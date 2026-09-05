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Xã hội

Hơn 1 triệu học sinh TP Đồng Nai hân hoan bước vào năm học mới 2026-2027

Sáng ngày 5/9, cùng với cả nước hơn 1 triệu học sinh, học viên, sinh viên và giáo viên của TP Đồng Nai náo nức bước vào năm học mới với niềm vui và kỳ vọng mới.

T. Anh

Sáng 5/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn đã dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THCS Hùng Vương, phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai.

Trường THCS Hùng Vương được lựa chọn là đơn vị đại diện cho thành phố Đồng Nai kết nối phát thanh, truyền hình trực tiếp với điểm cầu trung tâm của lễ khai giảng năm học mới trên cả nước.

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Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tham dự khai giảng năm học mới tại Trường THCS Hùng Vương, phường Trảng Bom. Ảnh: Công Nghĩa
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Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai và đồng chí Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện các sở, ngành, địa phương dự khai giảng năm học mới tại Trường THCS Hùng Vương, phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Công Nghĩa

Sáng 5/9, Trường THPT Ngô Quyền, phường Trấn Biên đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long.

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Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long dự Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Trường THPT Ngô Quyền, phường Trấn Biên

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai tới nhà trường, chúc các thầy cô giáo và các em học sinh bước vào năm học mới đạt nhiều thành tích cao.

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Hòa chung không khí vui tươi của thầy và trò cả nước, Trường THPT Nam Hà (phường Trấn Biên) tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Tham dự lễ có đồng chí Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên.

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Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Minh Dũng trao 30 suất học bổng của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai cho nhà trường. Ảnh: Hải Quân

Cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Minh Dũng đã đến dự và chung vui cùng tập thể sư phạm và học sinh Trường THPT Thanh Bình (xã Phú Lâm). Cùng dự có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Lâm Nguyễn Hữu Ký.

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Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai tặng lẵng hoa của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho Ban giám hiệu nhà trường nhân dịp khai giảng. Ảnh: Như Tình

Sáng 5/9, hơn 6,7 ngàn học sinh tại 6 trường học và các phân hiệu trên địa bàn xã Thiện Hưng cùng tham dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng thời, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiện Hưng tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng bếp ăn bán trú, nhà ở bán trú xã biên giới tại Phân hiệu Trường tiểu học Thanh Bình.

#đồng nai #năm học mới #học sinh #khai giảng #giáo dục

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Dự lễ khai giảng tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa; đại diện các sở, ban, ngành, các bậc cha mẹ học sinh, thầy cô giáo và học sinh nhà trường.

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