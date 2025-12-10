Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Ca ghép phổi đầu tiên ở phía Nam xuất viện

Từ nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến tạng chết não, bệnh nhân đã được ê-kíp ghép phổi của Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương triển khai ca ghép xuyên đêm.

Thúy Nga

Ngày 10/12, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân ghép phối đầu tiên ở phía Nam đã khỏe mạnh xuất viện.

Đó là trường hợp của nam bệnh nhân A. ( sinh năm 1986, ngụ TP HCM) - người vừa được ghép phổi thành công trong đêm 7/11 rạng sáng ngày 8/11 tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đến thăm hỏi và chúc mừng bệnh nhân nhân ngày xuất viện, BSCK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách Quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ: “Hôm nay, sức khỏe bệnh nhân đã phục hồi ổn định, đây không chỉ là niềm vui lớn đối với người bệnh và gia đình, mà còn là cột mốc đặc biệt ý nghĩa đối với tập thể y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy”.

ghep-phoi.jpg
Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chức mừng bệnh nhân ghép phổi khỏe mạnh và được xuất viện - Ảnh BVCC

Không khỏi xúc động trước sự “hồi sinh” kỳ diệu này, ông N. (cha bệnh nhân) chia sẻ, trước đó, sức khỏe của bệnh nhân rất yếu, đi lại vài bước cũng khó thở và nhịp tim cao. Tuy nhiên, kể từ khi được các bác sĩ tư vấn và tiến hành ghép phổi, tình trạng sức khỏe sau đó đã cải thiện rõ rệt, gần như trở lại bình thường.

Bệnh nhân đã ăn uống tốt và có thể tập đi bộ được 15 đến 20 phút mà không cảm thấy khó thở. Thay mặt người bệnh và gia đình, ông N. bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người hiến, gia đình người hiến, Ban lãnh đạo bệnh viện cùng đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng đã tận tâm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ trong suốt quá trình điều trị.

ghep-phoi-2.jpg
Trao giấy xuất viện cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước đó, vào ngày 6/11, từ nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến tạng chết não, bệnh nhân đã được ê-kíp ghép phổi của Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương triển khai ca ghép xuyên đêm.

Sự hồi phục tích cực của người bệnh ngày hôm nay đã tạo nên dấu ấn cho lịch sử ghép tạng của Bệnh viện Chợ Rẫy khi đây là ca ghép phổi đầu tiên ở khu vực phía Nam, minh chứng rõ nét cho bản lĩnh và tinh thần tận tâm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy.

ghep-phoi-1.jpg
Bác sĩ căn dặn bệnh nhân trước khi ra viện - Ảnh BVCC

Có thể nói, thành công này không chỉ mở ra cơ hội sống mới cho người bệnh, mà còn thắp lên niềm tin cho nhiều bệnh nhân đang mắc các bệnh lý về phổi nặng, mở ra cánh cửa hồi sinh, giúp người bệnh có thêm cơ hội duy trì và nâng cao chất lượng cuộc sống.

#Ghép phổi thành công #Nghĩa cử hiến tạng #Hồi sinh bệnh nhân #Y học phía Nam #Tiến bộ y tế #Lịch sử ghép tạng

Bài liên quan

Sống Khỏe

Ghép phổi - hy vọng sống cho những lá phổi đang dần 'kiệt sức'

Không phải ai mắc bệnh về phổi cũng đủ điều kiện để ghép phổi. Vậy các bệnh lý nào và bệnh nhân ra sao mới đủ điều kiện ghép phổi?

“Chỉ bước vài bước đã thở không nổi, tôi từng nghĩ mình sẽ không sống qua mùa Tết năm đó…”, một bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn cuối nghẹn ngào chia sẻ.

Với nhiều người, đây từng là dấu chấm hết. Nhưng nhờ bước tiến của y học hiện đại, ghép phổi đã mở ra cơ hội hồi sinh, giúp nhiều bệnh nhân lấy lại hơi thở và hy vọng sống.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ghép thành công đồng thời tim - phổi cho bệnh nhân suy đa tạng

Sáng 13/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố ca ghép thành công đồng thời phổi và tim đầu tiên tại Việt Nam. 

Ngày 13/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin, bệnh viện vừa ghép thành công đồng thời tim - phổi cho bệnh nhân suy đa tạng. Đây cũng là ca ghép lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam.

Người bệnh là chị Trần Như Q. (38 tuổi) bị suy đa tạng rất nặng, đang phải dùng thuốc để duy trì sự sống, khó thở liên tục, nguy cơ tử vong tính theo ngày.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người bệnh 42 tuổi đột quỵ chết não hiến tạng cứu 4 người mắc bệnh hiểm nghèo

Thêm một nghĩa cử cao đẹp, nhiều sự sống được thắp sáng. Người hiến chết não là nam giới 42 tuổi đã cứu sống 4 người mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngày 29/11/2025, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108), ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não thứ 6 trong năm đã được thực hiện, mang lại cơ hội sống cho 4 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Đây cũng là ca lấy - ghép đa tạng thứ 3 liên tiếp trong tháng 11, ghi dấu nỗ lực cao độ của đội ngũ thầy thuốc bệnh viện.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới