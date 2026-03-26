Lộ diện Zhanjian 700 của Geely - SUV đẹp như Land Rover Defender

Mẫu SUV Zhanjian 700 của Geely mang đậm phong cách Land Rover Defender dự kiến sẽ chính thức ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 diễn ra vào tháng sau.

Thảo Nguyễn
Video: Top 5 xe gầm cao dưới 700 triệu đáng mua năm 2026.

Nhiều năm qua, các mẫu SUV hạng sang Land Rover dường như đã trở thành "tiêu chuẩn" thiết kế của xe Trung Quốc. Ví dụ mới nhất cho điều này chính là mẫu xe Zhanjian 700 mới của tập đoàn Geely. Mẫu xe này gần như mô phỏng thiết kế của Land Rover Defender và được định vị là “SUV địa hình hạng nặng chạy mọi địa hình, tích hợp trí thông minh nhân tạo AI”.

Geely hiện chưa công bố nhiều thông tin liên quan đến mẫu SUV sắp ra mắt. Tuy nhiên, xe đã được hé lộ qua bản phiên bản concept tại triển lãm ôtô Thượng Hải 2025 và mang phong cách “Anh quốc” nhiều hơn là Trung Quốc.

Lộ diện Zhanjian 700 của Geely - SUV đẹp như Land Rover Defender.

Sự tương đồng được thể hiện rất rõ ràng khi cả Zhanjian 700 và Land Rover Defender đều có cụm đèn pha hình chữ nhật với dải đèn LED định vị ban ngày tròn trịa. Zhanjian 700 thậm chí còn sử dụng lưới tản nhiệt dạng nan ngang giống Land Rover Defender, nhưng được bổ sung hiệu ứng phát sáng và logo đặt ở trung tâm.

Cảm giác “đã từng thấy ở đâu đó” tiếp tục xuất hiện ở khu vực thân xe với các tấm ốp thân vỏ quen thuộc và khe gió trên cản trước tương tự Land Rover Defender. Ngay cả ốp nhựa trên thân xe và cửa kính bên sườn cũng mang phong cách Defender.

Hình ảnh nội thất của Zhanjian 700 chưa được tiết lộ nhiều.

Hoàn thiện thiết kế cho mẫu ô tô Trung Quốc này là nóc sơn trắng tương phản với thân xe, mâm hai tông màu và giá treo lốp dự phòng phía sau. Xe cũng có các cột sơn đen và giá nóc như Land Rover Defender.

Hình ảnh nội thất của Zhanjian 700 chưa được tiết lộ nhiều. Tuy nhiên, có thể thấy xe được trang bị cần số dạng cần gạt với tay nắm bọc da. Hai bên là các núm điều khiển kim loại, trong đó một núm có thể được dùng để chọn chế độ lái. Dù chưa được xác nhận nhưng mẫu xe này sở hữu các nút bấm chất lượng cao cùng một hàng phím chức năng dành riêng cho off-road, bao gồm điều chỉnh khoảng sáng gầm, chế độ cầu nhanh 4L và khóa vi sai cầu sau.

Geely hiện vẫn giữ kín các thông số kỹ thuật của Zhanjian 700.

Geely hiện vẫn giữ kín các thông số kỹ thuật của Zhanjian 700. Hãng chỉ cho biết xe sẽ được trang bị khung gầm tích hợp và hệ dẫn động bốn bánh với 3 mô-tơ điện nhằm mang lại “hiệu suất điện thông minh”. Hiện chưa rõ Zhanjian 700 có phải là xe thuần điện hay không vì xe có cả nắp bình xăng lẫn cổng sạc ở cả hai bên sườn. Điều này phù hợp với các thông tin trước đó cho rằng xe có thể sử dụng động cơ 1.5L hoặc 2.0L, kết hợp với pin có dung lượng 70 kWh.

Dù vẫn còn nhiều câu hỏi nhưng Zhanjian 700 dự kiến sẽ chính thức ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 diễn ra vào tháng tới. Khi đó, nhiều thông tin của xe sẽ được công bố thêm. Geely cho biết mẫu SUV này sẽ không rẻ vì khi hướng đến phân khúc xe off-road cao cấp.

Geely EX5 EM-i và EX2 chạy điện từ 500 triệu sắp bán tại Việt Nam

Mặc dù vẫn giữ kín thông tin, nhưng 2 mẫu ôtô mới mà Geely sẽ ra mắt Việt Nam vào ngày 27/3/2026 tới không phải là bí mật khi xe đã về đại lý từ đầu năm.

Hãng ôtô Trung Quốc chốt lịch ra mắt 2 mẫu xe mới Geely EX5 EM-i và EX2 tại Việt Nam vào cuối tháng 3 này. Mặc dù vẫn giữ kín thông tin trong thông báo chính thức, nhưng 2 mẫu xe mà Geely sắp ra mắt Việt Nam vào ngày 27/3/2026 tới không phải là bí mật khi chúng đã về đại lý từ đầu năm.
Từ hình ảnh hé lộ của hãng, có thể thấy 2 mẫu xe mới sẽ là Geely EX5 EM-i bản hybrid và xe điện Geely EX2. Trong đó mặc dù chung tên gọi EX5 với mẫu SUV điện được ra mắt vào năm 2025, Geely EX5 EM-i 2026 có nhiều thay đổi về thiết kế, kích thước và quan trọng nhất là hệ động lực khác biệt.
Mercedes-Benz cân nhắc "bắt tay" Geely phát triển ôtô điện mới

Mercedes-Benz đang xem xét mở rộng hợp tác với Geely nhằm tận dụng công nghệ, rút ngắn thời gian phát triển và giảm chi phí cho các mẫu xe điện trong tương lai.

Video: Giới thiệu minivan điện Mercedes-Benz VLE mới.

Thị trường xe điện toàn cầu đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh về công nghệ và chi phí. Các hãng xe truyền thống phải đẩy nhanh tiến độ phát triển sản phẩm để theo kịp các đối thủ mới, đặc biệt từ Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, việc hợp tác với các đối tác công nghệ trở thành một lựa chọn được nhiều hãng xe cân nhắc.

Geely Galaxy M7 ra mắt - SUV "ăn xăng như ngửi" chỉ 3,35 lít/100 km

SUV cỡ trung Geely Galaxy M7 2026 mới ra mắt được xem một trong những mẫu xe PHEV gầm cao cỡ trung tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Trung Quốc.

Hãng xe Geely của Trung Quốc mới đây đã tiếp tục thể hiện năng lực trong lĩnh vực xe hybrid cắm sạc (PHEV) với mẫu SUV cỡ trung mới mang tên Galaxy M7 2026. Sau những gì Geely đã thể hiện ở Starray EM-i, mẫu xe mới này được kỳ vọng sẽ nâng tiêu chuẩn về hiệu suất và phạm vi hoạt động trong phân khúc.
Theo công bố từ Geely, Galaxy M7 sử dụng hệ truyền động PHEV gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, kết hợp với pin lithium-sắt-photphat có dung lượng 29,8 kWh và mô-tơ điện mạnh 110 mã lực. Xe sử dụng bộ pin Aegis Golden Brick tích hợp hệ thống quản lý nhiệt hiệu suất cao cùng khả năng sạc nhanh.
Sai lầm khi dùng tai nghe nhét tai

Tai nghe nhét tai tiện lợi nhưng dễ tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn. Vệ sinh sai cách hoặc bỏ qua thói quen này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tai.

