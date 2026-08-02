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[GALLERY] Forthing V9 của Dongfeng sắp bán ở Việt Nam, "đối thủ" Kia Carnival

Số hóa - Xe

[GALLERY] Forthing V9 của Dongfeng sắp bán ở Việt Nam, "đối thủ" Kia Carnival

Forthing là thương hiệu con của Dongfeng tại Trung Quốc chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam, thông qua nhà phân phối Neera Motors với mẫu xe MPV V9 mới.

Tâm Võ
Trong vài năm trở lại đây, các hãng ôtô Trung Quốc đã đẩy mạnh việc gia nhập thị trường nước ngoài nhằm giải phóng lượng xe sản xuất dư thừa và đối phó với tình trạng cạnh tranh gay gắt trong nước. Một trong những thị trường nước ngoài được nhiều thương hiệu ôtô Trung Quốc nhắm đến chính là Việt Nam.
Trong vài năm trở lại đây, các hãng ôtô Trung Quốc đã đẩy mạnh việc gia nhập thị trường nước ngoài nhằm giải phóng lượng xe sản xuất dư thừa và đối phó với tình trạng cạnh tranh gay gắt trong nước. Một trong những thị trường nước ngoài được nhiều thương hiệu ôtô Trung Quốc nhắm đến chính là Việt Nam.
Vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027, thị trường ôtô Việt Nam sẽ đón nhận thêm một thương hiệu ôtô Trung Quốc mới, đó là Forthing. Đây là một thương hiệu con của Dongfeng, được thành lập vào năm 2001. Nhà nhập khẩu và phân phối xe Forthing tại Việt Nam là Neera Motors. Trong khi đó, thương hiệu xe con Dongfeng lại do Carvivu phân phối ở Việt Nam.
Vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027, thị trường ôtô Việt Nam sẽ đón nhận thêm một thương hiệu ôtô Trung Quốc mới, đó là Forthing. Đây là một thương hiệu con của Dongfeng, được thành lập vào năm 2001. Nhà nhập khẩu và phân phối xe Forthing tại Việt Nam là Neera Motors. Trong khi đó, thương hiệu xe con Dongfeng lại do Carvivu phân phối ở Việt Nam.
Theo đại diện của nhà phân phối Neera Motors, thương hiệu Forthing sẽ trải qua một đợt tái cấu trúc sản phẩm với ngôn ngữ thiết kế mới vào cuối năm 2026. Việt Nam sẽ là thị trường ngoài Trung Quốc đầu tiên đón nhận các dòng xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Forthing. Mẫu xe Forthing đầu tiên được bán ở Việt Nam sẽ là V9. Đây là mẫu MPV cỡ lớn, cạnh tranh với những đối thủ như Kia Carnival, BYD M9 và GAC M8 tại Việt Nam.
Theo đại diện của nhà phân phối Neera Motors, thương hiệu Forthing sẽ trải qua một đợt tái cấu trúc sản phẩm với ngôn ngữ thiết kế mới vào cuối năm 2026. Việt Nam sẽ là thị trường ngoài Trung Quốc đầu tiên đón nhận các dòng xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Forthing. Mẫu xe Forthing đầu tiên được bán ở Việt Nam sẽ là V9. Đây là mẫu MPV cỡ lớn, cạnh tranh với những đối thủ như Kia Carnival, BYD M9 và GAC M8 tại Việt Nam.
Forthing V9 được gọi bằng cái tên Xinghai V9 ở thị trường Trung Quốc. Ra mắt vào năm 2024, mẫu xe này là sản phẩm đầu tiên của dòng xe Xinghai. Ngoài ra, V9 còn trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất trong dòng sản phẩm Xinghai. Theo dữ liệu tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này ghi nhận doanh số 4.863 chiếc vào năm 2024 và 4.363 chiếc vào năm 2025.
Forthing V9 được gọi bằng cái tên Xinghai V9 ở thị trường Trung Quốc. Ra mắt vào năm 2024, mẫu xe này là sản phẩm đầu tiên của dòng xe Xinghai. Ngoài ra, V9 còn trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất trong dòng sản phẩm Xinghai. Theo dữ liệu tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này ghi nhận doanh số 4.863 chiếc vào năm 2024 và 4.363 chiếc vào năm 2025.
Forthing V9 được phát triển như một mẫu xe MPV cỡ lớn, hướng đến cả phân khúc khách hàng gia đình và chuyên chở hành khách cao cấp. Xe được thiết kế dựa trên các chủ đề văn hóa Trung Quốc và được giới thiệu với hai gói thiết kế ngoại thất khác nhau, bao gồm Qingyun Ti và Chinese Knot. Xe bán ở Việt Nam dự kiến sẽ đi kèm gói ngoại thất Chinese Knot.
Forthing V9 được phát triển như một mẫu xe MPV cỡ lớn, hướng đến cả phân khúc khách hàng gia đình và chuyên chở hành khách cao cấp. Xe được thiết kế dựa trên các chủ đề văn hóa Trung Quốc và được giới thiệu với hai gói thiết kế ngoại thất khác nhau, bao gồm Qingyun Ti và Chinese Knot. Xe bán ở Việt Nam dự kiến sẽ đi kèm gói ngoại thất Chinese Knot.
Forthing V9 Chinese Knot được trang bị lưới tản nhiệt với các nan nằm dọc mạ crôm dạng thác nước. Phần trên tích hợp các chi tiết trang trí lấy cảm hứng từ nút thắt Trung Hoa truyền thống - biểu tượng văn hóa gắn liền với sự đoàn kết, thịnh vượng và may mắn. Xe sở hữu mặt ca-lăng nổi bật và mang tính trang trí cao hơn. Phần đuôi xe có thiết kế đơn giản với cụm đèn hậu nối liền theo xu hướng phổ biến hiện nay và ống xả được giấu kín.
Forthing V9 Chinese Knot được trang bị lưới tản nhiệt với các nan nằm dọc mạ crôm dạng thác nước. Phần trên tích hợp các chi tiết trang trí lấy cảm hứng từ nút thắt Trung Hoa truyền thống - biểu tượng văn hóa gắn liền với sự đoàn kết, thịnh vượng và may mắn. Xe sở hữu mặt ca-lăng nổi bật và mang tính trang trí cao hơn. Phần đuôi xe có thiết kế đơn giản với cụm đèn hậu nối liền theo xu hướng phổ biến hiện nay và ống xả được giấu kín.
Cả hai biến thể thiết kế đều dùng chung cấu trúc thân xe, kích thước và các tùy chọn hệ truyền động. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.248 x 1.920 x 1.820 mm và chiều dài cơ sở 3.018 mm.
Cả hai biến thể thiết kế đều dùng chung cấu trúc thân xe, kích thước và các tùy chọn hệ truyền động. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.248 x 1.920 x 1.820 mm và chiều dài cơ sở 3.018 mm.
Bên trong Forthing V9 là khoang nội thất 7 chỗ với cấu hình 2+2+3. Thiết kế nội thất nhấn mạnh sự cân bằng giữa sự sang trọng, phục vụ mục đích thương mại và tính thực dụng dành cho gia đình.
Bên trong Forthing V9 là khoang nội thất 7 chỗ với cấu hình 2+2+3. Thiết kế nội thất nhấn mạnh sự cân bằng giữa sự sang trọng, phục vụ mục đích thương mại và tính thực dụng dành cho gia đình.
Phần lớn bề mặt nội thất đều được bọc da đồng thời sử dụng thiết kế màn hình kép cho bảng đồng hồ và màn hình cảm ứng trung tâm, kết hợp với vô lăng đa chức năng 3 chấu. Dongfeng cho biết ghế ngồi của xe đạt tiêu chuẩn hàng không. Trong đó, hàng ghế sau có tính năng chỉnh điện và đi kèm bệ đỡ bắp chân.
Phần lớn bề mặt nội thất đều được bọc da đồng thời sử dụng thiết kế màn hình kép cho bảng đồng hồ và màn hình cảm ứng trung tâm, kết hợp với vô lăng đa chức năng 3 chấu. Dongfeng cho biết ghế ngồi của xe đạt tiêu chuẩn hàng không. Trong đó, hàng ghế sau có tính năng chỉnh điện và đi kèm bệ đỡ bắp chân.
Forthing V9 được trang bị hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV), gồm động cơ xăng tăng áp 1.5L và mô-tơ điện dẫn động cầu trước thông qua hộp số hybrid chuyên dụng. Công suất kết hợp của toàn hệ thống đạt 228 kW (khoảng 306 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 540 Nm.
Forthing V9 được trang bị hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV), gồm động cơ xăng tăng áp 1.5L và mô-tơ điện dẫn động cầu trước thông qua hộp số hybrid chuyên dụng. Công suất kết hợp của toàn hệ thống đạt 228 kW (khoảng 306 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 540 Nm.
Xe sử dụng bộ pin có dung lượng 34,9 kWh và cho phạm vi chạy thuần điện tối đa 200 km theo tiêu chuẩn CLTC, tùy theo phiên bản. Tổng phạm vi hoạt động kết hợp sau khi sạc đầy pin và đổ đầy xăng được công bố ở mức 1.300 km theo chu trình CLTC. Hiện giá bán của Forthing V9 tại Việt Nam vẫn chưa được hé lộ.
Xe sử dụng bộ pin có dung lượng 34,9 kWh và cho phạm vi chạy thuần điện tối đa 200 km theo tiêu chuẩn CLTC, tùy theo phiên bản. Tổng phạm vi hoạt động kết hợp sau khi sạc đầy pin và đổ đầy xăng được công bố ở mức 1.300 km theo chu trình CLTC. Hiện giá bán của Forthing V9 tại Việt Nam vẫn chưa được hé lộ.
Video: Giới thiệu mẫu xe MPV hạng sang Forthing V9 của Dongfeng.
Tâm Võ
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