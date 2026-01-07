Phú Thọ chi 12 tỷ đồng gia cố bờ sông Lô sau sự cố sạt lở nghiêm trọng

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để xử lý sự cố sạt lở bờ sông đoạn km36-km36+200 đê hữu Lô, xã Dân Chủ, nhằm bảo đảm an toàn đê điều và đời sống người dân.

Đây là khu vực đã được công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do nguy cơ mất an toàn đê điều và ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.

Tình trạng sạt lở bờ sông Lô đoạn qua xã Dân Chủ. Ảnh: TQ

Theo quyết định, Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước được giao làm chủ đầu tư, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức và triển khai thực hiện dự án.

Công trình được xây dựng trên địa bàn xã Dân Chủ, với mục tiêu bảo đảm an toàn tuyến đê hữu Lô, đáp ứng yêu cầu phòng chống lũ, bảo vệ nhà ở, tính mạng người dân và các công trình hạ tầng trong khu vực. Phương án khắc phục là kè hộ chân bằng đá hộc thả rời, tạo cơ phản áp chống sạt lở, với tổng chiều dài xử lý khoảng 200 m.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện dự án khoảng 12 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách cấp tỉnh, trong đó có 7 tỷ đồng đã được UBND tỉnh phân bổ. Công trình được triển khai theo trình tự, thủ tục của dự án đầu tư công khẩn cấp và thực hiện thiết kế xây dựng theo trình tự một bước, nhằm rút ngắn thời gian và bảo đảm hiệu quả ứng phó thiên tai.

Thời gian thi công xây dựng dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4. Sau khi công trình hoàn thành, UBND xã Dân Chủ sẽ tiếp nhận, quản lý và khai thác theo quy định. UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi, chỉ đạo, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong quá trình triển khai, bảo đảm công trình được thực hiện đúng quy định, đáp ứng yêu cầu khẩn cấp và hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra.

Trước đó, ngày 26/12, UBND tỉnh Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở bờ, vở sông Lô tại đoạn km36 - km36+200 đê hữu Lô, thuộc địa bàn xã Dân Chủ. Tình trạng sạt lở với tổng chiều dài khoảng 800m, ảnh hưởng đến 17 hộ dân với hơn 70 nhân khẩu.

Đặc biệt, đoạn từ km36 đến km36+200 bị sạt lở nghiêm trọng dài khoảng 200m, taluy sạt cao từ 10-12m so với mực nước sông hiện tại. Sự cố đã làm cuốn trôi công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi của người dân, điểm sạt lở gần nhất chỉ còn cách nhà dân và tuyến đê hữu Lô (Đường tỉnh 323) khoảng 20m.

Nguyên nhân sạt lở được xác định do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ kéo dài từ năm 2024 đến nay, cùng tác động của bão số 10 và việc xả lũ các hồ chứa thượng nguồn sông Lô.

