Gần 170.000 xe Land Rover bị triệu hồi vì mất hệ thống sạc điện 12V

Jaguar Land Rover sẽ triệu hồi gần 185.000 xe vì lỗi hệ thống chuyển đổi DC-DC khiến mất toàn bộ hệ thống điện 12V, làm tăng nguy cơ tai nạn cho người sử dụng.

Thông tin từ cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Mỹ (NHTSA), Jaguar Land Rover (JLR) sẽ phải triệu hồi hơn 170.000 chiếc mang thương hiệu Jaguar và Land Rover vì lỗi hệ thống chuyển đôi điện DC-DC, với nguy cơ mất toàn bộ hệ thống điện 12V, làm chết máy làm tăng khả năng gặp tai nạn cho người sử dụng.

Các mẫu xe Jaguar và Land Rover phải triệu hồi lần này tại Bắc Mỹ gồm có: Land Rover Range Rover Velar 2021-2024; Land Rover Discovery 2021-2024; Land Rover Range Rover Evoque 2020-2023; Land Rover Range Rover Sport 2019-2024; Land Rover Range Rover 2020-2024; Land Rover Discovery Sport 2020; Land Rover Defender 2020-2024; Jaguar F-Pace 2021-2024; Jaguar E-Pace MHEV đời 2021-2022.

Theo lý giải của JLR, lỗi bộ chuyển đổi DC-DC có thể xảy ra do sự cố bên trong vi mạch điều khiển, khiến xe không có hệ thống sạc 12V. Điều này khiến xe có thể mất hoàn toàn khả năng vận hành và đèn chiếu sáng bên ngoài.

Nếu bộ chuyển đổi DC-DC bị lỗi, người lái xe sẽ thấy cảnh báo màu đỏ “Dừng xe an toàn - Phát hiện lỗi điện”. Việc bỏ qua cảnh báo này sẽ dẫn đến các cảnh báo khác, và việc bỏ qua các cảnh báo đó sẽ khiến xe mất điện và dừng hẳn. Tất cả đèn chiếu sáng bên ngoài xe cũng sẽ tắt.

Từ tháng 7/2019 đến tháng 4/2026, Jaguar Land Rover đã nhận được gần 6.000 yêu cầu thay thế bộ chuyển đổi DC-DC tại Mỹ. Sẽ có khoảng 14.542 xe Jaguar Land Rover tại Canada đang bị triệu hồi do sự cố này, còn lại đều là tại thị trư

Số hóa - Xe

Land Rover Freelander hồi sinh, "biến hình" thành SUV địa hình mới

Sau hơn một thập kỷ vắng bóng, Land Rover Freelander đã trở lại trên nền tảng 800V với 3 tùy chọn động cơ. Xe sẽ được sản xuất tại nhà máy ở Trung Quốc.

Tên gọi Freelander đã “ngủ đông” kể từ năm 2015 cho đến khi liên doanh giữa Jaguar Land Rover và Chery tại Trung Quốc đưa cái tên này trở lại dưới một hình thức hoàn toàn mới. Thay vì là một mẫu xe trong danh mục sản phẩm của Land Rover, Freelander giờ đây trở thành một thương hiệu độc lập, tập trung vào các dòng SUV địa hình điện hóa. Định hướng này được thể hiện qua mẫu xe concept đầu tiên thay vì một phiên bản thương mại hoàn chỉnh.
Mẫu xe ý tưởng mới này mang tên Concept 97, được đặt theo năm ra mắt đầu tiên của Freelander là 1997. Dù không mang logo Land Rover, xe vẫn sở hữu thiết kế đậm ngôn ngữ tạo hình của thương hiệu Anh quốc, kết hợp giữa các chi tiết của Freelander nguyên bản và phong cách gợi nhớ đến Defender hiện đại. Thiết kế là kết quả hợp tác giữa các đội ngũ tại Anh và Trung Quốc.
Số hóa - Xe

Lộ diện Zhanjian 700 của Geely - SUV đẹp như Land Rover Defender

Mẫu SUV Zhanjian 700 của Geely mang đậm phong cách Land Rover Defender dự kiến sẽ chính thức ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 diễn ra vào tháng sau.

Nhiều năm qua, các mẫu SUV hạng sang Land Rover dường như đã trở thành "tiêu chuẩn" thiết kế của xe Trung Quốc. Ví dụ mới nhất cho điều này chính là mẫu xe Zhanjian 700 mới của tập đoàn Geely. Mẫu xe này gần như mô phỏng thiết kế của Land Rover Defender và được định vị là “SUV địa hình hạng nặng chạy mọi địa hình, tích hợp trí thông minh nhân tạo AI”.

Số hóa - Xe

Land Rover sẽ ra mắt Defender Sport đấu "tiểu Mercedes G-Class"

Mẫu Land Rover Defender Sport 2027 mới sẽ ra mắt vào năm tới, đây là mẫu xe SUV địa hình nhỏ nhất và cũng là mẫu xe điện đầu tiên trong dòng Defender.

Land Rover 'Defender Sport' mới sẽ ra mắt vào năm tới, là mẫu xe nhỏ nhất và cũng là mẫu xe điện đầu tiên trong dòng Defender , và người đứng đầu thương hiệu đã hứa rằng nó sẽ "dẫn đầu phân khúc về những đặc tính làm nên một chiếc Defender". Mẫu xe mới, vốn đã được phát hiện đang chạy thử nghiệm trên đường phố Anh, đang được JLR phát triển trên nền tảng điện mới và sẽ nhỏ hơn so với Defender 90 hiện tại.

