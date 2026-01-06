Hà Nội

Về Cao Bằng mùa đông, lạc giữa cỏ cháy và những dòng sông xanh ngọc

Du lịch

Về Cao Bằng mùa đông, lạc giữa cỏ cháy và những dòng sông xanh ngọc

Mùa đông, Cao Bằng se lạnh và trầm lắng với cỏ cháy vàng trên cao nguyên đá, sông xanh trong veo giữa núi rừng, mang vẻ đẹp nguyên sơ, yên bình.

Vân Giang/ Ảnh Thu Quỳnh
Mùa đông, Cao Bằng hiện lên với vẻ đẹp trầm lắng và nguyên sơ. Cái lạnh se sắt phủ lên cao nguyên đá, những triền cỏ cháy ngả vàng dưới nắng nhẹ, sông suối trong xanh phẳng lặng giữa núi rừng biên viễn, tạo nên một bức tranh rất riêng của vùng Đông Bắc.
Từ khoảng tháng 11 đến tháng 2, thời tiết Cao Bằng chuyển lạnh, nền nhiệt phổ biến 10–18 độ C, có nơi thấp hơn vào sáng sớm và chiều tối.
Không còn sắc xanh rậm rạp của mùa mưa, cảnh sắc mùa đông trở nên tiết chế, với gam xám của núi đá, vàng hanh của cỏ khô và xanh ngọc của dòng nước. Chính sự giản lược ấy lại khiến Cao Bằng mang vẻ đẹp tĩnh lặng, giàu chiều sâu, phù hợp với những du khách tìm kiếm trải nghiệm chậm và gần gũi thiên nhiên.
Trên các triền núi ở Trùng Khánh, Trà Lĩnh, Quảng Uyên hay dọc cung đường Phia Oắc – Phia Đén, cỏ cháy trở thành dấu ấn rõ nét của mùa đông.
Dưới ánh nắng dịu, những thảm cỏ khô ánh vàng nổi bật trên nền đá vôi xám, tạo nên khung cảnh hoang sơ, phảng phất chất điện ảnh. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách yêu nhiếp ảnh và trekking nhẹ ghi lại những góc nhìn rất khác của Cao Bằng.
Mùa đông cũng là mùa khô, khi sông suối nơi đây trở nên trong vắt. Dòng Quây Sơn chảy qua thác Bản Giốc mang màu xanh ngọc đặc trưng, mặt nước lặng hơn, soi bóng núi đá và bầu trời vùng biên. Nhiều con suối nhỏ len lỏi qua bản làng hiện lên tinh khôi, nước trong nhìn rõ đáy. Vào sáng sớm, sương mù bảng lảng trên mặt sông càng khiến không gian thêm phần mờ ảo, yên bình.
Bên cạnh thác Bản Giốc, nhiều điểm đến khác cũng đẹp hơn trong mùa đông. Núi Mắt Thần (núi Thủng) ở Trà Lĩnh hiện lên rõ nét với hồ nước xanh nằm giữa thung lũng cỏ cháy và núi đá dựng đứng. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non Nước Cao Bằng cũng là hành trình đáng trải nghiệm, khi cảnh quan núi đá, thung lũng và làng bản không bị che phủ bởi thảm thực vật rậm rạp.
Du lịch Cao Bằng mùa đông không hướng tới sự náo nhiệt mà thiên về cảm giác chậm rãi. Đó là những bước chân thong thả qua bản làng người Tày, Nùng, ngắm khói bếp chiều đông và thưởng thức các món ăn nóng như lạp xưởng hun khói, thịt treo gác bếp, bánh khảo trong tiết trời lạnh. Giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, những trải nghiệm đời thường ấy lại trở nên đáng nhớ.
Do thời tiết lạnh và có sương mù vào sáng sớm, du khách cần chuẩn bị áo ấm, giày phù hợp và chú ý an toàn khi di chuyển trên các cung đường đèo.
Bù lại, mùa đông là thời điểm Cao Bằng vắng khách, không gian yên tĩnh và giá dịch vụ ổn định, phù hợp với những ai muốn tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ của vùng đất biên viễn.
Không phô trương hay ồn ào, Cao Bằng mùa đông chinh phục du khách bằng vẻ đẹp mộc mạc và cảm giác bình yên hiếm có. Giữa cỏ cháy vàng ruộm, sông xanh trong veo và cái lạnh se sắt của núi rừng, vùng đất này để lại dư vị rất riêng, khiến người ta muốn quay lại để sống chậm hơn giữa thiên nhiên.
Vân Giang/ Ảnh Thu Quỳnh
#Vẻ đẹp mùa đông Cao Bằng #Thiên nhiên nguyên sơ #Cảnh sắc cỏ cháy và sông xanh #Trải nghiệm du lịch chậm #Núi đá và thung lũng #Du lịch mùa khô và yên tĩnh

