Foodtour Hà Nội dịp lễ 2/9 nên "thưởng" món gì?

Đầu thu ở Hà Nội, không khí dịu mát lý tưởng để dạo phố, xem lễ thượng cờ 2/9, trải nghiệm xe buýt 2 tầng và thưởng thức xôi cốm, chả rươi đặc trưng.

Hà Nội đầu thu mang đến những ngày trời dịu mát, vừa thuận tiện để dạo phố, vừa lý tưởng cho một hành trình ẩm thực. Dịp lễ Quốc khánh 2/9, ngoài các hoạt động lễ hội sôi động, du khách còn có thể khám phá các món đặc sản mùa thu nổi tiếng như xôi cốm, chả rươi, cà phê trứng và nhiều món ăn đường phố khác.

Ảnh: Facebook Thịnh Seven

Hành trình food tour 1 ngày sẽ giúp du khách vừa thưởng thức ẩm thực, vừa trải nghiệm nhịp sống bình yên xen lẫn náo nhiệt của thủ đô.



Sáng: Dạo phố cổ và thưởng thức ẩm thực đường phố

Bắt đầu ngày mới với một tách cà phê trứng hay cà phê sữa đá tại một quán cổ quanh phố cổ, du khách sẽ cảm nhận trọn vẹn không khí thanh bình xen lẫn nhịp sống nhộn nhịp của thủ đô.

Ảnh Yên Cf

Tiếp đó, có thể ghé thưởng thức xôi cốm – đặc sản mùa thu Hà Nội, dẻo mềm, thơm mùi cốm non, hay chả rươi – món ngon chỉ xuất hiện vào mùa rươi, thưởng thức ngay tại các quán truyền thống để cảm nhận hương vị đúng điệu.

Trải nghiệm ngắm Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng. Ảnh MIA

Trưa: Ăn trưa nhẹ nhàng và tham quan bằng xe buýt 2 tầng

Sau bữa sáng, du khách có thể di chuyển bằng xe buýt 2 tầng, một trải nghiệm thú vị giúp ngắm trọn vẻ đẹp thủ đô từ trên cao, đi qua hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ, Nhà hát Lớn và nhiều công trình lịch sử khác.

Ảnh Internet

Khi đói bụng, một bữa trưa nhẹ với bún chả, phở cuốn hay nem rán Hà Nội sẽ là lựa chọn hoàn hảo, vừa ngon miệng, vừa tiện lợi để tiếp tục hành trình khám phá.

Chiều: Tham quan và nhâm nhi trà chiều

Nhâm nhi trà chiều. Ảnh Internet

Buổi chiều, sau khi tham quan một số điểm nổi bật như hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn hay các ngõ nhỏ cổ kính, du khách có thể ghé một quán trà sen hoặc chè Hà Nội để thư giãn, nhâm nhi hương vị ngọt dịu, vừa ngắm nhìn phố phường bình yên, vừa chuẩn bị năng lượng cho buổi tối.

Tối: Dạo phố và trải nghiệm ẩm thực đêm

Khi hoàng hôn buông xuống, phố cổ Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn với các quầy hàng vỉa hè, món ăn đường phố và không khí lễ hội.

Thưởng thức bánh tôm hồ Tây, bánh giò, hoặc ốc luộc – những món ăn đậm chất Hà Nội mà bất cứ tín đồ ẩm thực nào cũng không nên bỏ lỡ. Ảnh SM

Du khách có thể thưởng thức bánh tôm hồ Tây, bánh giò, hoặc ốc luộc – những món ăn đậm chất Hà Nội mà bất cứ tín đồ ẩm thực nào cũng không nên bỏ lỡ. Đi dạo quanh các con phố nhỏ, nghe tiếng rao, cảm nhận nhịp sống về đêm của thủ đô sẽ mang đến trải nghiệm khó quên.

Lưu ý cho du khách dịp lễ 2/9

Thời tiết đầu thu dịu mát, nhưng nên chuẩn bị mũ, kính râm và kem chống nắng khi dạo phố.

Các tuyến phố trung tâm có thể đông vào dịp lễ, du khách nên chủ động lên lịch và đi sớm để tránh chen chúc.

Nên mang theo tiền mặt vừa đủ và các vật dụng cá nhân cần thiết, đặc biệt nếu muốn thưởng thức nhiều món ăn đường phố.

Với lịch trình 1 ngày trọn vẹn, du khách sẽ vừa được hòa mình vào không khí lễ hội Quốc khánh, vừa trải nghiệm trọn vẹn ẩm thực Hà Nội mùa thu – từ cà phê trứng, xôi cốm đến chả rươi và các món ăn đường phố đặc trưng. Đây chắc chắn là một hành trình thú vị cho những ai muốn khám phá thủ đô qua trải nghiệm ẩm thực và văn hóa.