Băng 18km đường rừng đón học sinh dự lễ khai giảng

Băng 18km vào "rừng sâu" Yok Đôn, thầy cô trường nội trú liên cấp Buôn Đôn (Đắk Lắk) quyết không để học sinh lỡ ngày khai trường

Hòa chung không khí hân hoan của hàng triệu học sinh cả nước, sáng 5/9, trường nội trú liên cấp Buôn Đôn trang trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026–2027.

Hơn 1000 học sinh trường nội trú liên cấp Buôn Đôn dự lễ khai giảng.

Từ sáng sớm, đông đảo phụ huynh cùng đại diện các cơ quan, ban ngành đã có mặt tại sân trường để chia vui cùng hơn 1.000 thầy cô và học sinh. Trong ngày hội lớn, nhiều phu huynh nắm chặt tay con đến dự khai giảng.

Cô giáo H'Brê B'krông cho biết, trong số hơn 1.000 học sinh của trường, có 83 em sinh sống tại buôn Drăng Phốk, nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Yok Đôn (cách trường tới 18km). Để đảm bảo các em không bị lỡ ngày hội lớn, từ 5h sáng, nhà trường đã thuê xe và cử thầy cô giáo vào tận nhà để đón từng học sinh đi khai giảng.

"Nắm được lịch hẹn, các em đã chủ động dậy sớm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị tươm tướp sẵn sàng chờ thầy cô. Học sinh rất phấn khởi vì được đưa đón tận nơi và sắp tới sẽ được học tập, sinh hoạt trong một ngôi trường khang trang, hiện đại", cô H'Brê B'krông chia sẻ niềm vui.

Phụ huynh đưa học sinh dự lễ khai giảng

Em H'Trinh B'Krông (dân tộc M'nông) – học sinh lớp 2 cho biết, ngày hôm qua nhà trường đã báo cho bố mẹ sáng hôm nay có xe đến đón tận nhà để dự lễ khai giảng. Vì vậy, em thức dậy từ rất sớm để vệ sinh cá nhân, mặc quần áo để ra trường dự lễ.

Em rất vui vì có thầy cô đến đón đi dự lễ khai giảng và gặp lại các bạn cùng lớp sau 3 tháng nghỉ hè. Em sẽ phấn đấu năm học này đạt thành tích cao trong học tập", H'Trinh bày tỏ.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết ân cần hỏi thăm học sinh trường nội trú liên cấp Buôn Đôn trong ngày khai giảng.

Có mặt tại lễ khai giảng tại điểm cầu chính đặt tại trường nội trú liên cấp Buôn Đôn, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã ân cần hỏi thăm sức khỏe các em học sinh đến từ buôn Drăng Phốk. Ông cũng bày tỏ vui mừng khi thấy đông đủ học sinh đến dự lễ khai giảng năm học mới.

Nhân dịp khai giảng năm học 2026–2027, tỉnh Đắk Lắk cũng tổ chức khánh thành đồng loạt 4 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới trọng điểm gồm: Buôn Đôn, Ia Lốp, Ia Rvê và Ea Rốk.

Đây là chuỗi công trình hạ tầng giáo dục trọng điểm, được đầu tư đồng bộ từ hệ thống phòng học, nhà hiệu bộ, nhà ăn, khu nội trú – bán trú đến các hạng mục phụ trợ, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho khoảng 3.400 học sinh vùng biên.