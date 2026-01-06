Hà Nội

Xã hội

Cảnh giác thủ đoạn lợi dụng AI phát tán tin giả, tin sai sự thật trên mạng

Ngày 6/1, Công an tỉnh Cao Bằng phát đi thông tin cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tán phát tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng.

Gia Đạt

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối đã lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng, phát tán trên không gian mạng các loại tin giả, tin sai sự thật dưới nhiều hình thức tinh vi như hình ảnh, video, âm thanh, văn bản (deepfake). Mục đích của chúng nhằm lan truyền thông tin sai sự thật, bóp méo tình hình, kích động tư tưởng tiêu cực, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định an ninh trật tự, đặc biệt trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tin giả, tin sai sự thật do AI tạo ra có tính chất gây sốc, khó nhận diện bằng mắt thường, tốc độ lan truyền nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, tác động mạnh đến tâm lý người tiếp nhận. Nội dung của những hình ảnh, clip trên thường tập trung vào xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bịa đặt thông tin về tình hình an ninh trật tự; bôi nhọ, mạo danh, xuyên tạc hình ảnh của cán bộ lãnh đạo cấp cao, cơ quan chức năng,...

capture.jpg
Hình ảnh, video do các đối tượng sử dụng AI tạo dựng.

Nếu không được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời sẽ lan truyền tâm lý hoang mang, tiêu cực trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần phải:

1/ Nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không đăng tải, không chia sẻ, không bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, nhất là các thông tin liên quan đến: chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tình hình an ninh trật tự; công tác nhân sự trước thềm Đại hội Đảng…

2/ Người dân khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội cần kiểm tra kỹ nguồn phát tán, đối chiếu với các kênh thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh Cao Bằng và các cơ quan báo chí chính thống.

3/ Khi phát hiện các bài viết, hình ảnh, video có dấu hiệu giả mạo, xuyên tạc, cần chủ động lưu giữ thông tin và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc thông báo qua các kênh tiếp nhận thông tin của lực lượng Công an để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hãy là một “người sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm”, chung tay xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh, vì bình yên cuộc sống và sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Bài liên quan

Xã hội

Bị phạt 7,5 triệu vì chia sẻ tin sai sự thật về lực lượng Công an

Đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, L.V.S. đã bị Công an phường Cam Đường xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 3/1/2026, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với L.V.S (sinh năm 1982, trú tại thôn Làng Nhớn 1, phường Cam Đường) về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

cats-9260.jpg
L.V.S tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt người phụ nữ ở Lào Cai chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Chị Q thừa nhận do thiếu hiểu biết pháp luật trong việc tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội và không bị các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo.

Ngày 31/12, Công an phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với một cá nhân có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

gen-h-h1-991704.jpg
Người phụ nữ tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt người đàn ông đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, anh T.M.H đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Ngày 28/12, Công an xã Thường Tín, TP Hà Nội cho biết vừa xử phạt 7,5 triệu đồng một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Trước đó, Công an xã Thường Tín phát hiện một tài khoản facebook đăng tải nội dung sai sự thật liên quan đến hoạt động của lực lượng chức năng trên địa bàn.

5.png
Người đàn ông tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

