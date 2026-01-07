Từ ngày 1/7/2026, tài sản từ 150 triệu đồng phải kê khai

Giá trị mỗi loại tài sản phải kê khai là từ 150.000.000 đồng trở lên và giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung là từ 1.000.000.000 đồng trở lên.

Sáng 7/1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các Luật đã được Quốc hội khoá XV thông qua. Trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Giới thiệu về những nội dung cơ bản, chủ yếu của Luật, đại diện Thanh tra Chính phủ cho biết, Luật sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo hướng quy định chung về các nội dung đánh giá cho phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương. Luật giao Chính phủ quy định các tiêu chí đánh giá nhằm bảo đảm tính chủ động và tính chịu trách nhiệm của các bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng.

Luật sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm giải trình nhằm bảo đảm thể chế hóa Chỉ thị số 53-CT/TW ngày 26/10/2025 của Bộ Chính trị, theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giải trình về quyết định, hành vi của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khi có yêu cầu của cơ quan, chức, đơn vị, cá nhân bị tác động trực tiếp bởi quyết định, hành vi đó.

Luật quy định giá trị mỗi loại tài sản phải kê khai là từ 150.000.000 đồng trở lên và giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung là từ 1.000.000.000 đồng trở lên.

Ngoài ra, Luật sửa đổi, bổ sung quy định về phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước; quy định người được giao tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; giao Chính phủ quy định các trường hợp phải kê khai tài sản, thu nhập tại doanh nghiệp nhà nước.