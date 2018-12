Honda Brio 2019 sắp bán tại Việt Nam, đấu Vinfast Fadil

Song song cùng việc bán ra mẫu xe Accord 2019 vào năm sau, Honda Việt Nam (HVN) cũng thông báo về việc cho đặt cọc mẫu hatchback hạng A Honda Brio mới giá rẻ. Tương tự Accord 2019, Civic 2019 và BR-V 2019, Honda Brio cũng sẽ được giới thiệu tại Việt Nam vào năm sau. Hiện thương hiệu xe ôtô Honda chưa có mẫu xe nào trong phân khúc hatchback đô thị cỡ A vốn khá được ưa chuộng tại Việt Nam. Do đó, sẽ không bất ngờ nếu Honda bán Brio 2018 ra thị trường Việt Nam trong thời gian tới để gặt hái thành công như; Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Wigo hay Vinfast Fadil. Honda Brio 2019 mới từng được đưa về Việt Nam giới thiệu tại VMS 2018 thuộc bản RS thể thao và sơn màu cam nổi bật. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của mẫu sedan cỡ nhỏ Amaze thế hệ thứ hai đã ra mắt tại Ấn Độ vào đầu năm nay, Honda Brio sở hữu chiều dài 3.815 mm, rộng 1.680 mm, cao 1.485 mm và chiều dài cơ sở 2.405 mm. So với phiên bản cũ, Honda Brio mới dài hơn 175 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 60 mm. Không chỉ tăng kích thước, Honda Brio còn được thay đổi mạnh trong thiết kế ngoại thất. Xe sở hữu diện mạo tương tự mẫu xe concept Small RS đã từng ra mắt trong triển lãm ôtô IIMS 2018 diễn ra vào tháng 4 năm nay cũng tại Indonesia. Trên đầu xe xuất hiện cụm đèn pha góc cạnh lấy từ người anh em MPV giá rẻ Mobilio và lưới tản nhiệt mạ crôm dày dặn giống Amaze thế hệ mới. Đằng sau xuất hiện cửa cốp một nửa bằng kính, cụm đèn hậu rộng hơn và ăng-ten nhỏ trên nóc. Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ vành hợp kim 15 inch sơn 2 màu theo phong cách thể thao. Về mặt nội thất, Honda Brio có nội thất và trang bị bên tron khá cơ bản do thuộc phân khúc xe hatchback cỡ A. Xe có mặt táp-lô theo phong cách của chiếc Honda Jazz, trong khi đó vô lăng, cửa gió điều hòa, núm chỉnh điều hòa và bảng đồng hồ giống với phiên bản cũ. Cung cấp sức mạnh cho Honda Brio mới sẽ là khối động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, dung tích 1,2 lít lấy từ thế hệ cũ. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 90 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 110 Nm tại tua máy 4.800 vòng/phút. Tương tự như trước đây, động cơ cũng kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc CVT, truyền sức mạnh tới cầu trước. Nếu ra mắt tại Việt Nam, Honda Brio sẽ được hưởng ưu đãi thuế 0%, và với mức ưu đãi thuế này - Honda Brio 2018 sẽ là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Wigo và Vinfast Fadil cũng như các mãu xe hạng A gía rẻ khác... trong thời gian sắp tới. Hiện tại, thương hiệu ôtô Honda Việt Nam vẫn chưa công bố giá bán cho mẫu hatchback cỡ A mới này. Tuy nhiên, tại Indonesia, Honda Brio có giá dao động từ 132,5 - 180 triệu Rupiah, tương đương 213 - 289 triệu đồng. Với mẫu Honda Brio 2019 sắp bán tại Việt Nam, Honda cũng kỳ vọng sẽ tăng thêm doanh số trong phân khúc xe ôtô vốn dĩ bán ra khá chậm trong nhiều năm nay, do chỉ sở hữu doanh số "khủng" ở thương hiệu xe máy. Video: Chi tiết Honda Brio 2019 sắp bán tại Việt Nam.

