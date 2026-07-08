Đồng Nai: Gói thầu hơn 10,8 tỷ đồng tại xã Phú Nghĩa tiết kiệm dưới 1%

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Nghĩa vừa phê duyệt gói thầu đường ĐH19 trị giá hơn 10,8 tỷ đồng với biên độ giảm giá cho ngân sách chỉ đạt mức xấp xỉ 0,99%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 02/7/2026 Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Nghĩa - Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định số 271/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng công trình thuộc dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH19, xã Phú Nghĩa.

Dự án hạ tầng giao thông nhóm C, cấp IV này trước đó được phê duyệt dựa trên Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa với tổng mức đầu tư 13 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trung hạn. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp cũng được người đứng đầu Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Nghĩa thông qua tại Quyết định số 253/QĐ-TTDVTH ngày 05/6/2026 với dự toán phê duyệt là 10,808 tỷ đồng.

Kết quả thực tế từ hồ sơ thầu ghi nhận giá trúng thầu của đơn vị được lựa chọn là 10,701 tỷ đồng. Qua đối chiếu giữa giá dự toán gói thầu và giá trúng thầu, số tiền tiết kiệm được cho công quỹ đạt 107,386 triệu đồng. Biên độ giảm giá này tương đương với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1%, một mức giảm giá được xếp vào nhóm thấp đối với các dự án xây lắp hạ tầng công ích sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Biên bản mở thầu ngày 27/06/2026 ghi nhận có hai nhà thầu tham gia nộp hồ sơ. Ngoài Liên danh Công ty TNHH MTV ĐT XD Toàn Thắng, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Hào Hướng tham gia với mức giá bỏ thầu 10,775 tỷ đồng. Sau bước chấm điểm và đánh giá tài chính, hồ sơ của doanh nghiệp này bị xếp hạng thứ hai, tạo ra một cục diện bám đuổi sát nút với mức chênh lệch giá bỏ thầu giữa hai đơn vị là 74,959 triệu đồng.

Quá trình lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Miền Nam đảm nhiệm dưới sự thực hiện trực tiếp của tổ chuyên gia gồm các ông Hoàng Văn Linh, Nguyễn Hữu Thịnh và Võ Trọng Toán. Đáng chú ý, dữ liệu văn bản gốc có sự không đồng nhất về mã số thông báo mời thầu, khi Biên bản mở thầu ghi mã số IB2600290275, còn văn bản quyết định phê duyệt kết quả cuối cùng lại ghi mã số IB2600215503.

Biên bản mở thầu. (Nguồn MSC)

Quyết định số 271/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Bản đồ trúng thầu của các doanh nghiệp nội tỉnh

Đơn vị trúng thầu tại gói thầu giao thông này là Liên danh Công ty TNHH MTV ĐT XD Toàn Thắng gồm hai doanh nghiệp địa phương: Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Toàn Thắng và Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Hùng Hưng.

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Toàn Thắng (Mã số thuế 3801059554) có địa chỉ trụ sở tại xã Bình Tân, TP Đồng Nai từng tham gia tổng cộng 38 gói thầu trên hệ thống, được phê duyệt trúng 28 gói, (trong đó có tới 32 gói thầu diễn ra tại TP Đồng Nai). Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 150,711 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhà thầu này có tần suất trúng thầu liên tục trên địa bàn xã Phú Nghĩa. Cụ thể, vào ngày 24/10/2025, đơn vị trúng liên tiếp 2 gói chỉ định thầu rút gọn, gồm: Gói thầu Sửa chữa phòng học, xây dựng cổng, hàng rào, sân Trường TH&THCS Ngô Quyền (Điểm Đăk Son 2, điểm Đăk Khâu), xã Phú Nghĩa với giá chỉ định thầu 533,022 triệu đồng và Gói thầu Xây dựng và sửa chữa cổng, hàng rào, nhà vệ sinh trường TH Kim Đồng, xã Phú Nghĩa với giá chỉ định thầu 512,251 triệu đồng. Cả 2 gói thầu này đều do Văn phòng HĐND - UBND xã Phú Nghĩa làm chủ đầu tư.

Tại Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Phú Nghĩa, vào ngày 06/03/2026, đơn vị tiếp tục được phê duyệt trúng gói thầu Xây Lắp thuộc dự án Xây dựng đường GTNT thôn Đăk Khâu (PV.40) xã Phú Nghĩa với giá trúng thầu 1,394 tỷ đồng.

Ngày 27/05/2026, đơn vị trúng gói thầu xây dựng nhà đa năng trường THCS Nguyễn Trãi, xã Phú Nghĩa với giá trúng thầu 2,603 tỷ đồng.

Ngày 03/06/2026, tiếp tục trúng gói thầu xây lắp Xây dựng hạ tầng chợ Phú Nghĩa (tư cách liên danh) với giá trúng thầu 11,243 tỷ đồng.

Đến ngày 02/07/2026, doanh nghiệp này trong vai trò liên danh lại tiếp tục được lựa chọn tại gói thầu xây dựng đường ĐH19 trị giá 10,701 tỷ đồng nêu trên.

Đối với Công ty Đầu tư Xây dựng Hùng Hưng (mã số thuế 3801231420) có trụ sở ngay tại xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai, doanh nghiệp này đã tham gia 24 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (ghi nhận 23 gói thầu nằm trên địa bàn TP Đồng Nai), trong đó trúng 22 gói với tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 64,391 tỷ đồng.

Yêu cầu nâng cao trách nhiệm giải trình và hiệu quả ngân sách

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), các quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và hệ thống văn bản hướng dẫn hiện hành luôn nhấn mạnh nguyên tắc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng vốn đầu tư công. Việc các gói thầu xây lắp quy mô lớn tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng kết quả thực tế đạt tỷ lệ giảm giá cho ngân sách ở mức dưới 1% là một chỉ dấu cần được các cơ quan chủ quản lưu tâm rà soát để đảm bảo tối ưu hóa dòng vốn công ích.

Bên cạnh đó, việc các doanh nghiệp địa phương liên tục trúng nhiều gói thầu sát giá dự toán trong một khoảng thời gian ngắn tại cùng một đơn vị chủ đầu tư đặt ra yêu cầu phải nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan mời thầu. Điều này phù hợp với tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả, công khai và minh bạch trong hoạt động đấu thầu, phòng chống thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước.