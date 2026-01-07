Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phú Thọ chi 12 tỷ đồng gia cố bờ sông Lô sau sự cố sạt lở nghiêm trọng

UBND tỉnh Phú Thọ dự kiến chi 12 tỷ đồng xây dựng công trình khẩn cấp gia cố kè chống sạt lở sông Lô, bảo đảm an toàn đê điều và người dân xã Dân Chủ.

Nguyễn Hinh

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để xử lý sự cố sạt lở bờ sông đoạn km36-km36+200 đê hữu Lô, xã Dân Chủ, nhằm bảo đảm an toàn đê điều và đời sống người dân.

Đây là khu vực đã được công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do nguy cơ mất an toàn đê điều và ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.

f9ac07dc6523ea7db332.jpg
Tình trạng sạt lở bờ sông Lô đoạn qua xã Dân Chủ. Ảnh: TQ

Theo quyết định, Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước được giao làm chủ đầu tư, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức và triển khai thực hiện dự án.

Công trình được xây dựng trên địa bàn xã Dân Chủ, với mục tiêu bảo đảm an toàn tuyến đê hữu Lô, đáp ứng yêu cầu phòng chống lũ, bảo vệ nhà ở, tính mạng người dân và các công trình hạ tầng trong khu vực. Phương án khắc phục là kè hộ chân bằng đá hộc thả rời, tạo cơ phản áp chống sạt lở, với tổng chiều dài xử lý khoảng 200 m.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện dự án khoảng 12 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách cấp tỉnh, trong đó có 7 tỷ đồng đã được UBND tỉnh phân bổ. Công trình được triển khai theo trình tự, thủ tục của dự án đầu tư công khẩn cấp và thực hiện thiết kế xây dựng theo trình tự một bước, nhằm rút ngắn thời gian và bảo đảm hiệu quả ứng phó thiên tai.

Thời gian thi công xây dựng dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4. Sau khi công trình hoàn thành, UBND xã Dân Chủ sẽ tiếp nhận, quản lý và khai thác theo quy định. UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi, chỉ đạo, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong quá trình triển khai, bảo đảm công trình được thực hiện đúng quy định, đáp ứng yêu cầu khẩn cấp và hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra.

Trước đó, ngày 26/12, UBND tỉnh Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở bờ, vở sông Lô tại đoạn km36 - km36+200 đê hữu Lô, thuộc địa bàn xã Dân Chủ. Tình trạng sạt lở với tổng chiều dài khoảng 800m, ảnh hưởng đến 17 hộ dân với hơn 70 nhân khẩu.

Đặc biệt, đoạn từ km36 đến km36+200 bị sạt lở nghiêm trọng dài khoảng 200m, taluy sạt cao từ 10-12m so với mực nước sông hiện tại. Sự cố đã làm cuốn trôi công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi của người dân, điểm sạt lở gần nhất chỉ còn cách nhà dân và tuyến đê hữu Lô (Đường tỉnh 323) khoảng 20m.

Nguyên nhân sạt lở được xác định do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ kéo dài từ năm 2024 đến nay, cùng tác động của bão số 10 và việc xả lũ các hồ chứa thượng nguồn sông Lô.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bắt 2 nữ quái trộm cắp liên tỉnh lấy nhiều tiền và vàng.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)

#công trình khẩn cấp #sạt lở sông Lô #xã Dân Chủ #kè chống sạt lở #phòng chống thiên tai #UBND tỉnh Phú Thọ

Bài liên quan

Xã hội

Hỗ trợ Quảng Trị 8 tỷ đồng để khắc phục sạt lở

Đây là nguồn dự phòng ngân sách trung ương, nhằm hỗ trợ khẩn cấp kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai ở khu vực đường Hùng Vương, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2810/QĐ-TTg, hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 8 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 để khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai đối với Dự án xử lý sụt trượt khu vực đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và UBND tỉnh Quảng Trị, theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về nội dung, số liệu báo cáo đề xuất; về đối tượng sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Xem chi tiết

Xã hội

Sạt lở bờ sông Lô sát nhà dân, Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp

UBND tỉnh Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở bờ, vỡ sông Lô tại xã Dân Chủ, nguy cơ đe dọa trực tiếp nhà dân và tuyến đê hữu Lô.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở bờ, vỡ sông Lô tại đoạn km36 - km36+200 đê hữu Lô, thuộc địa bàn xã Dân Chủ.

Theo báo cáo, khu vực bờ sông Lô đoạn từ km35+400 đến km36+200 đã xảy ra sạt lở với tổng chiều dài khoảng 800m, ảnh hưởng đến 17 hộ dân với hơn 70 nhân khẩu.

Xem chi tiết

Xã hội

Thông tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua xã Mai Châu trong vụ sạt lở 3 người chết

Sáng nay 15/12, lực lượng chức năng đã nỗ lực cứu nạn hoàn tất và thông xe Quốc lộ 6 sau khi xảy ra sạt lở.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sau quá trình làm việc xuyên đêm, đến sáng cùng ngày, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Công an xã Mai Châu và chính quyền địa phương khắc phục cơ bản hậu quả vụ sạt lở đất đá, thông tuyến Quốc lộ 6, bảo đảm cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn qua khu vực xảy ra sự cố.

599043925-1183948690532349-4845185637048911300-n.jpg
Đã thông tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua xã Mai Châu.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới