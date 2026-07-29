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Sống Khỏe

Lần đầu Việt Nam ghép thành công dương vật từ người hiến chết não

Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ghép thành công dương vật từ người hiến chết não.

Thúy Nga

Người được ghép là nam giới 43 tuổi, từng trải qua phẫu thuật cắt đoạn dương vật tại Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau 4 năm điều trị, sức khỏe người bệnh hoàn toàn ổn định. Tuy nhiên, phần dương vật còn lại quá ngắn, ảnh hưởng lớn đến tâm lý và chất lượng cuộc sống.

PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, trong ca phẫu thuật, ê-kíp đã tái lập đầy đủ các cấu trúc giải phẫu của dương vật gồm niệu đạo, thể xốp và thể hang.

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Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện ca ghép dương vật đầu tiên tại Việt Nam. Ca phẫu thuật ứng dụng kỹ thuật vi phẫu dưới kính hiển vi với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, đánh dấu bước tiến quan trọng của y học Việt Nam - Ảnh BVCC

Theo PGS.TS Nguyễn Quang, sự kết hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật tạo hình và vi phẫu trong suốt ca mổ đòi hỏi độ chính xác rất cao nhằm bảo đảm mảnh ghép được nuôi sống, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi chức năng về sau.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết theo các báo cáo trên y văn thế giới, đến nay mới có 5 ca ghép dương vật được công bố, trong đó ca gần đây nhất được công bố vào năm 2018.

Là ca ghép đầu tiên tại Việt Nam, ê-kíp đã chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, xây dựng quy trình, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và huy động sự phối hợp của nhiều chuyên khoa như ghép tạng, nam học, vi phẫu, gây mê hồi sức, miễn dịch và giải phẫu bệnh.

Đến thời điểm hiện tại, diễn biến sau ghép của người bệnh rất khả quan.

Các bác sĩ cho biết mảnh ghép được tưới máu tốt, màu sắc và nhiệt độ bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu hoại tử hoặc tắc mạch. Kết quả theo dõi lâm sàng và siêu âm Doppler đều cho thấy hệ thống mạch máu của mảnh ghép hoạt động ổn định.

Người bệnh tỉnh táo, toàn trạng ổn định, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường. Vết mổ tiến triển thuận lợi, chưa ghi nhận biến chứng sớm đáng kể. Chức năng tiểu tiện được theo dõi chặt chẽ và người bệnh đang đáp ứng tốt với phác đồ điều trị chống thải ghép cũng như chăm sóc sau ghép.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý ghép dương vật là một dạng ghép mô phức hợp, vì vậy ngoài việc mảnh ghép sống tốt trong giai đoạn đầu, vẫn cần thêm thời gian để đánh giá khả năng phục hồi cảm giác, chức năng cương, sự liền của niệu đạo cũng như nguy cơ thải ghép trong trung và dài hạn.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, mục tiêu cuối cùng không chỉ là duy trì sự sống của mảnh ghép mà còn giúp người bệnh phục hồi tối đa chức năng, cải thiện chất lượng cuộc sống.

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#kỹ thuật ghép dương vật từ người hiến chết não #ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong phẫu thuật phức hợp #quy trình phẫu thuật và phối hợp liên chuyên khoa #tiến bộ trong y học phục hồi chức năng nam giới #triển vọng điều trị tổn thương dương vật bằng ghép mô

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