Lâm Đồng: Gói thầu xây dựng trường Mê Linh hơn 26 tỷ tiết kiệm xấp xỉ 0,52%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 20/06/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt - Mai Cao Kỳ đã ký Quyết định số 135/QĐ-BQLDAÐL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị Xây dựng trường tiểu học Mê Linh, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Dự án này sử dụng nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất và các nguồn khác thuộc ngân sách thành phố Đà Lạt.

Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với giá dự toán là 26.715.792.586 đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Mê Linh với giá bỏ thầu là 26.577.862.625 đồng. Như vậy, sau quá trình đấu thầu rộng rãi công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 137.929.961 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, chỉ khoảng 0,52%.

Quyết định số 135/QĐ-BQLDAÐL. (Nguồn MSC)

Hồ sơ biên bản mở thầu ngày 17/06/2026 thể hiện, mặc dù đây là gói thầu xây lắp quy mô lớn được thông báo rộng rãi, nhưng đến thời điểm đóng thầu chỉ có duy nhất 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Mê Linh. Do không có đối thủ cạnh tranh, liên danh này đã thuận lợi bước vào giai đoạn chấm thầu và được tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Hoàng Đăng Lâm Đồng đánh giá đạt đầy đủ các tiêu chuẩn về năng lực, kỹ thuật và tài chính theo báo cáo ngày 18/06/2026.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, các thành viên trong Liên danh Mê Linh đều là những doanh nghiệp có năng lực và lịch sử đấu thầu đáng chú ý. Đơn vị đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Nhà Phát Lâm Đồng (mã số thuế 5801233407), có trụ sở tại Số 8 Tố Hữu, Khu Phố Hợp Thành, Phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này sở hữu lịch sử đấu thầu ấn tượng với việc tham gia 130 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trúng tới 101 gói, đạt tổng giá trị trúng thầu khoảng 1.131.034.232.286 đồng, thể hiện vị thế lớn của một nhà thầu tại địa phương.

Thành viên còn lại là Công ty Cổ phần Thi Trần (mã số thuế 0309424068), có trụ sở tại 245/23 Bến Ba Đình, Phường Chánh Hưng, TP HCM, cũng là một đơn vị dày dạn kinh nghiệm khi từng tham gia 606 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trúng 240 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 598.061.805.586 đồng.

Trong quá trình tổ chức chấm thầu, bên mời thầu đã có Công văn số CBD2600052310 ngày 17/06/2026 yêu cầu làm rõ một số nội dung liên quan đến năng lực, thiết bị thi công và nhân sự chủ chốt. Đến ngày 18/06/2026, phía nhà thầu đã nhanh chóng có văn bản giải trình và cung cấp bổ sung các tài liệu chứng minh, được tổ chuyên gia chấp thuận đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Dưới góc nhìn pháp lý, việc gói thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá không vi phạm các quy định hiện hành. Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), các quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cho phép chủ đầu tư tiếp tục mở thầu và đánh giá hồ sơ trong trường hợp có ít hơn 3 nhà thầu tham gia nhằm đảm bảo tiến độ dự án. Tuy nhiên, hiện tượng các gói thầu xây lắp quy mô lớn đạt tỷ lệ tiết kiệm nguồn vốn đầu tư công ở mức dưới 1% luôn là vấn đề được dư luận và các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất rõ về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả và gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đầu tư công trong công tác đấu thầu. Việc rà soát, kiểm tra tính cạnh tranh và chất lượng lập dự toán giá gói thầu là yêu cầu bắt buộc để tối ưu hóa dòng vốn ngân sách.

Đồng quan điểm trên, theo chuyên gia Đào Giang, Công văn số 5557/BTC của Bộ Tài chính ban hành trong bối cảnh hành chính mới năm 2026 cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường kiểm soát, kiểm toán các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp nhằm bảo đảm tính công bằng, minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư đối với hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính công. Việc bảo đảm chất lượng công trình Trường Tiểu học Mê Linh song hành với tối ưu chi phí đầu tư sẽ là thước đo quan trọng cho hiệu quả quản lý tại địa phương.