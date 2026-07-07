Điện Phước Xuân trúng gói thầu xây lắp hơn 786 triệu đồng tại An Giang

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện Phước Xuân được chỉ định thực hiện gói xây lắp hệ thống điện trị giá hơn 786 triệu đồng tại xã Cô Tô, tỉnh An Giang.

Công ty CP Điện Nước An Giang vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói xây lắp thuộc dự án kéo mới đường dây trung, hạ thế và lắp đặt trạm biến áp tại ấp Tân Thạnh, xã Cô Tô, tỉnh An Giang. Đáng chú ý, đơn vị được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn tiếp tục là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện Phước Xuân - doanh nghiệp đã nhiều lần trúng thầu tại chủ đầu tư này.

Nguồn MSC

Gói thầu hơn 786 triệu đồng thực hiện trong 60 ngày

Ngày 1/7/2026, ông Lương Văn Bạ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện Nước An Giang ký Quyết định số 1254/QĐ-CTCPĐN.KTĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 1: Thi công xây lắp thuộc dự án "Kéo mới đường dây trung hạ thế cầu 11 và lắp mới TBA T1 Tân Thạnh 1x37,5kVA, ấp Tân Thạnh, xã Cô Tô, tỉnh An Giang".

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện Phước Xuân, có trụ sở tại xã Định Mỹ, tỉnh An Giang, do bà Phan Thị Lệ Xuân làm Giám đốc.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, giá gói thầu là 836.750.557 đồng. Sau quá trình chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu được xác định là 786.450.068 đồng, thấp hơn giá gói thầu 50.300.489 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 6,01%. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói, thời gian triển khai 60 ngày.

Theo hồ sơ trình duyệt của Phòng Kỹ thuật Điện thuộc Công ty CP Điện Nước An Giang, việc đầu tư kéo mới đường dây trung, hạ thế và lắp đặt trạm biến áp tại khu vực ấp Tân Thạnh nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân, đồng thời bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh tại địa phương.

Chủ đầu tư cho rằng đây là công trình cần triển khai kịp thời, phù hợp để áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trúng 90/90 gói thầu, 89 gói tại cùng một chủ đầu tư

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tính đến đầu tháng 7/2026, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện Phước Xuân đã tham gia 90 gói thầu và trúng 100%, với tổng giá trị trúng thầu hơn 30,825 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tổng số 90 gói thầu nói trên, có 89 gói do Công ty CP Điện Nước An Giang làm chủ đầu tư hoặc bên mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu khoảng 29,719 tỷ đồng, chiếm trên 96,4% tổng giá trị các gói thầu doanh nghiệp đã trúng.

Thống kê cũng cho thấy, giai đoạn từ năm 2025 đến đầu tháng 7/2026, doanh nghiệp này tiếp tục được lựa chọn thực hiện 65 gói thầu tại Công ty CP Điện Nước An Giang. Các gói thầu chủ yếu liên quan đến thi công xây lắp, cải tạo, bảo dưỡng hệ thống điện trên địa bàn.

Theo số liệu tổng hợp, tỷ lệ giữa giá trúng thầu và giá gói thầu của các gói do doanh nghiệp này thực hiện tại Công ty CP Điện Nước An Giang bình quân khoảng 95,27%.

Cần bảo đảm cạnh tranh, minh bạch trong lựa chọn nhà thầu

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), chỉ định thầu và chỉ định thầu rút gọn là những hình thức lựa chọn nhà thầu được Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cho phép áp dụng đối với các trường hợp đáp ứng điều kiện luật định. Tuy nhiên, việc áp dụng phải bảo đảm đúng căn cứ pháp lý, đúng trình tự, thủ tục và tuân thủ các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế.

Luật sư Nguyễn Văn Lập cho rằng, khi một nhà thầu nhiều lần được lựa chọn thực hiện các gói thầu tại cùng một chủ đầu tư, việc công khai đầy đủ căn cứ áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, quá trình đánh giá năng lực và kết quả thực hiện hợp đồng sẽ góp phần tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và tạo niềm tin đối với dư luận.

Cũng theo luật sư, đối với những gói thầu đáp ứng điều kiện tổ chức đấu thầu rộng rãi, chủ đầu tư nên ưu tiên áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng nhằm tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp đủ năng lực tham gia cạnh tranh, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và bảo đảm mục tiêu mà Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 hướng tới.