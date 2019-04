Phái đẹp lái ôtô và ẩn họa từ giày cao, váy ngắn, mất tập trung

Khi lái ôtô, phái đẹp thường hay mắc phải một số những thói quen không tốt, tiềm ẩn nguy cơ gây nên nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

Đi giày cao gót

Phụ nữ luôn thích làm đẹp và luôn muốn mình phải trở nên đẹp nhất, cũng chính vì thế mà đôi giày cao gót trở thành một phụ kiện gần như không thể thiếu của phái đẹp. Không ít chị em luôn sử dụng giày cao gót khi lái xe mà không biết rằng đây chính là một hiểm họa khôn lường.

Không ít chị em luôn sử dụng giày cao gót khi lái xe mà không biết rằng đây chính là một hiểm họa khôn lường.

Khi lái xe, nếu sử dụng giày cao gót, người lái sẽ gặp khó khi điều khiển chân ga, chân phanh. Ngoài ra, đi giày cao gót lái xe còn gây mỏi, đau mắt cá chân. Điều này khiến cho chị em sẽ không kịp xử lý trong những tình huống nguy hiểm, đặc biệt khi di chuyển trong phố, thậm chí dễ khiến người lái dễ đạp nhầm chân ga thay vì phanh trong những tình huống bất ngờ.

Vì vậy, lời khuyên cho chị em là thay vì sử dụng một đôi giày cao gót để lái xe, hãy mang theo một đôi giày bệt để dễ dàng điều khiển xe, và hạn chế tối đa những sai sót trong các tình huống khẩn cấp.

Trang phục quá cầu kỳ hoặc bó sát

Trang phục quá cầu kỳ hoặc bó sát cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới việc lái xe của chị em, bên cạnh đôi giày cao gót.

Không chỉ mang đến sự không thoải mái khi ngồi lái, mà một chiếc váy ôm sát và ngắn cũn cỡn còn là nguyên nhân khiến phái đẹp không thể điều khiển chân phanh, chân ga một cách linh hoạt, đặc biệt trong các tình huống bất ngờ.

Sử dụng điện thoại khi lái xe

Không ít chị em phụ nữ, hay thậm chí cả nam giới mắc phải thói quen xấu là trả lời điện thoại hoặc nhắn tin khi lái xe. Đây không chỉ là một thói quen xấu, mà còn là nguyên nhân chính gây nên nhiều vụ tai nạn đáng tiếc.

Không chỉ mang đến sự không thoải mái khi ngồi lái, mà một chiếc váy ôm sát và ngắn cũn cỡn còn là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn. Ảnh: Pinterest

Không có cuộc điện thoại nào quan trọng bằng tính mạng con người cả, vì vậy nếu muốn nghe điện thoại, hãy tấp xe vào lề hoặc tắt máy, trả lời sau khi bạn đã rời khỏi vô lăng. Điều này không những đảm bảo an toàn cho chính bạn mà còn cho cả những người xung quanh.

Ngoài ra, sử dụng kết nối smartphone với chiếc xe và chế độ đàm thoại rảnh tay cũng là một cách hiệu quả để có thể nói chuyện qua điện thoại khi đang lái xe.

Không thắt dây an toàn

Có quá nhiều lý do để phụ nữ nói riêng và tài xế nói chung biện minh cho việc không thắt dây an toàn. Từ không thoải mái cho tới làm nhăn áo váy, hay đơn giản là đi chậm không cần tới dây an toàn.

Không thắt dây an toàn là một thói quen xấu, khiến cho nhiều người gặp phải những chấn thương nghiêm trọng trong trường hợp chiếc xe gặp phải va chạm. Việc cố định trên ghế lái với dây an toàn cũng khiến người điều khiển xe có thể thao tác dễ dàng nhất trong các tình huống khẩn cấp.

Vì vậy, nếu bạn đang mắc phải thói quen này, hãy lưu ý để sửa chữa lại ngay. Hãy học thói quen mỗi khi bước lên xe là thắt dây an toàn, dù bạn ngồi ở vị trí nào trên xe.

Quên chỉnh gương, chỉnh ghế, hạ phanh tay

Nhiều chị em hay quên mất, việc đầu tiên khi bước lên xe là phải chỉnh ghế và gương chiếu hậu.

Không thắt dây an toàn là một thói quen xấu, khiến cho nhiều người gặp phải những chấn thương nghiêm trọng trong trường hợp chiếc xe gặp phải va chạm.

Ngồi không đúng tư thế sẽ khiến việc lái xe không thoải mái, khó thao tác khi gặp các tình huống bất ngờ. Trong khi đó, không chỉnh gương chiếu hậu sẽ giảm đi rất nhiều khả năng quan sát phía sau xe, hạn chế tầm nhìn và tăng nguy cơ tai nạn.

Đặc biệt, phái đẹp nhiều khi "đãng trí" không hạ phanh tay trước khi cho xe lăn bánh. Phanh tay không được hạ xuống sẽ gây bó phanh, thậm chí hỏng má phanh và lốp.

Mất tập trung khi lái xe

Mất tập trung vào những vật dụng trong xe, mải mê nghe một bản nhạc yêu thích hay tranh thủ soi gương, trang điểm, ăn uống khi đang lái xe cũng là một thói quen xấu mà nhiều phụ nữ hay gặp phải.

Thậm chí một cửa hàng ở bên đường, hay những lo lắng về gia đình, công việc cũng khiến phái đẹp mất đi sự tập trung khi lái xe.

Không duy trì được sự tập trung là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người giật mình trong các tình huống bất ngờ, thậm chí đạp nhầm chân ga và gây nên tai nạn.