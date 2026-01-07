Hà Nội

Xã hội

15 người nhập viện trong vụ cháy nhà trên phố Trần Cung, Hà Nội

Ngày 7/1, Công an TP Hà Nội cho biết, hồi 5h40 cùng ngày, đã xảy ra cháy tại số 24, ngõ 82 phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô khiến 15 người nhập viện.

Gia Đạt

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 11 và Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH xuất 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy cùng 24 CBCS nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Cùng với đó, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH.

untitled20260107134927.png
Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy.

Ngay khi có mặt tại hiện trường, qua thông tin trinh sát nắm tình hình, ngôi nhà xảy ra cháy gồm 3 tầng, diện tích khoảng 90m2, đám cháy tại khu vực tầng 1 đã được người dân sử dụng trang thiết bị phương tiện tại chỗ dập tắt, toàn bộ người mắc kẹt trong nhà đã tự thoát ra bên ngoài an toàn, trong tình trạng tỉnh táo, chỉ huy chữa cháy đã nhanh chóng chỉ đạo cán bộ chiến sĩ mang theo thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở di chuyển lên các tầng phía trên để tìm kiếm, kiểm tra hiện trường, đồng thời phối hợp với chủ nhà rà soát số lượng người sinh sống trong nhà.

Trước nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ do khói, khí độc, lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ nhà khẩn trương tổ chức kiểm tra y tế cho toàn bộ người sinh sống trong nhà tại các cơ sở y tế gần nhất. Qua nắm bắt thông tin, đến thời điểm hiện tại, 15 người sinh sống trong nhà xảy ra cháy đã được các y, bác sỹ Bệnh viện E thăm khám và điều trị ổn định.

Hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Cháy nhà trong ngõ khiến 3 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
