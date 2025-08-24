Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Top "địa chỉ đỏ" không thể bỏ qua khi đến Hà Nội du lịch dịp 2/9

Du lịch

Top "địa chỉ đỏ" không thể bỏ qua khi đến Hà Nội du lịch dịp 2/9

Dịp 2/9, du khách đến Hà Nội không chỉ tham quan phố cổ mà còn khám phá các địa chỉ đỏ lịch sử như Quảng trường Ba Đình, Nhà tù Hỏa Lò, Tràng Tiền.

Vân Giang
Hành trình có thể bắt đầu từ di tích nhà cụ Nguyễn Thị An, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh nghỉ lại trên chặng đường từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội. Đến đây, du khách sẽ hình dung được không gian yên tĩnh nơi Bác chuẩn bị soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Ảnh Hà Nội Danh thắng và Di tích
Hành trình có thể bắt đầu từ di tích nhà cụ Nguyễn Thị An, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh nghỉ lại trên chặng đường từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội. Đến đây, du khách sẽ hình dung được không gian yên tĩnh nơi Bác chuẩn bị soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Ảnh Hà Nội Danh thắng và Di tích
Tiếp theo là nhà số 48 Hàng Ngang – cơ sở cách mạng từ thời tiền khởi nghĩa, nơi Bác Hồ và các đồng chí Trung ương làm việc trong những ngày tháng quyết định vận mệnh dân tộc. Ảnh Hà Nội Danh thắng và Di tích
Tiếp theo là nhà số 48 Hàng Ngang – cơ sở cách mạng từ thời tiền khởi nghĩa, nơi Bác Hồ và các đồng chí Trung ương làm việc trong những ngày tháng quyết định vận mệnh dân tộc. Ảnh Hà Nội Danh thắng và Di tích
Điểm dừng chân tiếp theo là Trại Bảo an binh, nơi từng diễn ra cuộc đấu trí giữa lực lượng cách mạng và quân Nhật. Khám phá nơi này, du khách sẽ cảm nhận được tinh thần dũng cảm, thông minh của những người đi trước. Ảnh N.A
Điểm dừng chân tiếp theo là Trại Bảo an binh, nơi từng diễn ra cuộc đấu trí giữa lực lượng cách mạng và quân Nhật. Khám phá nơi này, du khách sẽ cảm nhận được tinh thần dũng cảm, thông minh của những người đi trước. Ảnh N.A
Từ đây, dạo bộ qua phố Tràng Tiền, nơi quần chúng Hà Nội năm xưa đi diễu hành hô vang các khẩu hiệu ủng hộ Việt Minh, du khách vừa thưởng ngoạn cảnh quan sầm uất vừa nhớ đến những sự kiện lịch sử quan trọng. Ảnh VinWonders
Từ đây, dạo bộ qua phố Tràng Tiền, nơi quần chúng Hà Nội năm xưa đi diễu hành hô vang các khẩu hiệu ủng hộ Việt Minh, du khách vừa thưởng ngoạn cảnh quan sầm uất vừa nhớ đến những sự kiện lịch sử quan trọng. Ảnh VinWonders
Ngôi nhà số 101 Trần Hưng Đạo là điểm đến tiếp theo, nơi Ủy ban Quân sự Cách mạng Hà Nội họp phiên đầu tiên, quyết định khởi nghĩa giành chính quyền. Du khách có thể hình dung những cuộc họp quan trọng, đồng thời chiêm ngưỡng kiến trúc nhà cổ mang phong cách truyền thống Việt Nam. Ảnh Hà Nội Danh thắng và Di tích
Ngôi nhà số 101 Trần Hưng Đạo là điểm đến tiếp theo, nơi Ủy ban Quân sự Cách mạng Hà Nội họp phiên đầu tiên, quyết định khởi nghĩa giành chính quyền. Du khách có thể hình dung những cuộc họp quan trọng, đồng thời chiêm ngưỡng kiến trúc nhà cổ mang phong cách truyền thống Việt Nam. Ảnh Hà Nội Danh thắng và Di tích
Ghé thăm Nhà khách Chính phủ (số 12 Ngô Quyền), du khách sẽ thấy không gian từng là trụ sở Chính phủ lâm thời, nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử đặc sắc. Ảnh timduongmoi
Ghé thăm Nhà khách Chính phủ (số 12 Ngô Quyền), du khách sẽ thấy không gian từng là trụ sở Chính phủ lâm thời, nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử đặc sắc. Ảnh timduongmoi
Quảng trường Ba Đình là điểm nhấn không thể bỏ qua. Đây là nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, khởi đầu cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tản bộ quanh quảng trường, du khách sẽ cảm nhận được bầu không khí trang nghiêm, lịch sử và hùng tráng. Ảnh Crystalbay
Quảng trường Ba Đình là điểm nhấn không thể bỏ qua. Đây là nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, khởi đầu cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tản bộ quanh quảng trường, du khách sẽ cảm nhận được bầu không khí trang nghiêm, lịch sử và hùng tráng. Ảnh Crystalbay
Quảng trường Cách mạng Tháng Tám cũng là điểm đến thú vị, nơi từng diễn ra các cuộc biểu tình ngày 17 và 19/8/1945, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm giành chính quyền của nhân dân. Ảnh VinWonders
Quảng trường Cách mạng Tháng Tám cũng là điểm đến thú vị, nơi từng diễn ra các cuộc biểu tình ngày 17 và 19/8/1945, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm giành chính quyền của nhân dân. Ảnh VinWonders
Kỳ đài – Cột cờ Hà Nội, với hơn 200 năm lịch sử, là nơi lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tung bay trên đỉnh năm 1945. Đây không chỉ là biểu tượng lịch sử mà còn là địa điểm chụp ảnh đẹp và lý tưởng để ghi lại khoảnh khắc du lịch. Ảnh VinWonders
Kỳ đài – Cột cờ Hà Nội, với hơn 200 năm lịch sử, là nơi lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tung bay trên đỉnh năm 1945. Đây không chỉ là biểu tượng lịch sử mà còn là địa điểm chụp ảnh đẹp và lý tưởng để ghi lại khoảnh khắc du lịch. Ảnh VinWonders
Nhà tù Hỏa Lò là nơi du khách có thể tìm hiểu về những hy sinh anh dũng của các chiến sĩ cách mạng. Tour thuyết minh tự động cùng các hoạt cảnh tái hiện sinh động mang đến trải nghiệm sống động, giúp du khách hiểu sâu sắc lịch sử mà không bị khô cứng. Ảnh Thanh Tùng
Nhà tù Hỏa Lò là nơi du khách có thể tìm hiểu về những hy sinh anh dũng của các chiến sĩ cách mạng. Tour thuyết minh tự động cùng các hoạt cảnh tái hiện sinh động mang đến trải nghiệm sống động, giúp du khách hiểu sâu sắc lịch sử mà không bị khô cứng. Ảnh Thanh Tùng
Vân Giang
#địa chỉ đỏ Hà Nội #du lịch 2/9 Hà Nội #quảng trường Ba Đình #nhà tù Hỏa Lò #di tích lịch sử Hà Nội #tràng tiền Hà Nội

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT