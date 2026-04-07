Đeo tai nghe suốt 5 giờ, nam thanh niên đột ngột mất thính lực

Chàng trai 26 tuổi đeo tai nghe và chơi game nhiều giờ liền ở mức âm lượng tối đa. Ngay sau đó, anh xuất hiện ù tai, kèm tiếng “iiii” kéo dài khó chịu.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, anh được thăm khám và chẩn đoán điếc đột ngột do chấn thương âm thanh.

Đeo tai nghe chơi game, điếc đột ngột

ThS.BS Đoàn Thị Nguyệt Ánh, Trưởng khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa Khoa Hồng Ngọc Yên Ninh cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận anh L.T.T (26 tuổi) trong tình trạng ù tai nặng, liên tục nghe tiếng “iii” kéo dài khiến anh gần như không ngủ được và khó tập trung vào công việc.

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận tối hôm trước anh đã đeo tai nghe liên tục khoảng 5h với âm lượng tối đa để chơi điện tử.

Dù cố gắng nghỉ ngơi ngay khi có cảm giác lạ ở tai, triệu chứng của anh vẫn không thuyên giảm khiến anh lo lắng thính lực có thể bị tổn hại vĩnh viễn nên đã chủ động đến bệnh viện thăm khám ngay sáng hôm sau.

Anh L.T.T tại phòng đo thính lực đồ - Ảnh BVCC

Tại bệnh viện, anh T. được chỉ định đo thính lực đồ và các kiểm tra chuyên sâu nhằm đánh giá mức độ tổn thương.

Kết quả cho thấy ngưỡng nghe ở dải tần số cao bị suy giảm rõ rệt – dấu hiệu điển hình của điếc đột ngột do chấn thương âm thanh.

Phân tích cơ chế tổn thương, ThS.BS Đoàn Thị Nguyệt Ánh trực tiếp điều trị cho anh T. cho biết: “Việc tiếp xúc với âm thanh cường độ lớn trong thời gian dài có thể gây chấn thương âm thanh tại ốc tai, làm tổn thương các tế bào lông thính giác vốn có vai trò chuyển đổi dao động âm thanh thành tín hiệu thần kinh dẫn truyền lên não. Khi các tế bào lông này bị tổn thương, người bệnh sẽ xuất hiện ù tai, tiếng kêu liên tục trong tai và suy giảm thính lực ở dải tần số âm thanh cao”.

ThS.BS Đoàn Thị Nguyệt Ánh phân tích kết quả đo thính lực cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Xử trí kịp thời, chặn đứng nguy cơ giảm thính lực vĩnh viễn

Ngay sau khi được chẩn đoán bị điếc đột ngột do chấn thương âm thanh, anh T. được chỉ định điều trị tích cực bằng phác đồ chuẩn trong 7 ngày. Với mục tiêu là giảm phù nề, cải thiện tưới máu ốc tai, phục hồi và bảo tồn tối đa các tế bào lông thính giác, từ đó phục hồi khả năng nghe.

Sau một tuần điều trị, kết quả đo lại thính lực đồ của người bệnh cho thấy đường thính lực đã trở về ngưỡng bình thường, tình trạng ù tai hết hẳn, không còn tiếng “iiii” kéo dài như trước, anh có thể sinh hoạt lại bình thường. Kết quả này cho thấy tình trạng điếc đột ngột do chấn thương âm thanh đã được kiểm soát và hồi phục hoàn toàn, nhờ quyết định can thiệp sớm và phác đồ điều trị phù hợp của các bác sĩ.

Kết quả đo thính lực đồ của bệnh nhân cải thiện rõ ràng một tuần điều trị - Ảnh BVCC

Qua trường hợp trên, bác sĩ Ánh nhấn mạnh rằng: “Thiết bị nghe không phải lúc nào cũng gây hại cho thính lực. Khi được sử dụng hợp lý, chúng còn có thể đóng vai trò bảo vệ tai, đặc biệt đối với những người thường xuyên phải làm việc trong môi trường ồn ào, cường độ âm thanh cao.

Điển hình như, tai nghe chống ồn chủ động (ANC) hoặc nút bịt tai đạt chuẩn giúp giảm đáng kể âm lượng thực tế tác động lên tai, từ đó hạn chế nguy cơ tổn thương khi tiếp xúc tiếng ồn kéo dài”.

"Để duy trì thính lực an toàn, người trẻ nên tuân thủ nguyên tắc 60–60: chỉ đặt âm lượng ở khoảng 60% mức tối đa của thiết bị và không nghe liên tục quá 60 phút. Việc cho tai nghỉ giữa các khoảng thời gian sử dụng giúp các cấu trúc trong ốc tai được hồi phục, giảm thiểu nguy cơ tổn thương âm thanh tích lũy", bác sĩ Ánh khuyến cáo.