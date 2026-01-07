Vụ 40 học sinh ngộ độc ở Quảng Trị, Trường Tiểu học Kim Thủy có lãnh đạo mới

Liên quan vụ 40 học sinh bị ngộ độc, Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Quảng Trị) đã có lãnh đạo mới sau khi Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng bị cách chức.

Ngày 7/1, thông tin từ UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) cho biết, Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đã kiện toàn nhân sự lãnh đạo sau khi Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng bị cách chức.

Theo đó, ông Ngô Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Ngân Thủy - được điều động giữ chức Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Ngân Thủy.

UBND xã Kim Ngân cho biết, sau khi có lãnh đạo mới, mọi hoạt động dạy học tại trường diễn ra bình thường. Đối với việc nhà trường bị xử phạt gần 200 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, nhà trường và địa phương đang phối hợp tìm phương án giải quyết theo quy định.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, sáng 26/9/2025, có 40 học sinh của Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy nhập viện cấp cứu sau bữa ăn do ngộ độc thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra, xác minh vụ việc, bà Đỗ Thị Hồng Huế đã bị đình chỉ công tác 2 lần để phục vụ điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan.

Hàng chục học sinh bị ngộ độc được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định xử phạt nhà trường với tổng số tiền 196,5 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động bếp ăn của trường trong thời hạn 5 tháng.

Đến ngày 19/12, UBND xã Kim Ngân đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật cách chức đối với ông Đỗ Văn Mỹ - Hiệu trưởng và bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy.