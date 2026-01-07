Hà Nội

Xã hội

3 ‘cò đất’ bị khởi tố liên quan làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội KDC Đại Thắng

Các đối tượng làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để sử dụng làm hồ sơ khống, hợp pháp hóa thủ tục trái pháp luật để mua nhà ở xã hội.

Hải Ninh

Ngày 7/1, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra năm 2024 và 2025 tại dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng, phường vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên.

6665.jpg
Các đối tượng làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để sử dụng làm hồ sơ khống, hợp pháp hóa thủ tục trái pháp luật để mua nhà ở xã hội.

Dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng có quy mô 395 căn hộ nhà ở xã hội gồm 361 căn hộ chung cư cao tầng và 34 căn hộ liền kề thấp tầng, đã được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư và Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép xây dựng số 04/GPXD ngày 6/3/2024, khởi công từ ngày 14/3/2024.

Để mua nhà ở xã hội tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên, người mua phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 76, Luật Nhà ở và các quy định khác của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tuy nhiên, trong quá trình bán các căn hộ nhà ở xã hội, một số nhân viên tư vấn bất động sản đã câu kết với các đối tượng làm các loại giấy tờ giả để trục lợi chính sách nhà ở xã hội.

Căn cứ tài liệu thu thập ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện 3 nhân viên tư vấn bất động sản là Phạm Thị Hồng G, trú tại phường Khương Đình, thành phố Hà Nội; Hoàng Văn H, trú tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Tú A, trú tại phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên và 1 đối tượng thu mua nhà ở xã hội để đầu cơ là Nguyễn Văn Th, trú tại xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã thực hiện hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để sử dụng làm hồ sơ khống, hợp pháp hóa thủ tục trái pháp luật để mua nhà ở xã hội.

Ngày 25/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng G, Hoàng Văn H và Nguyễn Văn T về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Khoản 3, Điều 341, Bộ luật Hình sự.

Ban đầu xác định, có 304 đơn vị (trong đó có 67 đơn vị là cơ quan nhà nước, 234 đơn vị là tổ chức công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã…) thực hiện việc xác nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại khu dân cư Đại Thắng và nhiều hồ sơ có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các đối tượng liên quan.

