Sa Pa thăng hạng mạnh trên bản đồ du lịch châu Á

Du lịch

Sa Pa thăng hạng mạnh trên bản đồ du lịch châu Á

Với cảnh sắc mùa đông độc đáo và văn hóa đặc trưng, Sa Pa nổi bật trong bảng xếp hạng du lịch châu Á, thu hút du khách quốc tế.

Những ngày đầu năm, đỉnh Fansipan khoác lên mình lớp băng tuyết hiếm gặp, tạo nên khung cảnh trắng xóa đầy ấn tượng giữa “nóc nhà Đông Dương”. Không chỉ gây sốt trên mạng xã hội, hiện tượng thời tiết đặc biệt này còn góp phần đưa Sa Pa trở thành điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025, theo dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Agoda. Ảnh Sun World Fansipan Legend
Thông tin được Agoda công bố ngày 6/1 cho thấy, Sa Pa đã có bước nhảy vọt đáng chú ý trên bản đồ du lịch khu vực. So sánh dữ liệu đặt phòng của du khách quốc tế trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11/2025 với cùng kỳ năm trước, thị trấn vùng cao này tăng tới 15 bậc trong bảng xếp hạng 100 điểm đến hàng đầu châu Á, vươn lên dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng mức độ quan tâm. Ảnh Ảnh Unsplash Vivu Vietnam
Theo Agoda, sức hút của Sa Pa đến từ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu vùng cao đặc trưng cùng chiều sâu văn hóa bản địa. Trong bối cảnh nhiều du khách quốc tế có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm chậm rãi, gần gũi thiên nhiên và khác biệt với nhịp sống đô thị, Sa Pa nổi lên như một lựa chọn phù hợp. Ảnh dulichsapa
Đầu năm cũng là thời điểm “phố núi trong sương” ghi điểm mạnh mẽ. Tiết trời se lạnh, đôi khi xuống dưới 0 độ C, mang đến những hiện tượng hiếm như băng giá, sương muối, thậm chí tuyết rơi trên đỉnh Fansipan. Những khoảnh khắc thiên nhiên đặc biệt này khiến Sa Pa trở thành điểm đến được săn đón, nhất là với du khách quốc tế lần đầu trải nghiệm mùa đông vùng núi nhiệt đới. Ảnh dulichsapa
Không chỉ có cảnh sắc, Sa Pa còn hấp dẫn bởi chuỗi trải nghiệm mang đậm dấu ấn văn hóa. Các bản làng như Tả Van, Lao Chải hiện ra yên bình giữa thung lũng Mường Hoa, nơi những thửa ruộng bậc thang trải dài trong làn sương mỏng. Chợ phiên vùng cao, tiêu biểu là chợ Bắc Hà, mang đến không gian sinh hoạt rộn ràng, nơi đồng bào các dân tộc gặp gỡ, trao đổi sản vật và giữ gìn những nét văn hóa truyền thống. Ảnh dulichsapa
Bên cạnh đó, tuyến tàu leo núi Mường Hoa dài khoảng 2km cũng trở thành trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn. Hành trình băng qua thung lũng mở ra góc nhìn toàn cảnh núi rừng Tây Bắc, giúp du khách cảm nhận rõ nét vẻ đẹp khoáng đạt của Sa Pa từ trên cao. Ảnh Uyên Bi
Theo đánh giá của Agoda, khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 tiếp tục là mùa lý tưởng để ghé thăm Sa Pa. Khi mùa đông dần khép lại, phố núi bước vào thời điểm hoa đào, hoa mận, hoa lê nở rộ, nhuộm hồng và trắng khắp các triền đồi, con dốc. Cảnh sắc dịu dàng này khiến Sa Pa trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn cho các chuyến du xuân, nghỉ lễ và kỳ nghỉ đầu năm. Ảnh dulichsapa
Trong bảng xếp hạng của Agoda, theo sau Sa Pa là các điểm đến như Okayama (Nhật Bản), Bandung (Indonesia), Matsuyama và Takamatsu (Nhật Bản). Tuy nhiên, Sa Pa là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong nhóm dẫn đầu, cho thấy sức bật mạnh mẽ của du lịch vùng cao khi được khai thác đúng hướng. Ảnh dulichsapa
Sự thăng hạng của Sa Pa không chỉ phản ánh xu hướng dịch chuyển của dòng khách quốc tế, mà còn mở ra cơ hội để du lịch Tây Bắc tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, dựa trên giá trị thiên nhiên và bản sắc văn hóa đặc trưng. Với nhiều lợi thế sẵn có, Sa Pa được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những điểm đến đáng chú ý của châu Á trong thời gian tới. Ảnh Laocaitourism
