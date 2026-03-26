Mẫu SUV Zhanjian 700 của Geely mang đậm phong cách Land Rover Defender dự kiến sẽ chính thức ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 diễn ra vào tháng sau.

Video: Top 5 xe gầm cao dưới 700 triệu đáng mua năm 2026.

Nhiều năm qua, các mẫu SUV hạng sang Land Rover dường như đã trở thành "tiêu chuẩn" thiết kế của xe Trung Quốc. Ví dụ mới nhất cho điều này chính là mẫu xe Zhanjian 700 mới của tập đoàn Geely. Mẫu xe này gần như mô phỏng thiết kế của Land Rover Defender và được định vị là “SUV địa hình hạng nặng chạy mọi địa hình, tích hợp trí thông minh nhân tạo AI”.

Geely hiện chưa công bố nhiều thông tin liên quan đến mẫu SUV sắp ra mắt. Tuy nhiên, xe đã được hé lộ qua bản phiên bản concept tại triển lãm ôtô Thượng Hải 2025 và mang phong cách “Anh quốc” nhiều hơn là Trung Quốc.

Lộ diện Zhanjian 700 của Geely - SUV đẹp như Land Rover Defender.

Sự tương đồng được thể hiện rất rõ ràng khi cả Zhanjian 700 và Land Rover Defender đều có cụm đèn pha hình chữ nhật với dải đèn LED định vị ban ngày tròn trịa. Zhanjian 700 thậm chí còn sử dụng lưới tản nhiệt dạng nan ngang giống Land Rover Defender, nhưng được bổ sung hiệu ứng phát sáng và logo đặt ở trung tâm.

Cảm giác “đã từng thấy ở đâu đó” tiếp tục xuất hiện ở khu vực thân xe với các tấm ốp thân vỏ quen thuộc và khe gió trên cản trước tương tự Land Rover Defender. Ngay cả ốp nhựa trên thân xe và cửa kính bên sườn cũng mang phong cách Defender.

Hoàn thiện thiết kế cho mẫu ô tô Trung Quốc này là nóc sơn trắng tương phản với thân xe, mâm hai tông màu và giá treo lốp dự phòng phía sau. Xe cũng có các cột sơn đen và giá nóc như Land Rover Defender.

Hình ảnh nội thất của Zhanjian 700 chưa được tiết lộ nhiều. Tuy nhiên, có thể thấy xe được trang bị cần số dạng cần gạt với tay nắm bọc da. Hai bên là các núm điều khiển kim loại, trong đó một núm có thể được dùng để chọn chế độ lái. Dù chưa được xác nhận nhưng mẫu xe này sở hữu các nút bấm chất lượng cao cùng một hàng phím chức năng dành riêng cho off-road, bao gồm điều chỉnh khoảng sáng gầm, chế độ cầu nhanh 4L và khóa vi sai cầu sau.

Geely hiện vẫn giữ kín các thông số kỹ thuật của Zhanjian 700. Hãng chỉ cho biết xe sẽ được trang bị khung gầm tích hợp và hệ dẫn động bốn bánh với 3 mô-tơ điện nhằm mang lại “hiệu suất điện thông minh”. Hiện chưa rõ Zhanjian 700 có phải là xe thuần điện hay không vì xe có cả nắp bình xăng lẫn cổng sạc ở cả hai bên sườn. Điều này phù hợp với các thông tin trước đó cho rằng xe có thể sử dụng động cơ 1.5L hoặc 2.0L, kết hợp với pin có dung lượng 70 kWh.

Dù vẫn còn nhiều câu hỏi nhưng Zhanjian 700 dự kiến sẽ chính thức ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 diễn ra vào tháng tới. Khi đó, nhiều thông tin của xe sẽ được công bố thêm. Geely cho biết mẫu SUV này sẽ không rẻ vì khi hướng đến phân khúc xe off-road cao cấp.