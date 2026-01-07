Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt quả tang 7 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi liêng ở Lạng Sơn

Tại Cơ quan Công an các đối tượng khai nhận, khi ăn cơm, uống rượu xong thì rủ nhau đánh bạc bằng hình thức đánh liêng thắng thua bằng tiền mặt.

Gia Đạt

Ngày 7/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mới đây, tổ Công tác Công an xã Tri Lễ đang làm nhiệm vụ tại thôn Nà Chuông, xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn phát hiện tại Trường Mầm non 1, thôn Nà Chuông, xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn có nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng bài tú lơ khơ 52 lá (đánh liêng) thắng thua bằng tiền mặt.

capture.png
Hiện trường bắt quả tang các đối tượng đánh bạc.

Công an xã đã bắt quả tang 7 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc.

Thu giữ trên chiếu bạc tổng số tiền 10.850.000đ (mười triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng); 1 (một) bộ bài tú lơ khơ 52 lá; 1 (một) chiếc chiếu cũ đã qua sử dụng. Công an xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành lập biên bản, thu giữ đồ vật tài liệu có liên quan, sau đó đưa các đối tượng và đồ vật, tài liệu có liên quan về trụ sở Công an xã Tri Lễ làm rõ.

Tại Cơ quan Công an các đối tượng khai nhận, vào tối 29/12/2025, khi ăn cơm, uống rượu xong thì rủ nhau đánh bạc bằng hình thức đánh liêng, sử dụng bộ bài tú lơ khơ 52 lá để đánh bạc ăn tiền. Đến khoảng 20h10 cùng ngày, Tổ Công tác Công an xã Tri Lễ tiến hành kiểm tra và bắt quả tang về hành vi Đánh bạc.

Hiện vụ việc trên đang tiếp tục điều điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#đánh bạc #Liêng #Lạng Sơn #công an #bắt quả tang #đối tượng

Bài liên quan

Xã hội

Công an xử lý một nam thanh niên đánh bạc trên 'new88ok1.com'

Đối tượng Nghĩa đã nạp vào tài khoản để thực hiện hành vi đánh bạc là 5 triệu đồng. Quá trình tham gia, anh ta đã rút được tổng số tiền 32,5 triệu đồng.

Ngày 6/1, Công an xã Phùng Nguyên (tỉnh Phú Thọ) đang củng cố hồ sơ, tài liệu, tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 2003, trú tại khu 6, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) vì đánh bạc trực tuyến.

Trước đó, qua công tác trinh sát, quản lý địa bàn và theo dõi hoạt động trên không gian mạng, sáng ngày 15/12/2025, Công an xã Phùng Nguyên phát hiện Nguyễn Văn Nghĩa có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Xem chi tiết

Xã hội

'Bóc gỡ' đường dây đánh bạc gần 100 tỷ đồng ở Quảng Trị

Nhóm đối tượng ở Quảng Trị đã tổ chức, tham gia đánh bạc trên các nền tảng game online với tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.

Ngày 05/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Ba Đồn và Công an các xã Tân Mỹ, Lệ Thủy, Cam Hồng… phá thành công chuyên án, làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức game online.

Theo thông tin ban đầu, đường dây đánh bạc này do đối tượng Nguyễn Văn Thọ (SN 2004, trú tại xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu.

Xem chi tiết

Xã hội

Triệt phá 'sới bạc' trên Vịnh Hạ Long, tạm giữ 30 đối tượng

Khi kiểm tra khu vực hẻm núi Hòn Dầm Bắc, vùng biển Vịnh Hạ Long, cảnh sát phát hiện 3 tàu cá đang neo đậu, trên các tàu có nhiều đối tượng đang đánh bạc.

Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên vùng biển Vịnh Hạ Long, tạm giữ 30 đối tượng liên quan.

6666666.jpg
Hiện trường nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới