắng trên bãi cỏ đối diện một ngôi chùa ở Chiang Mai gây tranh cãi. Ảnh Znews

Theo chia sẻ của quản trị viên một trang Facebook địa phương có lượng theo dõi lớn, sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 5/1. Khi lái xe qua khu vực trung tâm thành phố, người này chứng kiến nhóm du khách vô tư phơi nắng trong trang phục hở hang trước không gian linh thiêng của ngôi chùa. Đáng chú ý, một phụ nữ trong nhóm còn để bàn chân hướng thẳng về phía chùa – hành động bị xem là tối kỵ trong văn hóa Thái Lan và Phật giáo.

Quản trị viên trang cho biết đã chụp lại hình ảnh và đăng tải lên mạng xã hội như một lời cảnh báo, đồng thời kêu gọi các cơ quan chức năng tăng cường nhắc nhở, quản lý hành vi của du khách tại các không gian công cộng gắn với yếu tố văn hóa, tôn giáo.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội Thái Lan, nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc. Không ít người cho rằng, dù hiểu sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia, du khách vẫn cần tìm hiểu phong tục, tập quán địa phương trước khi tham quan, đặc biệt khi xuất hiện tại khu vực chùa chiền – nơi được người dân bản địa coi trọng và giữ gìn sự trang nghiêm.

Ảnh Trip Advisor.

Chiang Mai từ lâu được xem là trung tâm văn hóa, tôn giáo của miền Bắc Thái Lan, với hàng trăm ngôi chùa lớn nhỏ nằm xen kẽ trong khu phố cổ. Wat Ratchamonthian là một trong những ngôi chùa có lịch sử lâu đời, được xây dựng từ thế kỷ XIX dưới thời vua Rama V, gắn liền với quá trình quy hoạch và bảo tồn hệ thống chùa chiền của Thái Lan.

Ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của người dân địa phương mà còn là điểm tham quan quen thuộc với du khách quốc tế nhờ kiến trúc truyền thống và giá trị lịch sử đặc sắc. Hiện chùa mở cửa đón khách từ 8h đến 17h hàng ngày, thu phí tham quan 50 baht với người lớn và 20 baht với trẻ em; du khách chụp ảnh cần trả thêm khoảng 30 baht.

Ảnh Tripadvisor

Tương tự nhiều chùa Phật giáo khác tại Thái Lan, Wat Ratchamonthian quy định rõ ràng về trang phục đối với du khách. Khách tham quan phải ăn mặc kín đáo, lịch sự; không mặc quần short ngắn, áo hai dây hay trang phục hở hang. Một số điểm còn chuẩn bị sẵn sarong để du khách quấn bên ngoài trước khi bước vào khu vực thờ tự.

Sự việc lần này được xem là lời nhắc nhở về ứng xử văn minh khi đi du lịch. Trong bối cảnh Thái Lan là điểm đến hút khách quốc tế, việc tôn trọng văn hóa, tín ngưỡng bản địa không chỉ giúp du khách tránh những phản ứng tiêu cực, mà còn góp phần gìn giữ hình ảnh đẹp của du lịch toàn cầu.