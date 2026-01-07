Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cục CSGT nói gì về thông tin 'kiểm tra giấy khám sức khỏe' khi lái xe?

Cục CSGT khẳng định, lực lượng CSGT trên đường sẽ không kiểm tra giấy khám sức khỏe của người điều khiển phương tiện.

Thiên Tuấn

Ngày 7/1, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, gần đây đơn vị này nhận được thông tin của người dân phản ánh CSGT kiểm tra giấy khám sức khỏe của tài xế, nếu ai không có sẽ bị phạt.

anh-chup-man-hinh-2026-01-07-luc-162519.png

Về việc này, Cục CSGT khẳng định, lực lượng CSGT trên đường sẽ không kiểm tra giấy khám sức khỏe của người điều khiển phương tiện.

Trường hợp cần thiết như phải xác định điều kiện sức khỏe của người điều khiển phương tiện liên quan đến vụ tai nạn hoặc vụ việc khác, lực lượng chức năng sẽ tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra để xác thực thời điểm điều khiển phương tiện, sức khỏe của người lái xe có đảm bảo hay không.

Theo Cục CSGT, tại Điều 56 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định, khi tham gia giao thông đường bộ, người lái xe phải mang theo các giấy tờ gồm: Chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngoài ra còn có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển; Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật; Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo Cục CSGT, trong trường hợp các loại giấy tờ trên đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử (VNeID; VNeTraffic) thì việc xuất trình, kiểm tra có thể thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử.

#CSGT #giấy tờ #vi phạm #sức khoẻ #giấy khám sức khoẻ #đăng ký xe

Bài liên quan

Xã hội

Công an Hà Nội tìm người chứng kiến vụ va chạm giao thông trên đường Láng

Tại trước số nhà 412 đường Láng, phường Đống Đa, TP Hà Nội, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô con 5 chỗ với xe mô tô khi đang dừng xe.

Ngày 6/1, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cho biết đang thụ lý, giải quyết vụ việc vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra trên địa bàn phường Đống Đa.

465.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Xe máy va chạm xe tải trên quốc lộ 1A, người đàn ông tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Khoảng 14h50 ngày 05/01, xe tải BKS 38C-200.91 do anh Phạm Phúc (SN 1990, trú phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên QL 1A, theo hướng Bắc – Nam.

Khi đến ngã tư QL 1A giao với đường Hà Huy Tập (xã Cẩm Xuyên) thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 38U1-0842 do ông L.V.N. (SN 1957, trú thôn 5, xã Cẩm Xuyên) điều khiển.

Xem chi tiết

Xã hội

Chỉ kiểm soát một lần đối với mỗi dự án, công trình xây dựng

Từ giai đoạn chuẩn bị đến thời điểm khởi công xây dựng, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chỉ kiểm soát 1 lần đối với mỗi dự án, công trình xây dựng.

Chiều 5/1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các Luật đã được Quốc hội khoá XV thông qua. Trong đó có Luật Xây dựng. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026.

2097251573768041941.jpg
Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng giới thiệu điểm mới của Luật Xây dựng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới