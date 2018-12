Rolls-Royce Phantom 2018 chào giá hơn 55 tỷ tại Việt Nam

Ra mắt thị trường toàn cầu hồi tháng 7/2017, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom 2018 nào được đưa về Việt Nam. Theo giới chơi xe, nhiều khả năng mẫu xe này sẽ xuất hiện và được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt ngay trong đầu năm 2019 thông qua đơn vị nhập khẩu chính hãng. Rolls-Royce Motor Cars Hanoi hiện vẫn chưa công bố giá bán cơ sở của Phantom 2018 tại Việt Nam tuy nhiên mức giá chắc chắn không hề rẻ bởi mẫu sedan siêu sang của Anh quốc này còn phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt cao nhất, do dung tích xi-lanh của Phantom 2018 lên đến 6,75L. Lướt qua thị trường xe tư nhân, một doanh nghiệp Sài Gòn hiện đang chào bán một chiếc Phantom EWB 2018 với mức giá khiến nhièu giới chơi xe cũng phải "giật mình". Cụ thể, mức giá đàm phán ban đầu được đưa ra là 55,2 tỷ đồng, nếu như khách hàng đồng ý, xe sẽ ngay lập tức được vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam. Rolls-Royce Phantom 2018 mới có nhiều chi tiết thiết kế vay mượn tự concept 100EX từng được giới thiệu trước đó. Mặt trước được bao phủ bởi lưới tản nhiệt Pantheon bằng thép không rỉ, cao hơn so với thế hệ trước. Đèn pha hoàn toàn mới của Phantom được tinh chỉnh sắc sảo hơn với điểm nhấn là cụm đèn pha laser mới có khả năng chiếu sang tới hơn 600m. Đây là chiếc xe đầu tiên được xây dựng trên nền tảng nhôm hoàn toàn mới của hãng xe sang Rolls-Royce, được gọi là Architecture of Luxury nhờ đó giúp xe cắt giảm được 10% trọng lượng. Nền tảng này sẽ được sử dụng trên những mô hình sắp tới của thương hiệu bao gồm cả SUV Cullinan. Điểm đặc biệt bên trong nội thất của xe chính là phần đối diện ghế phụ. Khách hàng có thể tùy chọn chất liệu đơn giản nhất là gỗ veneer, vải thanh lịch hoặc thậm chí là lụa. Tuy nhiên với những khách hàng yêu thích sự hoang dã với trí tưởng tượng dường như là vô tận, Rolls-Royce vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng được. Ngoài ra, thiết kế tổng thể của xe sẽ vẫn được lấy từ Phantom thế hệ thứ VII tuy nhiên chất liệu được sử dụng đã bước sang một trang mới. Trung tâm bảng điều khiển là sự xuất hiện của một màn hình cảm ứng rộng 12,3 inch có khả năng đóng vào tương tự Ghost Series II hay Dawn. Ở những chi tiết khác, Rolls-Royce Phantom 2018 vãn mang phong cách thương gia với đầy đủ tiện nghi xa xỉ nhất. Một số công nghệ an toàn nổi bật trên Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ VIII bao gồm; hệ thống camera toàn cảnh, tầm nhìn ban đêm, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm, cảnh báo giao thông, cảnh báo người đi bộ, cảnh báo thay đổi làn đường cũng như màn hình hiển thị head-up độ nét cao. Roll-Royce Phantom VIII sở hữu khối động cơ V12 turbo 6.75L, sản sinh công suất 563 mã lực và mô-men xoắn 900Nm. Đi kèm là hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn và hộp số ZF tự động 8 cấp tích hợp hệ thống hỗ trợ vệ tinh SAT. Nhờ vào sức mạnh đó, siêu sedan này dù nặng tới 2,7 tấn vẫn có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 5,3 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với "người tiền nhiệm". Video: Soi chi tiết xe siêu sang Roll-Royce Phantom VIII mới.

