Gần 170.000 xe Land Rover bị triệu hồi vì mất hệ thống sạc điện 12V

Jaguar Land Rover sẽ triệu hồi gần 185.000 xe vì lỗi hệ thống chuyển đổi DC-DC khiến mất toàn bộ hệ thống điện 12V, làm tăng nguy cơ tai nạn cho người sử dụng.

Video: Triệu hồi loạt xe Land Rover bị triệu hồi vì mất hệ thống sạc điện 12V.

Thông tin từ cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Mỹ (NHTSA), Jaguar Land Rover (JLR) sẽ phải triệu hồi hơn 170.000 chiếc mang thương hiệu Jaguar và Land Rover vì lỗi hệ thống chuyển đôi điện DC-DC, với nguy cơ mất toàn bộ hệ thống điện 12V, làm chết máy làm tăng khả năng gặp tai nạn cho người sử dụng.

Các mẫu xe Jaguar và Land Rover phải triệu hồi lần này tại Bắc Mỹ gồm có: Land Rover Range Rover Velar 2021-2024; Land Rover Discovery 2021-2024; Land Rover Range Rover Evoque 2020-2023; Land Rover Range Rover Sport 2019-2024; Land Rover Range Rover 2020-2024; Land Rover Discovery Sport 2020; Land Rover Defender 2020-2024; Jaguar F-Pace 2021-2024; Jaguar E-Pace MHEV đời 2021-2022.

Theo lý giải của JLR, lỗi bộ chuyển đổi DC-DC có thể xảy ra do sự cố bên trong vi mạch điều khiển, khiến xe không có hệ thống sạc 12V. Điều này khiến xe có thể mất hoàn toàn khả năng vận hành và đèn chiếu sáng bên ngoài.

Nếu bộ chuyển đổi DC-DC bị lỗi, người lái xe sẽ thấy cảnh báo màu đỏ “Dừng xe an toàn - Phát hiện lỗi điện”. Việc bỏ qua cảnh báo này sẽ dẫn đến các cảnh báo khác, và việc bỏ qua các cảnh báo đó sẽ khiến xe mất điện và dừng hẳn. Tất cả đèn chiếu sáng bên ngoài xe cũng sẽ tắt.

Từ tháng 7/2019 đến tháng 4/2026, Jaguar Land Rover đã nhận được gần 6.000 yêu cầu thay thế bộ chuyển đổi DC-DC tại Mỹ. Sẽ có khoảng 14.542 xe Jaguar Land Rover tại Canada đang bị triệu hồi do sự cố này, còn lại đều là tại thị trư