Lâm Đồng: Khang Lộc Cát Tiên được chỉ định hai gói thầu trong một ngày

Chỉ trong ngày 19/11/2025, Công ty Khang Lộc Cát Tiên được Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Huoai 2 chỉ định thầu liên tiếp hai gói thầu xây lắp, dấy lên sự quan tâm về năng lực thực hiện.

Chỉ trong ngày 19/11/2025, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Khang Lộc Cát Tiên đã được Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Huoai 2 (tỉnh Lâm Đồng) phê duyệt trúng hai gói thầu xây lắp theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Việc trúng thầu liên tiếp đặt ra vấn đề về năng lực triển khai đồng bộ và hiệu quả tiết kiệm ngân sách.

"Cú đúp" chỉ định thầu trong một ngày

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 19/11/2025, ông Nguyễn Như Sang, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Huoai 2 đã ký liên tiếp hai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hai dự án đầu tư công trên địa bàn. Điểm đáng chú ý là cả hai gói thầu này đều gọi tên một đơn vị duy nhất: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Khang Lộc Cát Tiên (sau đây gọi tắt là Công ty Khang Lộc Cát Tiên).

Cụ thể, tại Quyết định số 22/QĐ-VP, Công ty Khang Lộc Cát Tiên được chỉ định thầu Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc xã Đạ Huoai 2. Giá trúng thầu là 1.388.076.000 đồng. Hợp đồng thực hiện trong 40 ngày theo đơn giá trọn gói.

Quyết định số 22/QĐ-VP, phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc xã Đạ Huoai 2. Nguồn: MSC

Cùng ngày, tại Quyết định số 25/QĐ-VP, ông Nguyễn Như Sang tiếp tục ký phê duyệt cho Công ty Khang Lộc Cát Tiên trúng Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Mở rộng trụ sở làm việc UBND xã Hà Lâm. Giá chỉ định thầu là 1.997.577.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng cũng là 40 ngày.

Quyết định số 25/QĐ-VP, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Mở rộng trụ sở làm việc UBND xã Hà Lâm. Nguồn: MSC

Như vậy, tổng giá trị hai gói thầu mà Công ty Khang Lộc Cát Tiên được trao trong ngày 19/11/2025 lên tới hơn 3,38 tỷ đồng. Cả hai gói thầu đều áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn".

Chiếu theo các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hình thức chỉ định thầu rút gọn thường được áp dụng cho các gói thầu cấp bách hoặc gói thầu có giá trị trong hạn mức quy định nhằm đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, việc một nhà thầu được chỉ định thực hiện cùng lúc hai gói thầu xây lắp với tiến độ gấp (40 ngày) đòi hỏi đơn vị này phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn lực, đặc biệt là nhân sự và máy móc thi công để tránh tình trạng dàn trải, ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Phác họa năng lực nhà thầu Khang Lộc Cát Tiên

Theo tìm hiểu, Công ty Khang Lộc Cát Tiên có mã số doanh nghiệp 5801284698, được thành lập từ năm 2015. Địa chỉ đăng ký kinh doanh hiện tại ở Tổ Dân Phố 12, Xã Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng. Người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Phương Linh, giữ chức vụ Giám đốc.

Dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu cho thấy, năm 2025 là một năm hoạt động sôi nổi của nhà thầu này. Tính đến cuối tháng 11/2025, Công ty Khang Lộc Cát Tiên đã tham gia 16 gói thầu, trong đó trúng 11 gói, trượt 5 gói. Tỷ lệ trúng thầu trong năm đạt xấp xỉ 69%.

Đáng chú ý, địa bàn hoạt động của Công ty Khang Lộc Cát Tiên tập trung chủ yếu tại tỉnh Lâm Đồng. Nhà thầu này thường xuyên tham gia và trúng thầu tại các gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nguyễn Hồng Phúc và Công ty TNHH Xây dựng Hà Minh Khuê làm bên mời thầu.

Cụ thể, lịch sử đấu thầu ghi nhận Công ty Khang Lộc Cát Tiên đã tham gia tới 60 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nguyễn Hồng Phúc mời thầu, và trúng tới 55 gói. Tỷ lệ trúng thầu tại bên mời thầu này lên tới 91,6%. Đây là một tỷ lệ rất cao trong hoạt động đấu thầu, gợi mở nhiều suy nghĩ về năng lực cạnh tranh cũng như mối quan hệ giữa nhà thầu và đơn vị tư vấn.

Bài toán hiệu quả đầu tư công

Quay trở lại với hai gói thầu vừa được chỉ định tại xã Đạ Huoai 2, theo Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật số 572/QĐ-UBND (cho dự án Nâng cấp trụ sở Đạ Huoai 2) và số 571/QĐ-UBND (cho dự án Mở rộng trụ sở Hà Lâm) ngày 20/10/2025, tổng mức đầu tư lần lượt là 1,6 tỷ đồng và 2,5 tỷ đồng.

Tại gói thầu Nâng cấp trụ sở xã Đạ Huoai 2, giá gói thầu (dự toán gói thầu xây dựng) là 1.390.236.371 đồng. Giá trúng thầu của Công ty Khang Lộc Cát Tiên là 1.388.076.000 đồng. Mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở gói thầu này chỉ khoảng 2,1 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm nhỏ giọt khoảng 0,15%.

Tương tự, tại gói thầu Mở rộng trụ sở UBND xã Hà Lâm, giá gói thầu được duyệt là 1.999.764.344 đồng. Giá chỉ định thầu là 1.997.577.000 đồng. Số tiền tiết kiệm được cũng chỉ khoảng 2,1 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,11%.

Việc tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu (hoặc chỉ định thầu) ở mức thấp, mang tính tượng trưng là câu chuyện không mới nhưng luôn là vấn đề cần được quan tâm trong quản lý vốn đầu tư công. Dù quy trình chỉ định thầu có thể đúng quy định pháp luật về hạn mức và quy trình, nhưng hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao khi giá trúng thầu sát sạt giá dự toán.

Thêm vào đó, việc Công ty Khang Lộc Cát Tiên cùng lúc triển khai hai dự án xây lắp trong thời gian ngắn (40 ngày) đặt ra yêu cầu cao về năng lực tổ chức thi công. Liệu nhà thầu có đảm bảo huy động đủ hai đội ngũ nhân sự chủ chốt, hai hệ thống máy móc thiết bị riêng biệt cho hai công trình hay sẽ có sự luân chuyển, dùng chung nhân sự? Điều này cần được Chủ đầu tư là Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Huoai 2 giám sát chặt chẽ để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi" hoặc thi công cầm chừng.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin