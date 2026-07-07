Lâm Đồng: Gói thầu địa chính hơn 135 tỷ đồng tại Sở NN&PTNT có tỷ lệ tiết kiệm ra sao?

Quy trình xét duyệt gói thầu xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính hơn 135 tỷ đồng tại Lâm Đồng vừa hoàn tất khi chỉ ghi nhận một liên danh duy nhất dự thầu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu số 02: Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai các xã còn lại chưa thực hiện thuộc khu vực Tây Bình Thuận (cũ). Đây là gói thầu quy mô lớn thuộc Dự án hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Dòng thời gian xét thầu tối ưu và kịch bản một nhà thầu

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu số 02 (mã hiệu E-TBMT: IB2600258960-00) được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với giá gói thầu được duyệt là 135.839.000.000 đồng.

Quy trình triển khai dòng thời gian của gói thầu ghi nhận tiến độ xử lý hồ sơ rất khẩn trương từ phía các đơn vị liên quan. Cụ thể, sau khi hồ sơ mời thầu được phê duyệt vào ngày 02/06/2026, thời điểm đóng/mở thầu túi hồ sơ đề xuất kỹ thuật được ấn định vào ngày 21/06/2026. Biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật cho thấy chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự là Liên danh Tây Bình Thuận (gồm Công ty Cổ phần Quốc Thái An và Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ).

Đến ngày 24/06/2026, trên cơ sở Báo cáo đánh giá số 62/BCĐG-QC của Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Công nghệ Thông tin Quốc Cường và Báo cáo thẩm định số 60B/BCTĐ-HL của Công ty Cổ phần Chuỗi cung ứng Quốc tế Helios, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định số 1214/QĐ-SNNMT phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, trong đó Liên danh Tây Bình Thuận đạt 97,83/100 điểm.

Ngay sau đó, vào lúc 14:18 ngày 24/06/2026, túi hồ sơ đề xuất tài chính được mở công khai. Ngày 25/06/2026, sau khi hoàn tất các thủ tục đối chiếu tài liệu, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã chính thức ban hành Quyết định số 1228/QĐ-SNNMT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Liên danh Tây Bình Thuận trúng thầu với giá 132.666.173.280 đồng. So với giá gói thầu ban đầu, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt hơn 3,17 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,33%). Thời gian thực hiện hợp đồng là 05 tháng (145 ngày).

Nguồn MSC

Tiềm lực của đơn vị trúng thầu

Theo tìm hiểu từ hồ sơ doanh nghiệp, hai thành viên trong Liên danh Tây Bình Thuận đều là những đơn vị có thâm niên hoạt động trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ.

Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty Cổ phần Quốc Thái An (Mã số thuế/Mã định danh: 0305483288), có trụ sở đăng ký tại số 354 Phạm Hữu Lầu, xã Nhà Bè, TP HCM. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2008, có quy mô nhân sự công bố khoảng 100 người và đã từng tham gia hệ thống đấu thầu với lịch sử trúng tuyển nhiều gói thầu dịch vụ tư vấn, đo đạc tại các tỉnh phía Nam.

Thành viên còn lại là Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ (Mã số thuế: 0100107211), có địa chỉ tại số 02/198 đường Trần Cung, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là một đơn vị quy mô lớn với hơn 800 nhân sự, sở hữu năng lực chuyên sâu về trắc địa và thành lập bản đồ địa hình, địa chính. Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy doanh nghiệp này đã từng tham gia hơn 300 gói thầu trên cả nước và có kinh nghiệm triển khai thực tế nhiều gói thầu chuyên ngành tại chính địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Góc nhìn từ các chuyên gia pháp lý và đấu thầu

Phân tích dưới góc độ quy định pháp luật hiện hành, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung mới nhất như Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ ràng về quy trình và các bước thực hiện đối với phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Trong trường hợp đến thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư và bên mời thầu tuân thủ đúng các bước quy định về gia hạn hoặc mở thầu trực tiếp, thực hiện đánh giá độc lập túi hồ sơ kỹ thuật trước khi mở túi hồ sơ tài chính là hoàn toàn phù hợp về mặt trình tự thủ tục pháp lý."

Dưới khía cạnh kinh tế và hiệu quả đầu tư công, ông Nguyễn Quốc Vũ, chuyên gia tư vấn đấu thầu nhận định: "Gói thầu số 02 áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói với khối lượng công việc rất lớn bao gồm thành lập, chỉnh lý bản đồ địa chính hàng chục nghìn hecta, lập hơn 170.000 hồ sơ cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu cho hơn 252.000 thửa đất tại nhiều xã thuộc khu vực Tây Bình Thuận cũ. Tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao tính minh bạch trong đấu thầu qua mạng, các chủ đầu tư được yêu cầu phải tối ưu hóa quy trình xét thầu nhưng vẫn phải đảm bảo kiểm soát chặt chẽ năng lực thực tế của nhà thầu. Việc một liên danh gồm hai doanh nghiệp có điểm kỹ thuật cao (97,83 điểm) tham gia và quy trình xét duyệt diễn ra chặt chẽ về mặt hồ sơ thẩm định của bên thứ ba (Helios) là cơ sở quan trọng để kỳ vọng dự án hoàn thành đúng tiến độ 05 tháng đã cam kết."