Bắt quả tang 7 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi liêng ở Lạng Sơn

Tại Cơ quan Công an các đối tượng khai nhận, khi ăn cơm, uống rượu xong thì rủ nhau đánh bạc bằng hình thức đánh liêng thắng thua bằng tiền mặt.

Ngày 7/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mới đây, tổ Công tác Công an xã Tri Lễ đang làm nhiệm vụ tại thôn Nà Chuông, xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn phát hiện tại Trường Mầm non 1, thôn Nà Chuông, xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn có nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng bài tú lơ khơ 52 lá (đánh liêng) thắng thua bằng tiền mặt.

Hiện trường bắt quả tang các đối tượng đánh bạc.

Công an xã đã bắt quả tang 7 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc.

Thu giữ trên chiếu bạc tổng số tiền 10.850.000đ (mười triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng); 1 (một) bộ bài tú lơ khơ 52 lá; 1 (một) chiếc chiếu cũ đã qua sử dụng. Công an xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành lập biên bản, thu giữ đồ vật tài liệu có liên quan, sau đó đưa các đối tượng và đồ vật, tài liệu có liên quan về trụ sở Công an xã Tri Lễ làm rõ.

Tại Cơ quan Công an các đối tượng khai nhận, vào tối 29/12/2025, khi ăn cơm, uống rượu xong thì rủ nhau đánh bạc bằng hình thức đánh liêng, sử dụng bộ bài tú lơ khơ 52 lá để đánh bạc ăn tiền. Đến khoảng 20h10 cùng ngày, Tổ Công tác Công an xã Tri Lễ tiến hành kiểm tra và bắt quả tang về hành vi Đánh bạc.

Hiện vụ việc trên đang tiếp tục điều điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

