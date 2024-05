Lexus LX600 2023 bản 4 chỗ mới chạy 145km, bán lỗ nhẹ 1 tỷ đồng

Mẫu xe SUV Lexus LX600 hạng sang xuất hiện tại thị trường Việt vào năm 2022 và được nhiều đại gia đón nhận. LX600 khá hiếm tại Việt Nam bởi số lượng đặt hàng ít bởi hàng về khá chậm, chính vì thế lượng xe bán ra trên thị trường ôtô cũ cũng không nhiều. Mới đây, một chiếc Lexus LX600 2023 bản 4 chỗ siêu lướt bất ngờ xuất hiện trên sàn xe cũ với số ODO lăn bánh theo người bán công bố chỉ 145km. Về ngoại hình, có thể quan sát thấy chiếc SUV hạng sang thương hiệu Nhật Bản này gần như mới với thân xe màu titan bóng bẩy cùng nội thất màu da bò sáng bóng. Về thiết kế, phần đầu Lexus X600 Ultra Luxury 4 chỗ nổi bật lưới tản nhiệt mới, hãng xe Nhật vẫn ứng dụng thiết kế kiểu con suốt nhưng các thanh nan kim loại được làm dày, to bản hơn hẳn bản cũ. Điều này tạo hiệu ứng hình ảnh về mặt thị giác rất mạnh. Ngoài ra, Lexus cũng mở rộng hốc hút gió ở hai bên đầu xe. Nhìn tổng thể ở khoảng cách gần các đường nét ở đầu xe khá giống Camry thế hệ mới. Nổi bật ở đuôi xe là dải đèn hậu LED thanh mảnh, khác hẳn vẻ nhàm chán ở bản cũ. Xe vẫn có đèn pha LED thông minh chiếu theo góc lái, đèn LED định vị ban ngày hình móc câu nhưng được làm sắc xảo hơn. Lexus LX600 2023 bản 4 chỗ khác biệt với bản cũ rất nhiều, đặc biệt là khu vực bảng taplo. Màn hình giải trí tích hợp cảm ứng, hệ thống định vị, bản đồ được đặt cao. Hãng bố trí thêm một màn hình nhỏ bên dưới, đồng thời loại bỏ đồng hồ cơ. Màn hình nhỏ này sẽ hiển thị các chế độ lái, nhiệt độ điều hoà, hướng gió, nâng, hạ gầm xe. Không chỉ loại bỏ hàng ghế thứ 3, tăng không gian chứa đồ (lên 1.160 lít), Lexus LX600 Ultra Luxury bản 4 chỗ còn giúp người ngồi ở vị trí ông chủ có tầm quan sát tốt nhất với tính năng ngả tựa đầu hàng ghế trước. Bệ tỳ tay tích hợp nhiều tiện nghi giải trí hiện đại như màn hình cảm ứng điều chỉnh các chức năng massage, làm mát, sưởi, bệ đỡ chân, đèn viền nội thất. Hộc để đồ có tính năng làm mát và được thiết kế cực kỳ rộng rãi, có thể mở từ hai bên, rất tiện lợi. Bên cạnh đó là rất nhiều cổng sạc USB type-C cho các thiết bị di động. Tuy nhiên, xe chưa có một số tiện ích thường thấy trên SUV hạng sang 4 chỗ như tủ lạnh, bàn làm việc. Dàn âm thanh 25 loa cao cấp công suất 2.400 Watt trên LX600 Ultra Luxury bản 4 chỗ này vẫn là của thương hiệu Mark Levinson. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, tích hợp đệm lưng, tăng, giảm chiều cao, massage, làm mát, sưởi. Ghế phụ chỉnh điện 8 hướng. Dưới nắp capo là động cơ tăng áp kép V6 dung tích 3.5 lít cho công suất tối đa 409 mã lực ở vòng tua 5.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 650 Nm ngay từ vòng tua 2.000 vòng/phút đi cùng hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Mẫu xe SUV hạng sang Lexus LX600 2023 phiên bản 4 chỗ sở hữu đầy đủ các công nghệ an toàn nổi tiếng như kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cân bằng điện tử, cảnh báo điểm mù, cảnh báo tiền va chạm, theo dõi áp suất lốp, cảnh báo lệch làn đường. Khi mới về Việt Nam, mức giá xe Lexus LX600 Ultra Luxury 2023 bản 4 chỗ được một số đại lý tư nhân chào bán khoảng hơn 10 tỷ đồng và phải đặt trước. Hiện chiếc Lexus LX600 4 chỗ 2023 siêu lướt mới lăn bánh 145km trong bài viết này đang được một đại lý tư nhân chào bán với mức giá khoảng hơn 9 tỷ đồng, rẻ hơn khoảng 1 tỷ đồng so với mua mới. Video: Đánh giá Lexus LX 600 bản 4 chỗ tại Việt Nam.

