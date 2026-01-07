Hà Nội

Xã hội

Hậu 'pháo' bị đề nghị mức án 12-13 năm tù

Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 5 đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn mức án 12-13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thiên Tuấn

Chiều 7/1, đại diện Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 5 công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang, Khánh Hòa.

anh-chup-man-hinh-2026-01-07-luc-163131.png

Theo đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt hai cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng trường Sĩ quan Không quân và Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng cùng mức án 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng bị đề nghị từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù; bị cáo Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị đề nghị 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cùng tội danh trên, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa là Đào Công Thiên và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái đều bị Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (44 tuổi, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) bị VKS đề nghị 12-13 năm tù; Nguyễn Thị Hằng, chị gái Hậu, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn và bạn thân của Hậu là Trần Hữu Định, cựu Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á, lần lượt bị VKS đề nghị mức án 7-8 năm tù và 8-9 năm, với cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng hợp với các bản án trước đó, VKS đề nghị Nguyễn Văn Hậu phải chấp hành án phạt 30 năm tù; Nguyễn Thị Hằng là 11 năm 6 tháng đến 12 năm 6 tháng tù; Trần Hữu Định là 10-11 năm tù.

Về dân sự, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên buộc Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường toàn bộ hậu quả vụ án. Sau khi ghi nhận số tiền các bị cáo đã nộp, VKS xác định Hậu còn phải nộp gần 6.700 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2024, các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh cùng các thuộc cấp tại UBND tỉnh Khánh Hòa và 2 cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường đã vi phạm quy định về quản lý đất đai, khi Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chủ trương đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại Sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) từ đất quốc phòng sang phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cơ quan tố tụng cáo buộc trong quá trình chuyển giao khoảng 186ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa, các bị cáo đã làm trái trình tự thủ tục quy định của pháp luật, không đúng ý kiến chủ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quan điểm thống nhất giữa Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh.

Theo đó, gần 63ha đất quốc phòng đã được bàn giao cho Công ty Phúc Sơn trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

