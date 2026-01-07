Mua súng đạn về phòng thân, nam thanh niên bị khởi tố

Với mục đích phòng thân, Nguyễn Thuận Phát (tỉnh Đồng Tháp) đã lên mạng xã hội tìm kiếm, mua 01 khẩu súng ngắn và 04 viên đạn với giá 6 triệu đồng.

Ngày 07/01, thông tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thuận Phát (SN 2004, cư trú tại khu phố Hội Gia, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại Điều 304, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 20/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an phường Mỹ Phong phát hiện Nguyễn Thuận Phát đang điều khiển xe mô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Cơ quan Công an tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thuận Phát.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong cốp xe của Phát có 01 khẩu súng ngắn và 04 viên đạn bằng kim loại được quấn trong áo.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thuận Phát khai nhận, vào khoảng giữa năm 2024, vì mục đích phòng thân, Phát đã lên mạng xã hội tìm kiếm, mua 01 khẩu súng ngắn và 04 viên đạn với giá 6.000.000 đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

