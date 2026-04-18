Gói thầu tại Bình Lộc: Chỉ Kim Trung Tín tham gia, ngân sách tiết kiệm chưa đến 1%

Chỉ có duy nhất công ty Kim Trung Tín tham dự và trúng gói thầu tại dự án thoát nước đường số 26, phường Bình Lộc, với tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức rất thấp

Duy nhất một nhà thầu tham gia dự thầu qua mạng

Ngày 09/04/2026, ông Lê Trọng Nghĩa - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Lộc đã ký ban hành Quyết định số 87/QĐ-KTHT&ĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6 (Xây dựng). Công trình này thuộc dự án Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đường số 26, khu phố Suối Tre.

Quyết định số 87/QĐ-KTHT&ĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6. Nguồn: MSC

Theo hồ sơ, gói thầu này có dự toán được duyệt là 3.107.710.974 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách phường. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Dù được tổ chức mời thầu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 09/03/2026, diễn biến thực tế cho thấy tính cạnh tranh không cao. Tại thời điểm đóng thầu, danh sách chỉ ghi nhận duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ là công ty TNHH xây dựng Kim Trung Tín.

Tỉ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức 0,43%

Kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) do đơn vị tư vấn là công ty TNHH Thạch Tam Phát thực hiện cho thấy, công ty tnhh xây dựng Kim Trung Tín trúng thầu với giá 3.094.309.390 đồng. So sánh giữa giá trúng thầu và giá dự toán ban đầu, gói thầu này chỉ tiết kiệm được cho ngân sách địa phương khoảng 13,4 triệu đồng, tương ứng với tỉ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 0,43%.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH xây dựng Kim Trung Tín (MSDN: vn3602227821), có trụ sở tại Đường Quang Trung, KP 4, Phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, được thành lập năm 2010 do ông Nguyễn Quốc Lâm là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 04/2026 doanh nghiệp đã tham gia khoảng 31 gói thầu, trong đó trúng 23 gói, trượt 7 gói, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 48.571.858.205 đồng (trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 30.734.164.205 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 17.837.694.000 đồng. Ngoài gói thầu vừa trúng nêu trên thì gần đây nhất Công ty Kim Trung Tín đã trúng Gói thầu số 10 (xây dựng), trị giá 2.388.471.738 đồng tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Long Khánh (tháng 03/2025)

Góc nhìn chuyên gia và cơ sở pháp lý

Nhận định về trường hợp này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Khi một gói thầu đấu thầu rộng rãi mà chỉ có một nhà thầu tham gia với giá trúng thầu gần như bằng giá dự toán, chủ đầu tư cần xem xét lại hồ sơ mời thầu có rào cản kỹ thuật hay không. Theo tinh thần của Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu tối thượng phải là tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế."

Bên cạnh đó, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích thêm, theo quy định mới tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, dự án này bắt buộc phải thực hiện hợp đồng điện tử khi thanh toán qua Kho bạc Nhà nước. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ dòng vốn đầu tư công, đặc biệt là với các gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%.

Theo kế hoạch, công trình thoát nước đường số 26 sẽ được triển khai trong 120 ngày. Dù trúng thầu trong thế "độc diễn", dư luận kỳ vọng Công ty Kim Trung Tín sẽ đảm bảo tuyệt đối chất lượng kỹ thuật để xứng đáng với nguồn ngân sách đã chi ra.