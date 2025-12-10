Ca ghép phổi đầu tiên ở phía Nam xuất viện

Ngày 10/12, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân ghép phối đầu tiên ở phía Nam đã khỏe mạnh xuất viện.

Đó là trường hợp của nam bệnh nhân A. ( sinh năm 1986, ngụ TP HCM) - người vừa được ghép phổi thành công trong đêm 7/11 rạng sáng ngày 8/11 tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đến thăm hỏi và chúc mừng bệnh nhân nhân ngày xuất viện, BSCK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách Quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ: “Hôm nay, sức khỏe bệnh nhân đã phục hồi ổn định, đây không chỉ là niềm vui lớn đối với người bệnh và gia đình, mà còn là cột mốc đặc biệt ý nghĩa đối với tập thể y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy”.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chức mừng bệnh nhân ghép phổi khỏe mạnh và được xuất viện - Ảnh BVCC

Không khỏi xúc động trước sự “hồi sinh” kỳ diệu này, ông N. (cha bệnh nhân) chia sẻ, trước đó, sức khỏe của bệnh nhân rất yếu, đi lại vài bước cũng khó thở và nhịp tim cao. Tuy nhiên, kể từ khi được các bác sĩ tư vấn và tiến hành ghép phổi, tình trạng sức khỏe sau đó đã cải thiện rõ rệt, gần như trở lại bình thường.

Bệnh nhân đã ăn uống tốt và có thể tập đi bộ được 15 đến 20 phút mà không cảm thấy khó thở. Thay mặt người bệnh và gia đình, ông N. bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người hiến, gia đình người hiến, Ban lãnh đạo bệnh viện cùng đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng đã tận tâm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ trong suốt quá trình điều trị.

Trao giấy xuất viện cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước đó, vào ngày 6/11, từ nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến tạng chết não, bệnh nhân đã được ê-kíp ghép phổi của Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương triển khai ca ghép xuyên đêm.

Sự hồi phục tích cực của người bệnh ngày hôm nay đã tạo nên dấu ấn cho lịch sử ghép tạng của Bệnh viện Chợ Rẫy khi đây là ca ghép phổi đầu tiên ở khu vực phía Nam, minh chứng rõ nét cho bản lĩnh và tinh thần tận tâm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ căn dặn bệnh nhân trước khi ra viện - Ảnh BVCC