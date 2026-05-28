Cô gái 19 tuổi mắc u não hiến tạng cứu sống nhiều người bệnh

TSau nhiều năm chống chọi u sọ hầu, cô gái 19 tuổi đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng cứu người, mang cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân hiểm nghèo.

Thúy Nga

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, nữ bệnh nhân phát hiện bệnh từ năm học lớp 6 và đã trải qua hai lần phẫu thuật não. Dù tuổi thơ gắn liền với bệnh viện, thuốc men và những lần tái khám kéo dài, em vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời.

Người thân cho biết, sau mỗi lần phẫu thuật, em chỉ nghỉ ngơi khoảng hai tuần rồi xin trở lại trường học vì “sợ ở nhà buồn”. Trong suốt quá trình điều trị, em gần như không nghỉ học, luôn cố gắng tham gia các hoạt động cùng bạn bè dù sức khỏe hạn chế.

Các bác sĩ từng điều trị cho bệnh nhân cũng dành cho em sự yêu mến đặc biệt bởi nghị lực sống mạnh mẽ.

Điều khiến gia đình day dứt nhất là khi còn sống, cô gái nhiều lần nhắc đến mong muốn được hiến tạng cứu người nếu không may qua đời. Em từng hỏi mẹ: “Sau này con cho người ta mắt được không?”, “Có ai nhận tim của con không?”.

Khi bệnh nhân được xác định chết não, gia đình đã nén đau thương để thực hiện tâm nguyện của con gái.

Gia đình đã nén đau thương để thực hiện tâm nguyện của con gái - Ảnh BVCC

Nhờ nguồn tạng hiến quý giá từ nữ bệnh nhân 19 tuổi, các bác sĩ đã thực hiện nhiều ca ghép tạng cứu sống người bệnh. Trái tim của em đã hồi sinh một sự sống khác; lá gan được chia ghép cho một người lớn và một bệnh nhi; hai quả thận được ghép cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối; phổi và giác mạc tiếp tục mang lại hy vọng cho những người đang chờ được ghép.

Đây là một trong ba trường hợp chết não hiến tạng được thực hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chỉ trong vòng một tuần, từ ngày 18-23/5/2026.

Từ nguồn tạng của ba người hiến chết não, các bác sĩ đã thực hiện thành công 19 ca ghép tạng, gồm: 5 ca ghép gan (trong đó có 2 bệnh nhi), 2 ca ghép tim, 1 ca ghép phổi, 10 ca ghép thận và 1 ca ghép khí quản. Bên cạnh đó, bệnh viện còn thực hiện thêm 3 ca ghép thận từ người cho sống.

Tổng cộng, chỉ trong vòng một tuần, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công 21 trường hợp ghép tạng.

Cô gái 19 tuổi mắc u sọ hầu đã khép lại hành trình chống chọi bệnh tật bằng nghĩa cử hiến tạng - Ảnh BVCC

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, điều này đánh dấu một trong những đợt ghép đa tạng quy mô lớn nhất từ trước tới nay với số lượng tạng hiến từ người cho chết não đặc biệt cao và nhiều loại tạng ghép phức tạp được triển khai đồng thời”.

Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đợt ghép lần này không chỉ là dấu mốc về số lượng ca ghép lớn trong thời gian ngắn mà còn cho thấy năng lực điều phối, phối hợp đa chuyên khoa và trình độ kỹ thuật ngày càng cao của ngành ghép tạng Việt Nam.

PGS.TS Phạm Hữu Lư – Phó Trưởng khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện ghép phổi cho người bệnh - Ảnh BVCC

Đáng chú ý, ở lĩnh vực ghép phổi, các bác sĩ lần đầu tiên tại Việt Nam áp dụng kỹ thuật gây mê bằng mask thanh quản cho bệnh nhân ghép phổi giúp hạn chế xâm lấn đường thở, giảm nguy cơ biến chứng hô hấp và hỗ trợ phục hồi sớm sau ghép.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân đa u tủy xương:

(Nguồn: Nhân Dân)
Sống Khỏe

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi đăng ký hiến tạng cứu người

Lần đầu tiên, ngày 20/5 được chọn là “Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng Việt Nam”, nhằm lan tỏa nhận thức cộng đồng đăng ký hiến tạng vì sự sống người bệnh.

Ngày 20/5, tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Chương trình “Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng 20/5 - Cho đi là còn mãi”. Đây là năm đầu tiên ngày 20/5 được lựa chọn là “Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng Việt Nam”, nhằm tri ân những người hiến và gia đình người hiến – những người đã đưa ra quyết định đầy nhân văn trong thời khắc khó khăn nhất để cứu sống người khác.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ
Sống Khỏe

Ca ghép tạng thành công tại Huế, 6 cuộc đời được 'hồi sinh'

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công 6 ca ghép tạng từ người hiến chết não, thể hiện tinh thần nhân đạo và năng lực y tế cao.

Ngày 29/4, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công 6 ca ghép tạng gồm: tim, gan, thận và giác mạc từ một người hiến chết não, qua đó cứu sống và mang lại cơ hội hồi phục cho nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng bệnh lý nặng.

Theo đó, các ca ghép được triển khai liên tục từ ngày 16 - 18/4, với sự tham gia của gần 200 y bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng trong toàn bệnh viện. Đây được xem là một trong những ca ghép tạng đặc biệt, vừa khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế, vừa lan tỏa sâu sắc ý nghĩa nhân văn của nghĩa cử hiến mô, tạng.

Sống Khỏe

Lần đầu tiên Việt Nam ghép đa tạng Domino đồng thời cả tim - gan

Một người bệnh được nhận tim hiến từ người hiến chết não, đã hiến chính lá gan của mình cho người bệnh ung thư gan khác.

Ngày 19/3, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã công bố thành công loạt ca ghép tạng từ người hiến chết não ngày 13/3, trong đó nổi bật là ca ghép đồng thời tim – gan cho bệnh nhân mắc amyloidosis (thoái hóa bột) – một bệnh lý hiếm gặp.

