Toyota Sienna dùng hai năm giá vẫn hơn 3 tỷ tại Hà Nội

Hãng xe Toyota chỉ phân phối dòng Alphard tại thị trường Đông Nam Á, chính vì vậy những khách hàng muốn sở hữu những chiếc xe gia đình Toyota Sienna không còn cách nào khác phải thông qua các đại lý tư nhân với mức giá đắt đỏ. Cũng từ nhu cầu cao của các gia đình có điều kiện, Toyota Sienna có giá khá đắt đỏ. Chiếc xe trong bài viết này đang được chủ nhân rao bán lại là chiếc xe Toyota Sienna Limited, được nhập khẩu nguyên chiếc tại Mỹ vào năm 2016. Được sản xuất chủ yếu dành cho thị trường Mỹ từ năm 1997, Toyota Sienna đã được nhiều khách hàng ưa chuộng khi lựa chọn xe cho gia đình, đặc biệt khi có đông trẻ nhỏ do cực tiện dụng và nội thất rộng rãi và không kém phần hiện đại. Trên mẫu MPV Toyota Sienna Limited 2016 này, xe có thiết kế không thay đổi nhiều so với các phiên bản trước đó và thậm chí là cả hiện tại. Nó vẫn có ngoại hình khá vuông vức, thêm một chút đường cong so với trước, nhưng theo đánh giá của nhiều người dùng thì nó đem lại sự mạnh mẽ, cá tính đặc biệt dành cho phái mạnh. Xe có chiều dài 5.085 mm, rộng 1.986 mm và cao 1.750 mm. Trục cơ sở xe ở mức 3.030 mm. Mặt trước xe nổi bật với kiểu dáng thiết kế theo hình chữ V. Lưới tản nhiệt làm từ kim loại mạ chrome sáng, đèn pha thiết kế liền khối với lưới tản nhiệt kết hợp cùng dải đèn LED chạy ngày. Đuôi xe nổi bật với lưới đèn hậu lớn, mâm xe 18 inch 10 chấu, lốp trước và sau có chung kích thước P235/55. Không gian nội thất của Sienna 2015 sử dụng các chất liệu da, ốp gỗ, nhựa và mạ kim loại. Thiết kế cụm điều khiển trung tâm khá đơn giản, tiện dụng cho người điều khiển. Hàng ghế phía trước điều chỉnh điện. Cửa gió điều hoà độc lập. Chính giữa bảng điều khiển trung tâm được trang bị màn hình cảm ứng kích thước 6 inch, đây là trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản. Bên cạnh đó, Sienna còn được trang bị hệ thống âm thanh Entune của Toyota, với đầy đủ các kết nối. Ngoài ra xe còn được trang bị màn hình giải trí dành cho 2 hàng ghế phía sau. Hành khách ở hàng ghế sau có thể tự điều chỉnh chương trình giải trí yêu thích thông qua một bộ điều khiển đi cùng với xe. Xe được trang bị 2 cửa sổ trời với cửa sổ phía sau lớn hơn. Hàng ghế thứ 2 của xe được thiết kế tách rời, điều chỉnh cơ lên, xuống, gập lại cùng giá đỡ chân tiện dụng. Hàng ghế thứ 3 gồm 3 ghế có thiết kế 60 – 40 điều chỉnh điện hoàn toàn và có thể gập phẳng để mở rộng không gian chứa đồ phía sau bằng công tắc điện khá dễ dàng. Một điểm độc đáo của nội thất Toyota Sienna là ghế có thể ngửa sâu ra sau và có chỗ để chân dành cho du khách nghỉ ngơi sau mỗi quãng đường dài không hề kém một ghế ngồi hạng sang trên máy bay thương mại. Xe cũng được trang bị radar phát hiện các điểm mù trên đường và phát ra tín hiệu cảnh báo, đi kèm các công nghệ an toàn khác hiện đại khác của hãng xe ôtô Toyota... Để có thể di chuyển linh hoạt với trọng lượng hơn 2 tấn, Toyota Sienna được trang bị động cơ V6 3.5L, công suất 266 mã lực tại vòng tua máy 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 332 Nm tại 4.700 vòng/phút. Hộp số tự động 6 cấp với tính năng kiểm soát điện tử thông minh (ECT-i). Hiện tại giá xe Toyota Sienna Limited 2016 đã qua sử dụng đang được bán khoảng 3,1 tỷ đồng tại Hà Nội. So với thời điểm mua, chiếc xe có mức khấu hao khoảng 300 triệu đồng. Mức giá bán xe cũ ở thời điểm hiện tại rẻ hơn 1 tỷ đồng nếu so với Toyota Sienna phiên bản 2018 về tới Việt Nam được các nhà phân phối tư nhân chào bán 4,3 tỷ. Video: MPV gia đình 7 chỗ ngồi - Toyota Sienna Limited.

