So sánh phân khúc xe hạng A, ôtô điện hay xăng đáng tiền hơn?

Quý I/2024, doanh số VF 5 Plus áp đảo các mẫu xe cùng phân khúc.

Bước vào khoang lái, lợi thế của thiết kế SUV càng được thể hiện rõ trên VF5 Plus với không gian thoải mái ở tất cả vị trí ngồi lẫn khoang chứa đồ phía sau. Khoang lái mẫu xe điện này đi theo hướng đơn giản và tinh tế, đáp ứng đầy đủ tiện nghi cho người dùng nhưng vẫn không tạo cảm giác rườm rà, rối mắt.

Yếu tố công nghệ đóng vai trò không nhỏ

Xét trong nhóm xe hạng A, VinFast VF5 Plus là đại diện duy nhất được trang bị động cơ thuần điện. Khối động cơ trên VF 5 Plus cho mức công suất 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Những con số này hoàn toàn vượt trội hơn tất cả đối thủ cùng phân khúc như Kia Morning (83 mã lực, 122 Nm), Hyundai Grand i10 (81,8 mã lực, 114 Nm)…

Xe điện còn mang đến trải nghiệm lái ấn tượng hơn xe dùng động cơ đốt trong nhờ loại bỏ được độ trễ mỗi khi cần tăng tốc hay thậm chí người lái còn có thể vận hành xe chỉ bằng một chân ga.

Nội thất và công nghệ trên xe VF5 Plus nâng tầm trải nghiệm lái.

VinFast VF5 Plus còn là mẫu xe vượt trội về mặt công nghệ an toàn với không ít công nghệ trước đây chỉ có thể tìm thấy trên các dòng xe ở phân khúc cao hơn. VinFast trang bị cho VF5 Plus 6 tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS với những tính năng đáng chú ý như cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo khi mở cửa… Ngoài ra còn là loạt tính năng thông minh như trợ lý ảo, gọi cứu hộ tự động, định vị vị trí xe từ xa…

Chi phí tiết kiệm là điểm quyết định

Ngoài yếu tố kể trên, chi phí sở hữu, chi phí vận hành tối ưu là điểm khiến phân khúc A được nhiều khách hàng cân nhắc. Trong đó, theo ghi nhận từ nhiều người dùng, xe điện mang đến hiệu quả kinh tế vượt trội hơn hẳn xe xăng nhờ chi phí sạc rẻ hơn chi phí đổ xăng nhiều lần trên cùng một quãng đường di chuyển.

Điều này cũng đã được chứng minh thông qua giải thưởng “Xe hiệu quả kinh tế tốt nhất 2024” dành cho VinFast VF5 Plus tại Giải thưởng Xe của năm 2024.