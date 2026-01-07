Hà Nội

Sống Khỏe

Vụ 40 học sinh ngộ độc ở Quảng Trị, Trường Tiểu học Kim Thủy có lãnh đạo mới

Liên quan vụ 40 học sinh bị ngộ độc, Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Quảng Trị) đã có lãnh đạo mới sau khi Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng bị cách chức.

Hạo Nhiên

Ngày 7/1, thông tin từ UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) cho biết, Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đã kiện toàn nhân sự lãnh đạo sau khi Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng bị cách chức.

Theo đó, ông Ngô Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Ngân Thủy - được điều động giữ chức Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy.

img2682-17593640746991793902250.jpg
Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Ngân Thủy.

UBND xã Kim Ngân cho biết, sau khi có lãnh đạo mới, mọi hoạt động dạy học tại trường diễn ra bình thường. Đối với việc nhà trường bị xử phạt gần 200 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, nhà trường và địa phương đang phối hợp tìm phương án giải quyết theo quy định.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, sáng 26/9/2025, có 40 học sinh của Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy nhập viện cấp cứu sau bữa ăn do ngộ độc thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra, xác minh vụ việc, bà Đỗ Thị Hồng Huế đã bị đình chỉ công tác 2 lần để phục vụ điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan.

ngo-doc-1-17588694209631119487527.jpg
Hàng chục học sinh bị ngộ độc được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định xử phạt nhà trường với tổng số tiền 196,5 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động bếp ăn của trường trong thời hạn 5 tháng.

Đến ngày 19/12, UBND xã Kim Ngân đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật cách chức đối với ông Đỗ Văn Mỹ - Hiệu trưởng và bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Vụ 41 học sinh bị ngộ độc, cách chức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường

Sau khi có kết luận vụ 41 em học sinh bị ngộ độc, UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) đã quyết định cách chức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Thủy.

Ngày 19/12, UBND xã Kim Ngân cho biết, đơn vị đã có quyết định cách chức Hiệu trưởng đối với ông Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng là bà Đỗ Thị Hồng Huế ngay sau khi có kết luận vụ việc 41 học sinh ngộ độc.

Theo đó, UBND xã Kim Ngân giao ông Trần Duy Bình, Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách, điều hành các công việc của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Xác định được nguyên nhân 40 học sinh ở Quảng Trị bị ngộ độc

Viện Pasteur Nha Trang phát hiện chủng Bacillus cereus trong mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm của các học sinh bị ngộ độc tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thuỷ.

Ngày 7/10, thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa nhận kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang, liên quan vụ 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân) bị ngộ độc thực phẩm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy trong 4 mẫu thức ăn, 1 mẫu bánh tày dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus. Đây là loại vi khuẩn phổ biến trong đất, bụi, nước và thực phẩm, thường gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu xong để lâu. Người nhiễm Bacillus cereus có thể bị nôn, buồn nôn, đau bụng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Vụ 40 học sinh bị ngộ độc ở Quảng Trị, tạm đình chỉ nữ Phó Hiệu trưởng

Liên quan đến vụ 40 học sinh bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu, bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT Tiểu học Kim Thủy đã bị tạm đình chỉ công tác.

Ngày 2/10, thông tin từ UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) xác nhận, đơn vị đã quyết định tạm đình chỉ 15 ngày công tác đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Theo UBND xã Kim Ngân, việc tạm đình chỉ xuất phát từ bức xúc của phụ huynh và dư luận liên quan tới cách xử lý của bà Đỗ Thị Hồng Huế trong sự việc 75 học sinh không đến lớp, liên quan đến việc bà Huế phụ trách suất ăn bán trú.

Xem chi tiết

