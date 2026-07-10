Lâm Đồng: Công ty Đắk Thuận liên tiếp trúng thầu, tỷ lệ tiết kiệm dưới 2%

Nhiều gói thầu xây dựng tại Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, gây lo ngại về tính cạnh tranh và quản lý đầu tư công tại địa phương.

Liên tiếp được lựa chọn thực hiện nhiều gói thầu xây lắp tại phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), Công ty TNHH Xây dựng Đắk Thuận gây chú ý khi các gói thầu đều có giá trúng thầu sát giá dự toán, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ dao động dưới 2%. Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công cũng như tính cạnh tranh trong hoạt động lựa chọn nhà thầu.

Theo tài liệu PV Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập, Công ty TNHH Xây dựng Đắk Thuận (MST: 3401055227), do ông Nguyễn Anh Quốc làm Giám đốc, có trụ sở tại phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp đã tham gia khoảng 31 gói thầu trên phạm vi cả nước, trúng 24 gói và trượt 4 gói.

Đáng chú ý, tại địa bàn phường Phan Thiết, doanh nghiệp này thường xuyên xuất hiện trong các gói thầu do Văn phòng HĐND và UBND phường Phan Thiết làm chủ đầu tư.

Hai gói thầu liên tiếp có tỷ lệ tiết kiệm ở mức thấp

Theo Quyết định số 287/QĐ-VP ngày 15/6/2026 do ông Nguyễn Hoài Nam, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Phan Thiết ký, Công ty TNHH Xây dựng Đắk Thuận được phê duyệt trúng Gói thầu số 04 thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Đức Nghĩa với giá 2.616.933.386 đồng.

Giá gói thầu được phê duyệt là 2.640.947.466 đồng, chênh lệch khoảng 24 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,91%.

Trước đó, tại Quyết định số 250/QĐ-VP ngày 31/5/2026, cũng do ông Nguyễn Hoài Nam ký, Công ty TNHH Xây dựng Đắk Thuận được chỉ định thực hiện Gói thầu số 04 (Xây lắp toàn bộ công trình) thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Nhà làm việc Phòng Văn hóa - Xã hội.

Giá trúng thầu là 1.633.322.000 đồng, trong khi giá gói thầu là 1.658.767.350 đồng, mức tiết kiệm khoảng 25,45 triệu đồng, tương ứng gần 1,5%

Việc doanh nghiệp liên tiếp trúng thầu tại cùng một chủ đầu tư, trong đó có gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, cùng mức giảm giá không lớn so với giá gói thầu là yếu tố thu hút sự quan tâm đối với hiệu quả cạnh tranh và sử dụng ngân sách nhà nước.

Một phần quyết định phê duyệt cho Công ty Đắk Thuận trúng gói thầu hơn 2,6 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chưa tới 1%. Nguồn: MSC.

Cần bảo đảm cạnh tranh thực chất trong đấu thầu

Theo giới chuyên gia pháp lý, một trong những nội dung cần được đặc biệt quan tâm là chất lượng xây dựng hồ sơ mời thầu. Nếu các tiêu chí kỹ thuật, năng lực hoặc kinh nghiệm được xây dựng chưa phù hợp, có thể làm giảm số lượng nhà thầu tham dự, ảnh hưởng đến mức độ cạnh tranh của gói thầu.

Trao đổi với PV, Luật sư Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, bên cạnh việc tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định, chủ đầu tư cần bảo đảm các yêu cầu về cạnh tranh theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo vị luật sư, đối với những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp và nhà thầu liên tục được lựa chọn, cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra để đánh giá khách quan quá trình xác định giá gói thầu cũng như việc xây dựng tiêu chí trong hồ sơ mời thầu.

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng trách nhiệm giải trình của người đứng đầu chủ đầu tư cần được đề cao.

Theo bà Hương, khi một doanh nghiệp liên tiếp trúng thầu tại cùng một cơ quan với tỷ lệ tiết kiệm thấp, chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình đầy đủ về quy trình lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu. Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền cần kiểm tra việc xây dựng các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật, nhân sự, thiết bị nhằm bảo đảm không tạo ra rào cản làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác.

Các chuyên gia cũng nhận định, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về đấu thầu không chỉ hướng tới phòng, chống thất thoát, lãng phí mà còn nhằm xây dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, trong đó năng lực thực hiện và giá dự thầu cạnh tranh là những tiêu chí cốt lõi để lựa chọn nhà thầu.

Trong bối cảnh đó, việc tăng cường thanh tra, kiểm toán, kiểm tra chuyên đề đối với các gói thầu có mức tiết kiệm thấp, ít nhà thầu tham dự hoặc xuất hiện tình trạng một doanh nghiệp liên tiếp trúng thầu tại cùng chủ đầu tư sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đồng thời củng cố niềm tin vào tính minh bạch của hoạt động đấu thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.