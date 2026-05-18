Cận cảnh đặc công đổ bộ từ trực thăng trên thao trường miền Đông

Từ khoang trực thăng ở độ cao lớn, các chiến sĩ đặc công lần lượt lao mình xuống không trung, thực hành bài huấn luyện đổ bộ đường không.

Lê Tiến
Giữa bầu trời miền Đông, những cánh dù đồng loạt bung nở sau hiệu lệnh rời trực thăng. Đằng sau vài phút lơ lửng giữa không trung là nhiều ngày huấn luyện cường độ cao của những người lính đặc công.
Tháng 6 là thời điểm bộ đội đặc công bước vào giai đoạn huấn luyện nhảy dù và đổ bộ đường không. Trên thao trường miền Đông, tiếng động cơ trực thăng vang dội, từng tốp chiến sĩ mang theo ba lô dù bước vào bài thực hành với yêu cầu cao về kỹ thuật và tâm lý.
Trước giờ xuất kích, giáo viên của Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra kỹ từng bộ dù, dây khóa và trang bị cá nhân. Mỗi thao tác đều được thực hiện cẩn trọng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chiến sĩ trước khi rời mặt đất.
Từ mặt đất nhìn lên, hàng chục cánh dù trắng bung nở giữa bầu trời, trải rộng thành đội hình trên không như những “bông hoa” lơ lửng giữa miền Đông nắng gió.
Những cánh dù bung nở giữa bầu trời trong đợt huấn luyện đổ bộ đường không.
Khoảnh khắc cửa trực thăng mở ra giữa tiếng gió rít mạnh là lúc các chiến sĩ bước vào phần thử thách nhất của bài huấn luyện. Sau hiệu lệnh, từng người dứt khoát lao khỏi khoang máy bay, thực hiện động tác tách khỏi trực thăng và ổn định tư thế trên không.
Đại úy Nguyễn Dương Hải Đăng, Chính trị viên phó Đại đội 1, Tiểu đoàn 60, cho biết đây là một trong những nhiệm vụ huấn luyện trọng tâm hằng năm của đơn vị.
Sau khi tiếp đất, các chiến sĩ nhanh chóng tháo dù, cơ động triển khai đội hình chiến đấu theo bài tập hiệp đồng. Tốc độ và độ chính xác được đặt lên hàng đầu nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến thực tế.
Bên cạnh nội dung nhảy dù, bộ đội đặc công còn thực hành đổ bộ bằng dây treo chuyên dụng từ trực thăng. Nội dung này yêu cầu chiến sĩ có thể lực tốt, khả năng bám dây và xử lý tình huống trong điều kiện trực thăng rung lắc mạnh.
Thiếu úy Nguyễn Quốc Thành, Trung đội trưởng Trung đội 6, Đại đội 1, cho biết lần đầu thực hành nhảy dù anh khá hồi hộp do phải đối mặt với cảm giác rơi tự do ở độ cao lớn và tiếng gió mạnh trên không. “Đơn vị tổ chức huấn luyện bài bản từ mặt đất, luyện kỹ động tác rời cửa máy bay, lái dù và xử lý bất trắc nên khi thực hành có thể xử lý tình huống tốt hơn”, anh Thành nói.
Trực thăng đưa các chiến sĩ lên độ cao chuẩn bị thực hành nhảy dù.
Thượng úy Dương Hùng Thế, Đại đội 1, cho biết việc đổ bộ bằng dây treo thường gặp khó khăn do tốc độ gió lớn và ma sát cao khi tuột dây. “Trong quá trình luyện tập, chúng tôi phải tăng cường sức mạnh đôi tay, khả năng bám nắm và phối hợp chân để tiếp đất an toàn, sau đó nhanh chóng triển khai đội hình theo chiến thuật”, Thượng úy Thế chia sẻ.
Nội dung huấn luyện đổ bộ đường không đòi hỏi khả năng phối hợp và xử lý tình huống chính xác.
Mỗi mùa huấn luyện đổ bộ đường không không chỉ là bài kiểm tra kỹ thuật, mà còn là quá trình rèn bản lĩnh, khả năng chịu áp lực và phối hợp tác chiến của lực lượng đặc công. Trên nền trời miền Đông, những cánh dù bung nở là hình ảnh của sự khổ luyện âm thầm để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Bộ đội đặc công thực hành đổ bộ bằng dây treo chuyên dụng từ trực thăng.
