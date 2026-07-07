Điện Phước Xuân trúng gói thầu xây lắp hơn 786 triệu đồng tại An Giang

Công ty CP Điện Nước An Giang vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói xây lắp thuộc dự án kéo mới đường dây trung, hạ thế và lắp đặt trạm biến áp tại ấp Tân Thạnh, xã Cô Tô, tỉnh An Giang. Đáng chú ý, đơn vị được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn tiếp tục là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện Phước Xuân - doanh nghiệp đã nhiều lần trúng thầu tại chủ đầu tư này.
Gói thầu hơn 786 triệu đồng thực hiện trong 60 ngày
Ngày 1/7/2026, ông Lương Văn Bạ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện Nước An Giang ký Quyết định số 1254/QĐ-CTCPĐN.KTĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 1: Thi công xây lắp thuộc dự án "Kéo mới đường dây trung hạ thế cầu 11 và lắp mới TBA T1 Tân Thạnh 1x37,5kVA, ấp Tân Thạnh, xã Cô Tô, tỉnh An Giang".
Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện Phước Xuân, có trụ sở tại xã Định Mỹ, tỉnh An Giang, do bà Phan Thị Lệ Xuân làm Giám đốc.
Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, giá gói thầu là 836.750.557 đồng. Sau quá trình chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu được xác định là 786.450.068 đồng, thấp hơn giá gói thầu 50.300.489 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 6,01%. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói, thời gian triển khai 60 ngày.
Theo hồ sơ trình duyệt của Phòng Kỹ thuật Điện thuộc Công ty CP Điện Nước An Giang, việc đầu tư kéo mới đường dây trung, hạ thế và lắp đặt trạm biến áp tại khu vực ấp Tân Thạnh nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân, đồng thời bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh tại địa phương.
Chủ đầu tư cho rằng đây là công trình cần triển khai kịp thời, phù hợp để áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Trúng 90/90 gói thầu, 89 gói tại cùng một chủ đầu tư
Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tính đến đầu tháng 7/2026, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện Phước Xuân đã tham gia 90 gói thầu và trúng 100%, với tổng giá trị trúng thầu hơn 30,825 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong tổng số 90 gói thầu nói trên, có 89 gói do Công ty CP Điện Nước An Giang làm chủ đầu tư hoặc bên mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu khoảng 29,719 tỷ đồng, chiếm trên 96,4% tổng giá trị các gói thầu doanh nghiệp đã trúng.
Thống kê cũng cho thấy, giai đoạn từ năm 2025 đến đầu tháng 7/2026, doanh nghiệp này tiếp tục được lựa chọn thực hiện 65 gói thầu tại Công ty CP Điện Nước An Giang. Các gói thầu chủ yếu liên quan đến thi công xây lắp, cải tạo, bảo dưỡng hệ thống điện trên địa bàn.
Theo số liệu tổng hợp, tỷ lệ giữa giá trúng thầu và giá gói thầu của các gói do doanh nghiệp này thực hiện tại Công ty CP Điện Nước An Giang bình quân khoảng 95,27%.
Cần bảo đảm cạnh tranh, minh bạch trong lựa chọn nhà thầu
Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), chỉ định thầu và chỉ định thầu rút gọn là những hình thức lựa chọn nhà thầu được Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cho phép áp dụng đối với các trường hợp đáp ứng điều kiện luật định. Tuy nhiên, việc áp dụng phải bảo đảm đúng căn cứ pháp lý, đúng trình tự, thủ tục và tuân thủ các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế.
Luật sư Nguyễn Văn Lập cho rằng, khi một nhà thầu nhiều lần được lựa chọn thực hiện các gói thầu tại cùng một chủ đầu tư, việc công khai đầy đủ căn cứ áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, quá trình đánh giá năng lực và kết quả thực hiện hợp đồng sẽ góp phần tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và tạo niềm tin đối với dư luận.
Cũng theo luật sư, đối với những gói thầu đáp ứng điều kiện tổ chức đấu thầu rộng rãi, chủ đầu tư nên ưu tiên áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng nhằm tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp đủ năng lực tham gia cạnh tranh, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và bảo đảm mục tiêu mà Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 hướng tới.
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.