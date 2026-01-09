Lâm Đồng tổ chức Lễ hội Mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 kéo dài 20 ngày

Lễ hội Mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026, lễ hội đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập, sẽ diễn ra từ ngày 16/1 đến 5/2/2026 với nhiều hoạt động đặc sắc.

Sáng 9/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Lễ hội Mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026. Đây là lễ hội Mai anh đào đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng sau khi sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về Lễ hội Mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026, sáng 9/1 tại phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Lễ hội do UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt chủ trì, phối hợp với các phường Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt và Cam Ly - Đà Lạt tổ chức, với chủ đề “Mai anh đào Đà Lạt - Hội tụ sắc xuân”, nhằm tôn vinh loài hoa biểu tượng gắn liền với văn hóa, ký ức của người dân Đà Lạt.

Tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí đã góp ý về việc xây dựng tour trải nghiệm ngắm mai anh đào, giải pháp để hoa nở rộ đúng dịp lễ hội và bố trí đội ngũ hướng dẫn viên am hiểu về loài hoa này.

Hoa mai anh đào bắt đầu nở tại khu vực trung tâm Đà Lạt, thu hút người dân và du khách tham quan, chụp ảnh.

Theo bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, lễ hội được tổ chức theo chuỗi sự kiện trải nghiệm tổng hợp, kết hợp du lịch, văn hóa, nghệ thuật và đời sống cộng đồng. Người dân, du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động như uống cà phê miễn phí ngắm hoa, bắn cung, cưỡi ngựa, tham quan và mua sắm nông sản, sản phẩm OCOP, trà, cà phê, rượu vang và quà lưu niệm.

Lễ hội diễn ra từ ngày 16/1 đến 5/2/2026. Ngoài chương trình nghệ thuật khai mạc lúc 19h ngày 16/1, sự kiện còn có hoạt động trồng cây tại bán đảo Bích Câu, các không gian trải nghiệm nghệ thuật trên đường Trần Hưng Đạo và khu vực Hồ Tuyền Lâm.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, hoa mai anh đào đã bắt đầu nở tại đồi chè Cầu Đất, phường Xuân Trường - Đà Lạt, Mộng Đào Nguyên, phường Lang Biang - Đà Lạt và một số khu vực trung tâm Đà Lạt, thu hút đông đảo du khách tham quan, chụp ảnh.