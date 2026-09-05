Lễ khai giảng đặc biệt của ngôi trường 4 lần nhận huân chương của Nhà nước

Năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển tên gọi và hành trình mới của Trường THCS Kim Liên, kế thừa truyền thống 54 năm xây dựng và phát triển.

Lời chia tay một mái trường

Trong không khí khai giảng năm học mới, thầy và trò Trường THCS Đống Đa đón một thời khắc đặc biệt: đây là năm học đầu tiên ngôi trường mang tên Trường THCS Kim Liên.

Sau hơn nửa thế kỷ gắn bó với tên gọi THCS Đống Đa, sự thay đổi ấy mang đến nhiều cảm xúc. Đó không chỉ là một cái tên mới trên cổng trường, mà còn là sự chuyển tiếp giữa một chặng đường đã đi qua và một hành trình mới đang bắt đầu.

Cô Đào Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Liên phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2026-2027.

Theo nhà trường, việc thay đổi tên gọi không đồng nghĩa với việc bắt đầu lại. Những giá trị được tạo dựng trong suốt 54 năm vẫn sẽ được tiếp nối trong mái trường mang tên Kim Liên.

Đặc biệt, năm học này cũng là thời điểm thầy và trò nói lời chia tay với địa điểm trường cũ để chờ đón một ngôi trường mới với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học trong giai đoạn mới.

Vì thế, lễ khai giảng năm nay mang trong mình hai sắc thái: sự lưu luyến với một mái trường đã gắn bó với nhiều thế hệ và niềm háo hức trước những điều mới đang chờ đợi phía trước.

Ban Giám hiệu và gần 100 giáo viên trường THCS Kim Liên chụp ảnh kỉ niệm trước khi ngôi trường cũ bị dỡ bỏ để thay thế bằng cơ sở vật chất mới khang trang hơn trong tương lai.

Phát biểu tại lễ khai giảng, cô Đào Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Liên, nhấn mạnh rằng sự thay đổi về tên gọi không phải là sự khởi đầu lại, mà là bước vào một chương mới được xây dựng trên nền tảng truyền thống, trí tuệ, tâm huyết, tình yêu thương và trách nhiệm của nhiều thế hệ.

“Trường THCS Kim Liên được kỳ vọng sẽ tiếp nối những giá trị của 54 năm truyền thống THCS Đống Đa, đồng thời tạo dựng những dấu ấn mới bằng sức trẻ, nhiệt huyết và khát vọng của các thế hệ học sinh hôm nay”, Hiệu trưởng Đào Thị Hồng Hạnh chia sẻ.

Từ THCS Đống Đa trở lại tên gọi Kim Liên

Hành trình của ngôi trường bắt đầu từ năm 1972. Theo tư liệu của Sở GD&ĐT Hà Nội, trường ban đầu là Trường phổ thông cơ sở Kim Liên; năm học 1972–1973, trường chính thức khai giảng năm học đầu tiên. Sau đó, trường được tách và mang tên Trường THCS Đống Đa.

Trải qua hơn nửa thế kỷ, tên gọi THCS Đống Đa đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ giáo viên, học sinh và phụ huynh. Ngôi trường từng bước xây dựng vị thế trong ngành giáo dục Thủ đô, chú trọng giáo dục toàn diện và bồi dưỡng học sinh giỏi. Nhiều thế hệ học sinh của trường đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, quốc gia và khu vực.

Năm học 2026-2027, đánh dấu cột mốc trường THCS Đống Đa (cũ) thành THCS Kim Liên.

Năm 2012, đúng dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, Trường THCS Đống Đa vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Trước đó, nhà trường đã được trao tặng các phần thưởng cao quý gồm Huân chương Lao động hạng Ba năm 1983, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1996 và Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2001.

Như vậy, trong hành trình xây dựng và trưởng thành, ngôi trường đã 4 lần được trao tặng các huân chương cao quý của Nhà nước.

Nguồn tư liệu của Sở GD&ĐT Hà Nội cũng ghi nhận Trường THCS Đống Đa từng được nhận Huân chương Độc lập hạng Ba cùng các Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều năm được công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc.

Đó là những dấu mốc không chỉ được ghi bằng những tấm huân chương, mà còn phản ánh chặng đường phấn đấu của nhiều thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Một cái tên mới nhưng truyền thống không đổi

Năm học 2026–2027 vì thế không chỉ là một năm học mới, với thầy và trò nhà trường, đây là thời điểm chuyển giao. Một cái tên đã gắn bó với nhiều thế hệ được khép lại để mở ra một cái tên vốn đã hiện diện trong những trang đầu tiên của lịch sử ngôi trường: Kim Liên.

Tên gọi mới cũng được nhà trường kỳ vọng trở thành nguồn cảm hứng để học sinh ý thức rõ hơn về trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng của mình.

Dù có đổi tên nhưng cô và trò trường THCS Kim Liên vẫn giữ giá trị cốt lõi là trí tuệ, nhân cách, trách nhiệm và hội nhập.

Bốn giá trị cốt lõi mà Trường THCS Kim Liên hướng tới là trí tuệ, nhân cách, trách nhiệm và hội nhập. Trong đó, trí tuệ giúp học sinh biết học, biết suy nghĩ và sáng tạo; nhân cách giúp các em biết yêu thương, sẻ chia; trách nhiệm giúp các em làm chủ bản thân và có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, quê hương, đất nước; còn hội nhập là sự tự tin bước ra thế giới, học hỏi và sánh vai cùng bạn bè năm châu.

Theo chia sẻ của Hiệu trưởng trường THCS Kim Liên - cô Đào Thị Hồng Hạnh trong năm học này, nhà trường tiếp tục giáo dục các học sinh của mình thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, đây là kim chỉ nam để các con trở thành những học sinh có trí tuệ, nhân cách, có trách nhiệm và sẵn sàng hội nhập.

Phía trước là một cơ sở mới khang trang hơn, một môi trường học tập được kỳ vọng hiện đại hơn. Nhưng phía sau những bức tường mới ấy vẫn là câu chuyện của hơn nửa thế kỷ.

5 điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam để các học sinh trường THCS Kim Liên trở thành những học sinh có trí tuệ, nhân cách, có trách nhiệm và sẵn sàng hội nhập.

Đó là câu chuyện về những thế hệ thầy cô đã đứng lớp, những học sinh đã trưởng thành từ mái trường, những thành tích được vun đắp qua năm tháng và những phần thưởng cao quý mà Nhà nước trao tặng.

Từ THCS Đống Đa trở về với tên gọi THCS Kim Liên, hành trình ấy vì thế không phải là một sự kết thúc. Đó là cách một ngôi trường viết tiếp lịch sử của chính mình.

Như thông điệp nhà trường đặt ra trong năm học mới, mục tiêu xuyên suốt là để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui, mỗi ngày học tập là một ngày trưởng thành; qua đó xây dựng môi trường để học sinh được phát triển toàn diện và tự tin bước vào tương lai.