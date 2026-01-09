Hà Nội

Du lịch

Lâm Đồng tổ chức Lễ hội Mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 kéo dài 20 ngày

Lễ hội Mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026, lễ hội đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập, sẽ diễn ra từ ngày 16/1 đến 5/2/2026 với nhiều hoạt động đặc sắc.

Bảo Giang

Sáng 9/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Lễ hội Mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026. Đây là lễ hội Mai anh đào đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng sau khi sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

a6-11zon.jpg
Quang cảnh buổi họp báo thông tin về Lễ hội Mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026, sáng 9/1 tại phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Lễ hội do UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt chủ trì, phối hợp với các phường Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt và Cam Ly - Đà Lạt tổ chức, với chủ đề “Mai anh đào Đà Lạt - Hội tụ sắc xuân”, nhằm tôn vinh loài hoa biểu tượng gắn liền với văn hóa, ký ức của người dân Đà Lạt.

Tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí đã góp ý về việc xây dựng tour trải nghiệm ngắm mai anh đào, giải pháp để hoa nở rộ đúng dịp lễ hội và bố trí đội ngũ hướng dẫn viên am hiểu về loài hoa này.

a2-11zon.jpg
Hoa mai anh đào bắt đầu nở tại khu vực trung tâm Đà Lạt, thu hút người dân và du khách tham quan, chụp ảnh.

Theo bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, lễ hội được tổ chức theo chuỗi sự kiện trải nghiệm tổng hợp, kết hợp du lịch, văn hóa, nghệ thuật và đời sống cộng đồng. Người dân, du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động như uống cà phê miễn phí ngắm hoa, bắn cung, cưỡi ngựa, tham quan và mua sắm nông sản, sản phẩm OCOP, trà, cà phê, rượu vang và quà lưu niệm.

Lễ hội diễn ra từ ngày 16/1 đến 5/2/2026. Ngoài chương trình nghệ thuật khai mạc lúc 19h ngày 16/1, sự kiện còn có hoạt động trồng cây tại bán đảo Bích Câu, các không gian trải nghiệm nghệ thuật trên đường Trần Hưng Đạo và khu vực Hồ Tuyền Lâm.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, hoa mai anh đào đã bắt đầu nở tại đồi chè Cầu Đất, phường Xuân Trường - Đà Lạt, Mộng Đào Nguyên, phường Lang Biang - Đà Lạt và một số khu vực trung tâm Đà Lạt, thu hút đông đảo du khách tham quan, chụp ảnh.

Du lịch

Hoa anh đào nhộm hồng bản Phà Nọi, chọn tour nào để trải nghiệm trọn vẹn?

Bản Phà Nọi (Mường Típ, Nghệ An) đang gây chú ý với sắc hoa anh đào nở rực giữa núi rừng biên viễn, trở thành điểm đến mới của du khách.

ban-pha-noi5.jpg
Những ngày đầu năm, khi sương mỏng còn giăng trên các triền núi miền Tây Nghệ An, bản Phà Nọi thuộc xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn (cũ) bất ngờ trở thành điểm đến thu hút sự chú ý của du khách nhờ sắc hoa anh đào bung nở rực rỡ.
ban-pha-noi.jpg
Giữa không gian núi rừng biên viễn, những tán hoa hồng phớt nổi bật bên mái nhà gỗ pơmu mộc mạc đã tạo nên bức tranh mùa xuân vừa nên thơ vừa bình yên, mang đến cảm giác tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào nơi phố thị.
Xem chi tiết

Du lịch

Mai anh đào Đà Lạt vào mùa đẹp nhất, 5 tọa độ ngắm hoa không nên bỏ lỡ

Khi tiết trời se lạnh, mai anh đào bắt đầu bung nở khắp Đà Lạt, phủ sắc hồng dịu dàng lên triền đồi, phố núi, trở thành điểm hẹn du xuân hút khách dịp đầu năm.

da-lat.jpg
Khi những ngày cuối năm khẽ chạm ngõ, Đà Lạt lại bước vào thời khắc đẹp nhất với sắc hồng mai anh đào lan tỏa khắp phố núi. Từ cuối tháng 12 đến giữa tháng 1, loài hoa đặc trưng của cao nguyên Lâm Viên đồng loạt bung nở, nhuộm hồng các triền đồi, cung đường và những góc quán yên bình, tạo nên bức tranh lãng mạn khó trộn lẫn. Ảnh @tonton.dalat
da-lat2.jpg
Mai anh đào không rực rỡ như phượng, cũng không kiêu sa như hoa hồng, nhưng lại mang vẻ đẹp dịu dàng rất riêng. Hoa chỉ nở trong thời gian ngắn, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, vì vậy việc chọn đúng địa điểm và thời điểm là yếu tố quan trọng để du khách có trải nghiệm trọn vẹn. Dưới đây là 5 tọa độ ngắm mai anh đào được nhiều du khách lựa chọn mỗi dịp đầu năm. Ảnh @tonton.dalat
Xem chi tiết

Du lịch

[INFO] Điểm đến lý tưởng ngắm hoa anh đào ở Tuyên Quang dịp Tết Dương lịch

diem-ngam-hoa-mai.jpg
Xem chi tiết

