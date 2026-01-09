Hà Nội

Cánh đồng hoa ly nở rộ ở Hải Phòng, hút du khách đến sống ảo

Cánh đồng hoa ly tại khu vực giáp ranh Hải Phòng đang vào mùa nở rộ, sắc hoa rực rỡ giữa làng quê yên bình, thu hút đông du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Vân Giang/ Ảnh Dung Đặng
Những ngày đầu năm, khi tiết trời miền Bắc dịu nhẹ, cánh đồng hoa ly tại Hải Phòng trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách và người yêu nhiếp ảnh. Giữa không gian rộng lớn, những luống hoa ly thẳng tắp bung nở rực rỡ với sắc vàng, cam xen kẽ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và đầy sức sống.
Cánh đồng hoa ly nằm tại phường Lê Đại Hành, Hải Phòng (Đồng Lạc, Chí Linh, Hải Dương cũ), cách trung tâm Hải Phòng không xa, rất thuận tiện cho những chuyến đi ngắn trong ngày. Nơi đây vốn là vùng trồng hoa truyền thống của người dân địa phương. Vào mùa hoa nở, cả cánh đồng như được khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ, trải dài đến tận chân trời.
Hoa ly tại đây nở đều, bông to, cánh dày và màu sắc tươi tắn. Đi giữa những lối nhỏ phân chia các luống hoa, du khách có thể cảm nhận rõ hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu, hòa quyện cùng không khí trong lành của vùng quê.
Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp tự nhiên, cánh đồng hoa ly còn là địa điểm check-in được giới trẻ yêu thích. Chỉ cần một chiếc điện thoại hay máy ảnh đơn giản, bạn đã có thể mang về những khung hình đầy chất thơ: dạo bước giữa biển hoa, tạo dáng bên những luống ly rực rỡ hay ghi lại khoảnh khắc thư giãn giữa thiên nhiên.
Thời điểm lý tưởng để chụp ảnh là buổi sáng sớm hoặc xế chiều, khi ánh nắng dịu nhẹ, giúp màu hoa trở nên nổi bật và không bị gắt. Trang phục sáng màu, phong cách vintage hoặc đơn giản, nhẹ nhàng sẽ rất phù hợp với khung cảnh nơi đây.
Mùa hoa ly thường kéo dài không quá lâu, chỉ khoảng vài tuần. Chính vì vậy, nếu có ý định ghé thăm, du khách nên tranh thủ đi sớm để không bỏ lỡ thời khắc hoa nở đẹp nhất. Những ngày cuối mùa, hoa bắt đầu tàn dần và không còn giữ được vẻ rực rỡ ban đầu.
Khi tham quan cánh đồng hoa ly, du khách cần tôn trọng công sức của người trồng hoa, không bẻ cành, giẫm lên luống; đồng thời xin phép chủ vườn trước khi chụp ảnh hay vào sâu bên trong. Việc giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi cũng góp phần bảo vệ cảnh quan và hình ảnh điểm đến.
Với khoảng cách không xa, cánh đồng hoa ly Hạ Trụ rất phù hợp cho chuyến đi cuối tuần hoặc chuyến dã ngoại ngắn. Sau khi tham quan, du khách có thể kết hợp khám phá thêm các điểm đến lân cận ở gần đó hoặc thưởng thức ẩm thực địa phương để chuyến đi thêm trọn vẹn.
Nếu bạn đang tìm một nơi vừa yên bình, vừa rực rỡ sắc màu để thư giãn và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, cánh đồng hoa ly ở Trụ Hạ chắc chắn là điểm đến không nên bỏ lỡ trong mùa này.
#Cánh đồng hoa ly Hải Phòng #Du lịch chụp hình mùa hoa #Vẻ đẹp thiên nhiên làng quê #Điểm check-in giới trẻ #Thời điểm chụp ảnh lý tưởng #Truyền thống trồng hoa địa phương

