Hương Giang gợi cảm, sắc sảo ở MGI All Stars 2026

Hương Giang gây chú ý tại MGI All Stars 2026 với hai tạo hình đối lập, từ trang phục cắt xẻ táo bạo đến vẻ đẹp như minh tinh Hollywood đầy quyền lực.

Thu Cúc
Ngay ngày đầu tiên tại Miss Grand International (MGI) All Stars 2026, Hương Giang đã xuất hiện với hai hình ảnh gần như đối lập hoàn toàn. Ảnh: Instagram Hương Giang.
Hương Giang diện chiếc váy xanh ôm sát cơ thể với những đường xếp vải kéo chéo táo bạo, khoảng hở sâu ở eo và hông. Cô còn mặc mẫu thiết kế đen tối giản nhưng sắc lạnh, kết hợp son đỏ và kiểu tóc búi cổ điển gợi nhớ vẻ đẹp điện ảnh thập niên cũ. Ảnh: Instagram Hương Giang.
Điều đáng nói là cả hai bộ váy đều không cố gây choáng ngợp bằng chi tiết cầu kỳ. Nhưng giữa dàn thí sinh vốn đã rất mạnh về nhan sắc và thời trang, Hương Giang vẫn tạo được cảm giác khó rời mắt. Ảnh: Instagram Hương Giang.
Đặc biệt, những khoảnh khắc Hương Giang xuất hiện ở khu vực phỏng vấn truyền thông còn tạo hiệu ứng mạnh hơn cả phần thời trang. Cô dí dỏm viết: “Đến để thi mà bị bắt làm người dẫn chương trình” vì cách dẫn dắt câu chuyện quá tự nhiên. Ảnh: Instagram Hương Giang.
Nhiều năm hoạt động trong giới giải trí giúp Hương Giang có phản xạ sân khấu tốt, biết cách bắt camera và giữ nhịp không khí trong các cuộc trò chuyện. Đây là lợi thế đáng kể ở một mùa giải quy tụ hàng loạt thí sinh đã có kinh nghiệm quốc tế. Ảnh: Instagram Hương Giang.
Theo bảng dự đoán đầu tiên từ chuyên trang sắc đẹp Missosology về cuộc thi MGI All Stars 2026, Hương Giang hiện đứng vị trí số 1. Chuyên trang này cho biết đội ngũ biên tập đánh giá dựa trên “mọi chuyển động, mọi tạo hình và mọi khoảnh khắc trước thềm nhập cuộc” của các thí sinh. Ảnh: Instagram Hương Giang.
Theo sau Hương Giang là Suheyn Cipriani của Peru — người đẹp nổi bật với hình thể săn chắc, phong cách trình diễn tự tin và kinh nghiệm chinh chiến quốc tế. Ảnh: Instagram Suheyn Cipriani.
Đại diện Colombia Vanessa Pulgarin xếp thứ 3 nhờ vẻ đẹp sắc sảo đặc trưng của các thí sinh Mỹ Latinh cùng kỹ năng sân khấu ổn định. Ảnh: Tiền Phong.
Trong khi đó, Faith Porter của Ghana được xem là một trong những nhân tố có tiềm năng tạo bất ngờ. Người đẹp sở hữu gương mặt góc cạnh, thần thái hiện đại và nguồn năng lượng khá khác biệt so với phần đông thí sinh năm nay. Ảnh: Tiền Phong.
Xem video: "Hương Giang gợi cảm, sắc sảo". Nguồn Instagram Hương Giang.
