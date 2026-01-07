Kẻ lừa đảo 'sa lưới' sau gần 9 tháng trốn nả

Lợi dụng sự quen biết, Đặng Bửu Thanh (Đồng Tháp) đã lừa người trông xe giao túi xách chứa hơn 91 triệu đồng, rồi nhanh chóng tẩu thoát cùng toàn bộ tài sản.

Ngày 7/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng truy nã Đặng Bửu Thanh (SN 1984, ngụ ấp Phú Long, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30 ngày 30/12/2024, anh N.V.T. cùng hai thanh niên điều khiển xe tải đến chợ Mỹ Quí giao hàng, còn Đặng Bửu Thanh đi xe máy theo phụ giao hàng.

Trong lúc giao hàng, một thanh niên ở lại trông xe tải, bên trong có túi xách chứa hơn 96 triệu đồng và 01 điện thoại Samsung. Lợi dụng sự quen biết và sơ hở trong quản lý tài sản, Thanh đã giả danh làm theo yêu cầu của anh T, lừa người trông xe giao túi xách rồi nhanh chóng tẩu thoát cùng toàn bộ tài sản.

Đối tượng Đặng Bửu Thanh tại cơ quan Công an.

Ngày 25/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Bửu Thanh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đến ngày 26/4/2025, tiếp tục ra Quyết định truy nã do đối tượng bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa ngày 02/01/2026, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Thanh khi đang mua đồ ăn tại một quán cơm ven đường tại ấp Vĩnh Hưng, xã Lấp Vò.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

