Chevrolet Tracker mới “chốt giá” từ 346 triệu tại TQ

Chevrolet Tracker 2019 mới là mẫu crossover cỡ B lần đầu tiên trình làng tại triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019 diễn ra vào tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, mãi đến nay, thiết kế nội thất của mẫu xe thay thế Chevrolet Trax mới cùng giá bán mới được hé lộ tại thị trường đông dân nhất thế giới. Về kích thước, mẫu xe crossover Chevrolet Tracker 2019 sở hữu chiều dài 4.270 mm, rộng 1.791 mm, cao 1.602 - 1.618 - 1.627 mm (tùy phiên bản) và chiều dài cơ sở 2.570 mm. So với phiên bản cũ, Chevrolet Tracker 2019 có chiều dài cơ sở tăng nhẹ thêm 15 mm. Xe được trang bị lưới tản nhiệt chia thành 2 tầng, nối liền với cụm đèn pha mới. Hai bên góc cản trước xuất hiện khe gió hình chữ L ngược khá ấn tượng. Đằng sau mẫu crossover cỡ C này xuất hiện cụm đèn hậu nhỏ gọn và chi tiết màu đen bóng trên cản sau làm điểm nhấn. Vì thuộc phiên bản Redline nên chiếc Chevrolet Tracker 2019 từng ra mắt tại thị trường Trung Quốc sẽ đi kèm logo chữ thập trước/sau màu đen xung quanh xe tạo sự khác biệt. Bên sườn của xe cũng có thiết kế thú vị với nhiều đường dập gân khác nhau, mang đến vẻ "cơ bắp" cho mẫu crossover cỡ B này. Ngoài ra, chiếc Tracker 2019 thuộc bản Redline cao cấp còn đi kèm bộ vành hợp kim 17 inch với điểm nhấn màu đỏ, tương tự trên vỏ gương ngoại thất. Nội thất của xe được thiết kế khá đơn giản nhưng không đến nỗi nhàm chán. Bên trong mẫu crossover cỡ B này xuất hiện nội thất bọc da phối 2 màu khá thời thượng, cộng thêm cửa sổ trời toàn cảnh làm tăng vẻ sang trọng cho xe. Ngoài ra, Chevrolet Tracker 2019 còn có vô lăng đáy phẳng thể thao, bọc da và đi kèm logo hình chữ thập màu đen. Bên cạnh đó là cụm điều khiển trung tâm ngả 7 độ về phía người lái và màn hình thông tin giải trí 8 inch nằm độc lập trên mặt táp-lô, trên cửa gió điều hòa trung tâm. Bên dưới là khu vực chỉnh điều hòa có thiết kế đơn giản. Không chỉ tạo cảm giác cao cấp, nội thất của Chevrolet Tracker 2019 còn thực dụng với hơn 20 ngăn chứa đồ và cổng USB cho 2 hàng ghế. Theo hãng Chevrolet, Tracker 2019 được trang bị khoang hành lý có thể tích 390 lít. Nếu hàng ghế sau gập xuống, con số này sẽ tăng lên 1.334 lít. Nằm bên dưới nắp capô của Chevrolet Tracker tại Trung Quốc là động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0 lít với công suất tối đa 115 mã lực. Dự kiến, trong tương lai, mẫu crossover cỡ B này sẽ có thêm động cơ 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,3 lít với công suất tối đa 165 mã lực. Tại Trung Quốc, giá xe Chevrolet Tracker 2019 dự kiến sẽ dao động trong khoảng từ 100.000 - 150.000 Nhân dân tệ (khoảng 346 - 520 triệu đồng). Xe sẽ do liên doanh SAIC-GM sản xuất và phân phối ra thị trường. Video: Chevrolet Tracker 2019 - đối thủ Honda HR-V tại Trung Quốc.

